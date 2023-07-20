BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi taban puanları 2023, MAKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 60/62 343,08 436.354

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,71 492.183

Anestezi (İÖ) TYT 50/52 332,72 506.353

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 326,09 556.299

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,57 584.812

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 317,34 629.543

Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 314,1 659.251

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,65 663.395

Fizyoterapi TYT 60/62 311,57 682.714

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 311,21 686.093

Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 304,72 750.783

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 30/31 301,94 779.869

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 298,68 814.945

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 296,73 836.386

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 294,5 861.839

Optisyenlik TYT 40/41 293,36 874.982

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 292,81 881.446

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 291,53 896.547

Adalet TYT 60/62 287,42 946.371

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 285,58 969.316

Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 283,34 998.206

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 281,36 1.023.888

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 280,97 1.029.213

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 278,85 1.057.556

Aşçılık TYT 50/52 278,59 1.061.059

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 278,15 1.067.091

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 271,29 1.164.198

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 50/52 270,68 1.173.151

Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) TYT 50/52 268,75 1.201.948

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,36 1.223.090

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 70/72 267,11 1.226.792

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,33 1.254.176

Aşçılık TYT 40/41 265,16 1.256.817

Tapu ve Kadastro TYT 50/52 265,08 1.257.941

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 263,91 1.276.212

Mekatronik TYT 40/41 263,33 1.285.521

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 261,53 1.314.458

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 261,3 1.318.121

Bitki Koruma TYT 40/41 258,92 1.357.211

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258 1.372.673

Elektrik TYT 50/52 257,67 1.378.198

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 255,24 1.419.682

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 255,21 1.420.210

Grafik Tasarımı TYT 80/82 254,79 1.427.495

Sosyal Hizmetler TYT 70/72 254,66 1.429.719

Makine TYT 40/41 253,91 1.442.666

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 250,66 1.500.755

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 53/55 249,31 1.525.303

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 51/53 246,97 1.568.993

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 246,57 1.576.809

Harita ve Kadastro TYT 50/52 245,92 1.589.227

Elektrik TYT 40/41 245,46 1.597.801

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 243,6 1.634.136

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 243,14 1.643.188

Nüfus ve Vatandaşlık TYT 50/52 242,93 1.647.235

Spor Yönetimi TYT 60/62 242,03 1.665.070

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 240,93 1.686.654

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 60/62 240,17 1.702.178

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 239,42 1.717.379

Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 50/52 238,86 1.728.986

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 237,16 1.764.330

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 70/72 236,27 1.783.213

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 236,26 1.783.357

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 235,53 1.798.869

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 50/52 235,37 1.802.580

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 235,02 1.809.908

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 70/72 234,51 1.821.082

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 65/67 234,19 1.828.032

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 232,39 1.867.189

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 231,53 1.886.331

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 231,39 1.889.555

Moda Tasarımı TYT 30/31 230,78 1.903.370

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 230 1.920.774

Bahçe Tarımı TYT 40/41 229,91 1.922.785

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 229,51 1.932.283

Bilgi Yönetimi TYT 25/26 229,06 1.942.481

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 228,94 1.945.215

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 228,21 1.962.455

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 226,57 2.000.794

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 226,47 2.003.117

Turist Rehberliği TYT 35/36 226,22 2.009.002

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 225,92 2.016.006

Dış Ticaret TYT 35/36 225,74 2.020.560

Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 35/36 224,27 2.055.507

Lojistik TYT 50/52 224,07 2.060.182

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 223,21 2.080.934

İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,04 2.085.200

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 222,43 2.099.847

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 222,3 2.103.153

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 221,75 2.116.378

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 221,17 2.130.413

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 40/41 220,67 2.142.850

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 220,2 2.154.565

Maliye TYT 60/62 218,98 2.185.221

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 29/30 217,72 2.216.309

Maliye TYT 40/41 216,97 2.234.715

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 215,57 2.269.335

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 45/47 214,31 2.300.912

Mimari Restorasyon TYT 50/52 213,77 2.314.679

Posta Hizmetleri TYT 60/62 207,22 2.476.784

Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,7 134.240

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 351,17 172.759

Çocuk Gelişimi EA 60/62 317,42 308.431

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 308,05 359.653

Tapu Kadastro EA 60/62 290,58 476.317

Sosyal Hizmet EA 60/62 288,17 495.001

Gümrük İşletme EA 30/31 270,67 648.395

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 50/52 270,06 654.446

Spor Yöneticiliği EA 50/52 261,64 742.079

Sağlık Yönetimi EA 70/72 259,67 764.056

Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 248,5 896.317

İşletme EA 30/31 247,47 909.094

Sosyoloji EA 50/52 239,88 1.007.860

İktisat EA 30/31 237,3 1.042.923

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 235,59 1.066.429

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 234,86 1.076.678

Maliye EA 60/62 233,76 1.091.944

İşletme EA 40/41 233,01 1.102.342

Finans ve Bankacılık EA 70/72 231,89 1.118.115

Antropoloji EA 20/21 227,25 1.184.065

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 226,99 1.187.788

Ekonomi ve Finans EA 50/52 225,53 1.208.694

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 224,71 1.220.723

Felsefe EA 30/31 219,47 1.295.895

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Diş Hekimliği SAY 70/72 468,22 41.148

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 399,81 106.289

Veterinerlik SAY 100/103 397,84 108.555

Yazılım Mühendisliği SAY 55/57 392,5 114.748

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 385,05 123.895

Hemşirelik SAY 120/123 345,63 183.852

Hemşirelik SAY 80/82 339,32 195.901

Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 332,82 209.285

Ebelik SAY 50/52 324,09 228.796

Mimarlık SAY 80/9 316,11 248.277

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 313,93 253.726

Makine Mühendisliği SAY 40/3 303,77 282.201

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 302,62 285.515

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 301,61 288.606

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 15/16 300,55 291.870

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 299,3 295.691

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 298,75 297.404

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/54 297,99 299.821

Matematik SAY 30/31 287,12 336.902

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 284,6 346.036

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 281,23 358.910

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 279,87 364.496

Biyoloji SAY 25/26 263,78 438.378

Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY 30/31 261,34 451.382

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 80/82 252,37 505.261

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 30/31 247,74 537.178

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 242,8 574.635

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) SAY 60/62 231,37 678.026

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,07 19.339

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 392,8 29.680

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,12 47.400

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 353,2 101.781

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,12 110.508

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 337,88 151.254

Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 40/41 323,58 212.829

İlahiyat SÖZ 107/110 301,8 341.224

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,4 372.377

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 292,33 410.714

Coğrafya SÖZ 60/62 286,88 454.236

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 262,87 678.755

Tarih SÖZ 70/72 261,6 691.834

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 260,36 704.825

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 226,77 1.083.281

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER