BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BŞEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2023, BŞEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 328,71 535.960
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 45/47 318,65 618.047
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 310,17 695.922
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 40/41 307,46 722.621
- Eczane Hizmetleri TYT 45/47 301,1 788.948
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 299,23 809.095
- Optisyenlik TYT 50/52 298,53 816.651
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 298,32 818.933
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 298,29 819.288
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,75 917.920
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 283,81 992.097
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 274,93 1.111.663
- Mekatronik TYT 40/41 273,64 1.130.129
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 271,67 1.158.585
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 269,79 1.186.363
- Aşçılık TYT 50/52 266,81 1.231.393
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 266,65 1.233.945
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 265,39 1.253.187
- Aşçılık TYT 45/47 263,77 1.278.537
- Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 261,63 1.312.743
- İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 260,02 1.339.007
- Elektrik TYT 40/41 259,56 1.346.718
- Makine TYT 40/41 259,28 1.351.330
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 259,02 1.355.603
- Kimya Teknolojisi TYT 30/31 257,85 1.375.087
- Sosyal Hizmetler TYT 80/82 254,75 1.428.188
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 252,33 1.470.628
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 252,15 1.473.954
- Evde Hasta Bakımı TYT 30/31 249,13 1.528.594
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 35/36 245,41 1.598.831
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 243,33 1.639.477
- Elektrik TYT 40/41 243,02 1.645.486
- Moda Tasarımı TYT 30/31 242,96 1.646.650
- Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 242,61 1.653.455
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 242,15 1.662.679
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 240,71 1.691.115
- Makine TYT 40/41 240,06 1.704.288
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 237,48 1.757.845
- İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 30/31 236,32 1.782.222
- Üretimde Kalite Kontrol TYT 35/36 233,47 1.843.599
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50/52 232,46 1.865.755
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 232,4 1.867.095
- İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 231,85 1.879.246
- Reklamcılık TYT 30/31 229,74 1.926.750
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 228,96 1.944.868
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 228,68 1.951.406
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 228,18 1.963.098
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 228,17 1.963.326
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 25/26 227,79 1.972.002
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 227,41 1.981.040
- Metalurji TYT 30/31 227,3 1.983.529
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 227,13 1.987.506
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 225,43 2.028.087
- Sosyal Güvenlik TYT 80/82 225,01 2.037.967
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 222,7 2.093.305
- Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 30/31 222,38 2.101.124
- Dış Ticaret TYT 40/41 221,19 2.130.082
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 220,66 2.143.014
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 219 2.184.748
- Dış Ticaret TYT 25/26 216,93 2.235.707
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 216,55 2.245.057
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 35/36 215,74 2.264.992
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 215,14 2.280.245
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 210,11 2.405.833
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 207,7 2.465.020
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 65/67 332,41 239.694
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 324,17 275.500
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 319,5 297.968
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 313,22 330.386
- Sosyal Hizmet EA 60/62 282,95 537.078
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 261,07 748.530
- İşletme EA 40/41 248,39 897.600
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 239,55 1.012.286
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 237,62 1.038.491
- Maliye EA 70/72 237,13 1.045.387
- İktisat EA 40/41 236,05 1.060.135
- Finans ve Bankacılık EA 60/62 231,56 1.122.813
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 218,76 1.306.026
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 218,33 1.312.325
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 40/41 488,94 25.041
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 393,98 113.031
- Hemşirelik SAY 90/93 340,84 192.873
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 307,93 270.170
- Biyomühendislik SAY 30/1 306,34 274.685
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 298,55 298.048
- Makine Mühendisliği SAY 20/19 298,26 298.999
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 276,44 378.608
- Ziraat Mühendisliği Programları SAY 45/47 275,5 382.655
- Matematik SAY 50/52 275,15 384.093
- Endüstriyel Tasarım SAY 50/52 273,57 391.126
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50/52 272,6 395.499
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 249,24 526.387
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 287,47 449.541
- Coğrafya SÖZ 60/62 282,28 493.110
- İslami İlimler SÖZ 80/82 276,26 547.257
- Tarih SÖZ 60/62 260,67 701.552
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 255,79 754.254
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 254,44 769.116
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 50/52 242,6 902.856
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 225,79 1.094.192
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 220,16 1.156.096
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 277,77 72.200