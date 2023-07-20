BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BANÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, BANÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 327,38 546.316

Fizyoterapi TYT 50/52 323,6 576.265

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 320,5 602.036

Optisyenlik TYT 55/57 308,89 708.477

Adalet TYT 60/62 302,88 770.029

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 301,54 784.185

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 300,99 790.065

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 298,77 813.991

Grafik Tasarımı TYT 50/52 293,06 878.460

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 45/47 291,88 892.258

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 290,23 912.121

Adalet (İÖ) TYT 40/41 289,03 926.524

Gemi İnşaatı TYT 60/62 288,76 929.890

Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 285,84 966.018

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 284,78 979.563

Laboratuvar Teknolojisi TYT 45/47 284,39 984.535

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 30/31 280,47 1.035.871

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 278,39 1.063.782

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,82 1.142.084

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 271,45 1.161.849

Gemi İnşaatı (İÖ) TYT 48/50 270,61 1.174.220

Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 267,96 1.214.025

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 267,01 1.228.377

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 265,97 1.244.416

Dış Ticaret TYT 60/62 265,34 1.254.087

Medya ve İletişim TYT 47/49 262,13 1.304.770

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 261,94 1.307.675

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 200/205 259,59 1.346.133

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 255,99 1.406.793

İşletme Yönetimi TYT 50/52 253,57 1.448.897

Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 249,66 1.518.944

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 248,25 1.545.029

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 247,33 1.562.083

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 247,12 1.566.141

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 50/52 246,69 1.574.481

Sosyal Güvenlik TYT 80/82 245,37 1.599.693

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 244,61 1.614.484

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 243,99 1.626.572

Dış Ticaret (İÖ) TYT 50/52 243,44 1.637.259

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50/52 239,02 1.725.667

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,28 1.741.113

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 234,31 1.825.453

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 49/51 230,87 1.901.157

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 230,77 1.903.426

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 29/30 227,67 1.974.772

İşletme Yönetimi TYT 39/40 226,41 2.004.626

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,57 2.024.770

Yerel Yönetimler TYT 50/52 223,49 2.074.096

Et ve Ürünleri Teknolojisi TYT 30/31 222,72 2.092.968

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 50/52 220,04 2.158.580

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 351,32 172.307

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 340,97 206.632

Grafik Tasarımı EA 60/62 302,77 391.851

Sosyal Hizmet EA 60/62 302,33 394.738

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60/62 296,17 435.908

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 294,99 444.158

Sağlık Yönetimi EA 70/72 286,32 509.518

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 40/41 281,88 546.018

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 276,23 595.838

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 272,1 634.622

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50/52 271,61 639.248

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 269,85 656.497

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 40/41 269,52 659.818

Sosyoloji EA 40/41 268,77 667.395

İktisat (İngilizce) EA 40/41 265,7 699.077

İşletme EA 60/62 263,3 724.368

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 257,17 792.266

Maliye EA 80/82 253,23 838.365

İktisat EA 60/62 252,96 841.545

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50/52 252,3 849.514

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 241,84 981.930

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 503,99 14.983

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 424,8 79.940

Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 419,23 85.478

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 416,6 88.143

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 30/31 364,4 152.434

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 40/41 357,85 162.565

Hemşirelik SAY 90/93 356,59 164.676

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 332,92 209.073

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 321,61 234.644

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 308,75 267.906

Elektrik Mühendisliği SAY 50/35 298,51 298.185

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60/62 319,57 233.045

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 40/41 310,43 285.414

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 309,3 292.318

Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 50/52 294,27 395.674

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 289,03 436.789

Tarih SÖZ 60/62 287,63 448.276

Sanat Tarihi SÖZ 40/41 276,25 547.296

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 264,37 663.272

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER