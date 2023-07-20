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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Bayburt Üniversitesi'nde (BAYÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Bayburt Üniversitesi taban puanları 2023, BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bayburt Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bayburt Üniversitesi taban puanları 2023, BAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Anestezi TYT 40/41 335,08 489.575
  • İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 320,67 600.605
  • İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 310,66 691.324
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 296,4 840.085
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 289,13 925.379
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 287,05 950.874
  • Eczane Hizmetleri TYT 70/72 282,13 1.013.809
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 276,32 1.092.362
  • Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 272,62 1.144.859
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 271,9 1.155.218
  • Optisyenlik TYT 60/62 268,29 1.208.877
  • Adalet TYT 85/88 267,44 1.221.793
  • Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 266,4 1.237.621
  • Çocuk Gelişimi TYT 70/72 266,14 1.241.761
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 35/36 255,8 1.410.032
  • Optisyenlik (İÖ) TYT 60/62 254,51 1.432.441
  • Aşçılık TYT 50/52 252,55 1.466.690
  • Çocuk Gelişimi TYT 80/82 251,02 1.494.079
  • Adalet (İÖ) TYT 80/82 250,81 1.498.010
  • Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 250 1.512.754
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 249,24 1.526.601
  • Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 242,27 1.660.270
  • Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 239,07 1.724.660
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 237,7 1.753.330
  • Elektrik TYT 40/41 237,62 1.754.909
  • Yaşlı Bakımı TYT 70/72 236,99 1.767.943
  • Spor Yönetimi TYT 40/41 236,61 1.776.039
  • Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 39/40 236,51 1.778.156
  • İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 235,12 1.807.909
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 232,86 1.856.805
  • Sosyal Güvenlik TYT 39/40 232,06 1.874.517
  • Mekatronik TYT 30/31 230,49 1.909.869
  • Grafik Tasarımı TYT 60/62 229,29 1.937.338
  • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 55/57 228,64 1.952.297
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 227,92 1.969.255
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 28/29 227,38 1.981.544
  • İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 226,1 2.011.955
  • Harita ve Kadastro TYT 60/62 222,08 2.108.380
  • Lojistik TYT 20/21 221,71 2.117.321
  • Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 220,71 2.141.811
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 219,1 2.182.121
  • Maliye TYT 20/21 216,89 2.236.684
  • Posta Hizmetleri TYT 40/41 216,19 2.254.158
  • İşletme Yönetimi TYT 20/21 216,02 2.258.260
  • Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 215,07 2.282.065
  • Gıda Teknolojisi TYT 20/21 212,07 2.357.429
  • İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 210,4 2.398.806

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,52 159.654
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 341,06 206.330
  • Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 292,53 461.676
  • Sağlık Yönetimi EA 30/31 245,29 936.587
  • Gümrük İşletme EA 30/31 244,24 950.291
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 20/21 218,01 1.316.896
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 212,72 1.391.654
  • Sosyoloji EA 35/36 211,32 1.410.853

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 376,83 134.566
  • Hemşirelik SAY 40/41 333,07 208.752
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/5 298,26 299.005
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 280,98 359.956
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 280,98 359.956
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 230,87 682.997

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 389,62 33.221
  • Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,72 54.549
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 340,63 141.388
  • İlahiyat SÖZ 153/157 272,97 578.326
  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 245,91 864.919
  • İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 17/17 242,3 906.343
  • İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 234,82 992.466
  • İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 233,26 1.009.966
  • Tarih SÖZ 60/62 220,81 1.149.026
  • Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 203,65 1.315.427
  • Tarih (İÖ) SÖZ 40/32 168,27 1.486.798

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 387,36 28.305

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