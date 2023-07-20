ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÇOMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları 2023, ÇOMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 353,19 376.936

Anestezi TYT 70/72 352,84 378.787

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 351,54 386.103

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 335,56 486.268

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 326,17 555.623

Gemi İnşaatı TYT 50/52 316,93 633.325

Grafik Tasarımı TYT 60/62 316,8 634.517

Eczane Hizmetleri TYT 30/31 313,88 661.167

Elektronörofizyoloji TYT 55/57 311,65 681.990

Çocuk Gelişimi TYT 75/77 306,04 737.023

Biyokimya TYT 44/46 303,58 762.633

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 302,9 769.815

Adalet TYT 60/62 300,66 793.676

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 38/39 300,51 795.160

Makine TYT 50/52 298,1 821.437

Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 292,91 880.143

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 289,67 918.884

Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 289,01 926.768

Elektrik TYT 60/62 287,06 950.627

Mekatronik TYT 40/41 286,39 959.123

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 283,52 995.904

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30/31 279,57 1.047.878

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 278,87 1.057.366

Adalet (İÖ) TYT 50/52 277,89 1.070.721

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 59/61 277,62 1.074.416

Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 277,56 1.075.187

İşletme Yönetimi TYT 70/72 276,48 1.090.081

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 276,09 1.095.648

Spor Yönetimi TYT 50/52 275,07 1.109.782

Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 274,95 1.111.385

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 273,45 1.132.884

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 272,97 1.139.712

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 271,68 1.158.476

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 271,58 1.159.955

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 65/67 271,32 1.163.760

Elektrik TYT 40/41 270,2 1.180.275

İnşaat Teknolojisi TYT 90/93 269,58 1.189.467

Makine TYT 50/52 268,89 1.199.910

Spor Yönetimi TYT 40/41 268,76 1.201.906

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 264,82 1.262.026

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 263,91 1.276.287

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 263,91 1.276.303

Bitki Koruma TYT 50/52 263,52 1.282.494

Turist Rehberliği TYT 60/62 261,27 1.318.608

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 260,35 1.333.726

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 260,26 1.335.197

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 259,55 1.346.817

Yerel Yönetimler TYT 60/62 259,46 1.348.324

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 258,59 1.362.689

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 258,47 1.364.766

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 257,3 1.384.414

Sondaj Teknolojisi TYT 25/26 254,67 1.429.493

Dış Ticaret TYT 45/47 254,41 1.434.116

Lojistik TYT 60/62 253,7 1.446.334

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 253,34 1.452.741

Spor Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 252,92 1.460.188

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 252,76 1.463.001

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 252,27 1.471.774

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 53/55 249,55 1.520.834

Maliye TYT 80/82 249,08 1.529.574

Dış Ticaret TYT 50/52 247,91 1.551.411

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45/47 247,62 1.556.699

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 243,29 1.640.259

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 242,12 1.663.283

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 241,84 1.668.663

Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 240,94 1.686.445

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 240,37 1.698.006

Lojistik TYT 60/62 239,07 1.724.642

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,56 1.756.232

Pazarlama TYT 35/36 236,57 1.776.833

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40/41 235,83 1.792.606

Dış Ticaret TYT 50/52 235,83 1.792.634

Enerji Tesisleri İşletmeciliği TYT 30/31 235,54 1.798.760

Turist Rehberliği (İÖ) TYT 46/48 234,8 1.814.622

Fidan Yetiştiriciliği TYT 20/21 234,08 1.830.198

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 230,53 1.908.961

İşletme Yönetimi TYT 35/36 230,41 1.911.732

İşletme Yönetimi TYT 60/62 230,11 1.918.445

Organik Tarım TYT 30/31 229,89 1.923.347

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,78 1.925.805

İşletme Yönetimi TYT 46/48 228,64 1.952.185

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 227,41 1.980.914

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 227,03 1.989.807

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 226,03 2.013.501

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 225,75 2.020.119

İşletme Yönetimi TYT 35/36 225,57 2.024.756

Pazarlama TYT 25/26 225,19 2.033.722

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 224,7 2.045.310

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 223,46 2.075.038

Maliye (İÖ) TYT 55/57 222,94 2.087.615

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 222,59 2.096.063

Yerel Yönetimler TYT 50/52 220,82 2.139.210

