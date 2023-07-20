AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ADÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2023, ADÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 80/82 351,81 384.582
- İlk ve Acil Yardım TYT 80/82 347,91 406.887
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 338,67 465.059
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 338,54 465.928
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 334,77 491.712
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 330,33 523.814
- Fizyoterapi TYT 80/82 325,97 557.182
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 321,6 592.726
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 321,21 596.033
- Çevre Sağlığı TYT 60/62 318,55 618.943
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 318,43 619.988
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 315,87 642.976
- Diyaliz TYT 80/82 315,83 643.350
- Fizyoterapi TYT 60/62 315,51 646.210
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 312,77 671.478
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 306,65 730.764
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 304,37 754.384
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 58/60 298,55 816.499
- Aşçılık TYT 70/72 298,02 822.292
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 292,6 883.841
- Aşçılık TYT 60/62 290,81 905.200
- Makine TYT 40/41 290,51 908.729
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 285,69 967.931
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 285,39 971.762
- Tapu ve Kadastro TYT 60/62 283,77 992.516
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 70/72 283,51 996.041
- Çocuk Gelişimi TYT 40/41 283,08 1.001.594
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 60/62 282,18 1.013.162
- Mekatronik TYT 60/62 282,06 1.014.614
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 60/62 281,93 1.016.382
- Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 279,64 1.046.890
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 279,41 1.050.127
- Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 278,95 1.056.245
- Evde Hasta Bakımı TYT 70/72 278,11 1.067.690
- Bitki Koruma TYT 30/31 277,93 1.070.101
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 275,57 1.102.740
- Moda Tasarımı TYT 50/52 274,19 1.122.301
- Elektrik TYT 50/52 273,92 1.126.196
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 272,28 1.149.767
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 271,82 1.156.442
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 271,21 1.165.258
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 269,34 1.193.103
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 269,15 1.195.958
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 35/36 268,75 1.202.067
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 268,6 1.204.196
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) TYT 70/72 267,61 1.219.200
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35/36 266,77 1.232.036
- Yaşlı Bakımı TYT 60/62 265,76 1.247.493
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 264,94 1.260.131
- Lojistik TYT 60/62 264,04 1.274.219
- Elektrik TYT 50/52 262,97 1.291.156
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 78/80 261,09 1.321.556
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55/57 260,83 1.325.770
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 260,32 1.334.182
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 260 1.339.336
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 259,94 1.340.380
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 258,87 1.358.047
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 60/62 256,79 1.392.911
- Moda Tasarımı TYT 50/52 256,63 1.395.704
- Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 256,47 1.398.587
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 25/26 255,95 1.407.470
- Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 49/51 253,98 1.441.446
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 253,21 1.455.132
- Dış Ticaret TYT 60/62 252,91 1.460.474
- Dış Ticaret TYT 60/62 252,86 1.461.284
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 249,42 1.523.331
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70/72 248,51 1.540.259
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 248,24 1.545.136
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 65/67 248,12 1.547.491
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 247,3 1.562.674
- Mimari Restorasyon TYT 74/76 247,02 1.568.159
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 245,95 1.588.606
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 245,52 1.596.688
- Gıda Teknolojisi TYT 75/77 245,49 1.597.176
- Pazarlama TYT 50/52 244,29 1.620.689
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 244,17 1.623.069
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 243,42 1.637.612
- Moda Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 242,44 1.656.733
- Üretimde Kalite Kontrol TYT 30/31 240,35 1.698.425
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 237,18 1.763.974
- Gıda Teknolojisi TYT 65/67 236,97 1.768.422
- Lojistik TYT 100/103 235,94 1.790.215
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 75/77 234,52 1.820.821
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 89/92 234,09 1.830.141
- Lojistik (İÖ) TYT 60/62 233,69 1.838.804
- Dış Ticaret TYT 40/41 233,62 1.840.211
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 231,88 1.878.692
- Pazarlama TYT 30/31 230,7 1.905.088
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 54/56 229,57 1.930.886
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 99/102 229,23 1.938.746
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 228,77 1.949.227
- İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,14 1.964.102
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 227,38 1.981.618
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80/82 227,35 1.982.397
- Maliye TYT 100/103 226,84 1.994.482
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 226,84 1.994.532
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 56/58 226,44 2.003.945
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 225,55 2.025.235
- Tarımsal İşletmecilik TYT 20/21 225,52 2.025.894
- İkram Hizmetleri TYT 35/36 225,3 2.030.948
- Organik Tarım TYT 35/36 225,19 2.033.650
- Emlak Yönetimi TYT 35/36 224,83 2.042.235
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 224,55 2.048.852
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 224,08 2.060.075
- Tarımsal İşletmecilik TYT 20/21 223,68 2.069.600
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 222,87 2.089.191
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 222,86 2.089.570
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 41/43 221,37 2.125.645
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 29/30 221,23 2.129.132
- Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 70/72 218,51 2.196.752
- İşletme Yönetimi TYT 34/35 218,37 2.200.194
- Yerel Yönetimler TYT 50/52 217,81 2.214.160
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 217,64 2.218.148
- İşletme Yönetimi TYT 30/31 217,6 2.219.223
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70/72 215,48 2.271.498
- Yerel Yönetimler TYT 25/26 214,69 2.291.413
- Maliye (İÖ) TYT 50/52 213,61 2.318.572
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 210,78 2.389.543
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 209,96 2.409.712
- Anestezi (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı
- Diyaliz (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı
- Mekatronik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 80/82 384,57 87.474
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373 113.463
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 360,89 144.425
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 349,58 177.640
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 335,04 228.947
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 50/52 334,46 231.353
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 324,79 272.677
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) EA 50/52 299,09 416.076
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 282,34 542.125
- Maliye EA 60/62 281,84 546.408
- Sosyoloji EA 60/62 281,34 550.829
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 278,09 579.044
- İktisat EA 60/62 274,44 612.556
- Uluslararası İlişkiler EA 80/82 274,06 616.038
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 270,93 645.894
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 267,75 677.772
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 266,66 688.920
- İşletme EA 60/62 266,15 694.369
- Lojistik Yönetimi EA 70/72 263,39 723.414
- İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 259,55 765.339
- Arkeoloji EA 40/41 254,41 824.387
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 254,17 827.148
- Ekonomi EA 40/41 253,68 832.990
- Kamu Yönetimi EA 70/72 253,54 834.623
- İktisat EA 60/62 252,22 850.425
- İktisat (İÖ) EA 40/41 251,83 855.133
- Felsefe EA 50/52 251,57 858.257
- Maliye (İÖ) EA 50/52 251,24 862.336
- Ekonometri EA 40/41 250,87 866.942
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 40/41 250,57 870.585
- Maliye EA 100/103 248,36 897.990
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 246,91 916.168
- Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50/52 245,86 929.393
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 244,16 951.226
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) EA 30/31 243,3 962.425
- Seyahat İşletmeciliği EA 35/36 243,24 963.289
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 236,2 1.058.185
- İktisat (İÖ) EA 40/41 232,67 1.107.038
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40/41 231,52 1.123.354
- Maliye (İÖ) EA 50/52 230,47 1.138.156
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 240/246 500,09 17.479
- Diş Hekimliği SAY 100/103 478,77 32.698
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 456,65 50.800
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 424,29 80.480
- Veterinerlik SAY 100/103 423,24 81.564
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 401,4 104.499
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 377,28 133.951
- Hemşirelik SAY 230/236 358,32 161.806
- Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 340,62 193.310
- Ebelik SAY 80/82 330,71 213.841
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 316,54 247.192
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 315,68 249.330
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 303,52 282.858
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/44 298,36 298.669
- Matematik SAY 60/62 296,75 303.785
- Bitki Koruma SAY 40/41 295,99 306.305
- Kimya SAY 20/21 292,13 319.102
- Biyoloji SAY 30/31 282,03 355.812
- Biyoloji SAY 30/31 282,03 355.812
- Fizik SAY 20/21 274,6 386.562
- Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 267,73 418.428
- Bahçe Bitkileri SAY 40/41 265,13 431.514
- Biyosistem Mühendisliği SAY 50/52 262,03 447.627
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 260,46 456.371
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 253,62 497.259
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 244,28 563.155
- Zootekni SAY 35/36 242,93 573.688
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 411,26 14.395
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 399,73 22.897
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 387,97 35.234
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 361,44 80.772
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70/72 333,67 167.637
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 327,89 192.463
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 324,87 206.564
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 321,66 222.262
- Tarih SÖZ 80/82 303,93 326.878
- Gazetecilik SÖZ 70/72 301,86 340.823
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 40/41 299,09 360.431
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 275,88 550.699
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 419,6 17.350
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 398,03 24.488
- Turizm Rehberliği DİL 50/52 362,94 37.318
- Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 344,28 44.489
- Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40/41 338,61 46.748
- Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 60/62 338,01 46.988