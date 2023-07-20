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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde (BOÜN) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023, BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023, BOÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509
  • İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128
  • Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316
  • Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457
  • Hukuk EA 70/72 491,73 1.741
  • Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456
  • Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914
  • Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143
  • Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448
  • Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695
  • Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490
  • Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549
  • Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476
  • İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174
  • Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624
  • Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327
  • Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839
  • Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869
  • Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812
  • Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279
  • Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Çeviribilimi (İngilizce) DİL 65/67 509,67 1.507
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 65/67 499,64 2.364
  • Dilbilimi (İngilizce) DİL 55/57 497,94 2.513
  • İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 80/82 491,66 3.142
  • Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 468,25 6.113

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