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70/72 218,64 2.193.538

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 217,97 2.209.990

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 217,19 2.229.294

Kooperatifçilik TYT 25/26 216,83 2.238.173

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 215,76 2.264.548

Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 60/62 389,19 77.981

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 378,48 100.793

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 367,72 126.381

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 307,94 360.316

İşletme (İngilizce) EA 60/62 304,68 379.934

Sosyoloji EA 60/62 301,26 401.634

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 298,77 418.170

Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,86 437.989

Enerji Yönetimi EA 30/31 293,81 452.459

İktisat (İngilizce) EA 60/62 289,76 482.615

Tarım Ekonomisi EA 40/41 285,37 517.145

Uluslararası İlişkiler EA 90/93 285,37 517.195

Finans ve Bankacılık EA 60/62 283,14 535.505

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 281,53 549.117

İşletme (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 279,96 562.539

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 277,46 584.710

İşletme EA 80/82 276,59 592.601

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 276,16 596.516

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 273,4 622.254

İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 40/41 272,99 626.121

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği EA 50/52 265,79 698.154

İktisat EA 80/82 265,27 703.470

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 263,79 719.159

Arkeoloji EA 50/52 259,51 765.761

Maliye EA 90/93 258,04 782.326

Felsefe EA 40/41 257,06 793.437

Kamu Yönetimi EA 80/82 256,27 802.652

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 255,2 814.963

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 249,15 888.231

Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 241,63 984.639

Ekonometri EA 50/52 240,48 999.818

Maliye (İÖ) EA 50/52 232,55 1.108.731

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 230,91 1.132.054

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 340 210.164

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 503,62 15.210

Diş Hekimliği SAY 80/82 478,24 33.105

Bilgisayar Mühendisliği SAY 85/88 449,05 57.421

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 418,33 86.418

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60/62 400,21 105.870

Kimya Mühendisliği SAY 25/26 373,08 139.796

Hemşirelik SAY 130/134 367,72 147.513

Ebelik SAY 90/93 331,62 211.861

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 315,05 250.886

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 314,92 251.193

Biyomühendislik SAY 50/52 314,56 252.125

Gıda Mühendisliği SAY 50/52 308,65 268.179

Matematik SAY 60/62 307,94 270.158

İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 307,15 272.405

Kimya SAY 20/21 302,32 286.418

Harita Mühendisliği SAY 40/16 298,14 299.380

Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/8 298,06 299.604

İstatistik SAY 25/26 297,1 302.637

Bitki Koruma SAY 40/41 292,86 316.642

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 20/21 288,37 332.347

Biyoloji SAY 30/31 287,84 334.215

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 282,69 353.297

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 278,31 370.817

Fizik SAY 20/21 275,42 382.988

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25/26 266,86 422.807

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 262,24 446.476

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 261,36 451.248

Tarla Bitkileri SAY 40/41 258,27 468.818

Gıda Teknolojisi SAY 30/31 255,4 485.904

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30/31 251,27 512.508

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 251,19 513.067

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 60/62 245,21 555.968

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 243,46 569.401

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) SAY 2/1 240,6 592.850

Zootekni SAY 35/36 239,88 598.840

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 238,08 614.541

İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 410,31 15.028

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,51 21.402

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 388,91 34.096

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 382,1 42.961

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 377,67 49.620

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 366,97 68.852

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 55/57 364,24 74.515

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 341,29 138.975

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 340,39 142.249

Coğrafya SÖZ 60/62 328,02 191.854

Tarih SÖZ 70/72 323,91 211.207

İlahiyat SÖZ 170/175 317,47 244.336

Gazetecilik SÖZ 70/72 316,6 249.108

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 312,58 272.178

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 311,67 277.686

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 292,78 407.073

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 291,26 419.006

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 276,79 542.405

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 272,08 586.892

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 243,97 887.083

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER