BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BŞEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2023, BŞEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 328,71 535.960

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 45/47 318,65 618.047

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 310,17 695.922

Ameliyathane Hizmetleri TYT 40/41 307,46 722.621

Eczane Hizmetleri TYT 45/47 301,1 788.948

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 299,23 809.095

Optisyenlik TYT 50/52 298,53 816.651

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 298,32 818.933

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 298,29 819.288

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,75 917.920

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 283,81 992.097

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 274,93 1.111.663

Mekatronik TYT 40/41 273,64 1.130.129

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 271,67 1.158.585

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 269,79 1.186.363

Aşçılık TYT 50/52 266,81 1.231.393

Grafik Tasarımı TYT 60/62 266,65 1.233.945

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 265,39 1.253.187

Aşçılık TYT 45/47 263,77 1.278.537

Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 261,63 1.312.743

İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 260,02 1.339.007

Elektrik TYT 40/41 259,56 1.346.718

Makine TYT 40/41 259,28 1.351.330

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 259,02 1.355.603

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 257,85 1.375.087

Sosyal Hizmetler TYT 80/82 254,75 1.428.188

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 252,33 1.470.628

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 252,15 1.473.954

Evde Hasta Bakımı TYT 30/31 249,13 1.528.594

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 35/36 245,41 1.598.831

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 243,33 1.639.477

Elektrik TYT 40/41 243,02 1.645.486

Moda Tasarımı TYT 30/31 242,96 1.646.650

Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 242,61 1.653.455

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 242,15 1.662.679

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 240,71 1.691.115

Makine TYT 40/41 240,06 1.704.288

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 237,48 1.757.845

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 30/31 236,32 1.782.222

Üretimde Kalite Kontrol TYT 35/36 233,47 1.843.599

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50/52 232,46 1.865.755

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 232,4 1.867.095

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 231,85 1.879.246

Reklamcılık TYT 30/31 229,74 1.926.750

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 228,96 1.944.868

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 228,68 1.951.406

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 228,18 1.963.098

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 228,17 1.963.326

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25/26 227,79 1.972.002

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 227,41 1.981.040

Metalurji TYT 30/31 227,3 1.983.529

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 227,13 1.987.506

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 225,43 2.028.087

Sosyal Güvenlik TYT 80/82 225,01 2.037.967

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 222,7 2.093.305

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 30/31 222,38 2.101.124

Dış Ticaret TYT 40/41 221,19 2.130.082

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 220,66 2.143.014

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 219 2.184.748

Dış Ticaret TYT 25/26 216,93 2.235.707

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 216,55 2.245.057

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 35/36 215,74 2.264.992

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 215,14 2.280.245

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 210,11 2.405.833

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 207,7 2.465.020

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 65/67 332,41 239.694

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 324,17 275.500

Çocuk Gelişimi EA 70/72 319,5 297.968

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 313,22 330.386

Sosyal Hizmet EA 60/62 282,95 537.078

Sağlık Yönetimi EA 60/62 261,07 748.530

İşletme EA 40/41 248,39 897.600

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 239,55 1.012.286

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 237,62 1.038.491

Maliye EA 70/72 237,13 1.045.387

İktisat EA 40/41 236,05 1.060.135

Finans ve Bankacılık EA 60/62 231,56 1.122.813

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 218,76 1.306.026

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 218,33 1.312.325

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 488,94 25.041

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 393,98 113.031

Hemşirelik SAY 90/93 340,84 192.873

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 307,93 270.170

Biyomühendislik SAY 30/1 306,34 274.685

İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 298,55 298.048

Makine Mühendisliği SAY 20/19 298,26 298.999

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 276,44 378.608

Ziraat Mühendisliği Programları SAY 45/47 275,5 382.655

Matematik SAY 50/52 275,15 384.093

Endüstriyel Tasarım SAY 50/52 273,57 391.126

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50/52 272,6 395.499

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 249,24 526.387

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 287,47 449.541

Coğrafya SÖZ 60/62 282,28 493.110

İslami İlimler SÖZ 80/82 276,26 547.257

Tarih SÖZ 60/62 260,67 701.552

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 255,79 754.254

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 254,44 769.116

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 50/52 242,6 902.856

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 225,79 1.094.192

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 220,16 1.156.096

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER