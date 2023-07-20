ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Atatürk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023, ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 75/77 349,59 397.173

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 345,65 420.503

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 325,94 557.441

Fizyoterapi TYT 75/77 319,28 612.616

Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 313,89 661.126

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 313,04 669.039

Diş Protez Teknolojisi TYT 75/77 307,14 725.780

Diyaliz TYT 75/77 306,52 732.080

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 306,41 733.190

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,97 748.151

Odyometri TYT 75/77 303,45 763.967

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 75/77 302,83 770.523

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 302,2 777.063

Elektronörofizyoloji TYT 25/26 300,75 792.706

Adalet TYT 80/82 298,57 816.260

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 298,39 818.215

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 294,59 860.820

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 292,88 880.550

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 285,38 971.841

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 284,86 978.492

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 284,82 978.952

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 281,88 1.017.037

Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 1300/1333 279,83 1.044.357

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 274,9 1.112.080

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 70/72 271,57 1.160.019

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2800/2870 270,42 1.177.013

Elektrik TYT 50/52 269,92 1.184.367

Optisyenlik TYT 60/62 269,08 1.196.965

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 72/74 267,5 1.220.846

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 266,93 1.229.596

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 70/72 266,6 1.234.663

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1600/1640 264,53 1.266.511

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 264,1 1.273.318

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 300/308 263,54 1.282.127

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 260,99 1.323.258

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 400/410 259,35 1.350.140

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 5000/5125 259,27 1.351.596

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 300/308 258,27 1.368.130

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 3550/3639 258,13 1.370.516

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 258,02 1.372.322

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 46/48 257,7 1.377.606

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 257,39 1.382.954

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 800/820 256,3 1.401.419

Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 600/615 255,61 1.413.431

Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 255,45 1.416.086

Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 600/615 255,22 1.419.983

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 90/93 255,15 1.421.290

Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 254,7 1.429.077

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 254,55 1.431.793

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 254,52 1.432.353

Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 254,14 1.438.827

Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 253,89 1.443.125

Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 900/923 253,63 1.447.657

Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) TYT 50/52 253,41 1.451.667

Elektrik (İÖ) TYT 50/52 253,27 1.454.117

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 253,22 1.454.868

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 700/718 252,83 1.461.734

İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 252,78 1.462.685

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 252,13 1.474.312

Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2600/2665 251,93 1.477.738

Makine TYT 65/67 251,86 1.479.039

Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 251,5 1.485.506

Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 500/513 250,58 1.502.076

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 250,46 1.504.329

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 250,39 1.505.658

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65/67 250,12 1.510.526

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 250,07 1.511.480

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 249,94 1.513.875

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 500/513 249,72 1.517.932

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 249,63 1.519.524

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 249,44 1.523.027

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 249,35 1.524.648

Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 400/410 249,29 1.525.648

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55/57 249,27 1.526.023

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500/513 249,17 1.527.832

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 249,1 1.529.200

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 1300/1333 248,73 1.535.990

İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2500/2563 248,27 1.544.660

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 248,24 1.545.174

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 246,5 1.578.223

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 244,22 1.621.985

Dış Ticaret TYT 60/62 242,84 1.649.030

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 242,21 1.661.462

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 241,65 1.672.272

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 240,93 1.686.661

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 239,17 1.722.459

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 238,85 1.729.229

Elektrik TYT 40/41 238,85 1.729.236

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 238,79 1.730.460

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 237,5 1.757.375

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 70/72 235,39 1.801.959

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 234,67 1.817.621

Lojistik TYT 28/29 234,59 1.819.288

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 45/47 234,49 1.821.531

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 233,9 1.834.341

Harita ve Kadastro TYT 40/41 233,57 1.841.364

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 40/41 233,19 1.849.624

Grafik Tasarımı TYT 40/41 233,09 1.851.803

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 232,59 1.862.671

Grafik Tasarımı TYT 46/48 231,38 1.889.863

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 230,96 1.899.296

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 230,54 1.908.736

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 230,09 1.918.895

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 229,17 1.940.158

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 229,13 1.941.098

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 229,04 1.943.079

Elektrik TYT 45/47 228,61 1.952.986

Dış Ticaret (İÖ) TYT 40/41 227,72 1.973.690

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 226,14 2.011.003

Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.26) TYT 29/30 226,07 2.012.616

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 40/41 225,54 2.025.283

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 39/40 225,45 2.027.408

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 223,88 2.064.762

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25/26 223,63 2.070.753

Posta Hizmetleri TYT 60/62 218,13 2.206.141

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 217,46 2.222.799

İnşaat Teknolojisi TYT 25/26 215,97 2.259.500

İnşaat Teknolojisi TYT 38/39 213,75 2.315.174

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 190/195 407,79 44.593

Hukuk (İÖ) EA 110/113 401,42 55.090

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 373,28 112.794

Psikoloji EA 70/72 371,63 116.671

İngilizce Öğretmenliği DİL 80/82 396,67 24.951

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 355,18 160.657

Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 40/1 334,52 231.105

Çocuk Gelişimi EA 50/52 328,72 255.080

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 318,64 302.188

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 305,35 375.772

Kamu Yönetimi EA 60/62 283,28 534.360

Sosyal Hizmet EA 80/82 273,86 617.924

Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,64 639.047

Sosyal Hizmet EA 80/82 273,86 617.924

Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,64 639.047

Sosyoloji EA 50/52 263,55 721.655

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 261,62 742.299

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 253,96 829.571

İşletme EA 80/82 252,28 849.785

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 247,62 907.154

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1500/1538 246,57 920.496

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 250,68 869.256

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 243,24 963.288

İktisat EA 80/82 241,16 990.863

Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 600/615 240,41 1.000.745

Sosyoloji (Açıköğretim) EA 600/615 240,27 1.002.641

İşletme (Açıköğretim) EA 600/615 239,66 1.010.745

Uluslararası İlişkiler EA 100/103 239,52 1.012.695

Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 500/513 238,74 1.023.119

Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 400/410 238,29 1.029.402

Arkeoloji EA 25/26 238,25 1.029.963

Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 400/410 233,55 1.094.863

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 232,84 1.104.670

Rekreasyon (Açıköğretim) EA 200/205 231,31 1.126.251

Felsefe EA 50/52 230,05 1.144.143

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 224,81 1.219.199

Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) EA 30/31 222,88 1.247.233

Turizm İşletmeciliği EA 80/82 221,98 1.259.946

Ekonometri EA 40/41 218,57 1.308.702

Finans ve Bankacılık EA 80/82 213,75 1.377.316

İşletme EA 80/82 181,5 1.723.628

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 496,8 19.631

Tıp (İngilizce) SAY 60/62 490,43 23.958

Diş Hekimliği SAY 150/154 472,94 37.281

Eczacılık SAY 120/123 450,42 56.228

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 418,61 86.120

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 406,04 99.461

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 397,67 108.754

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 393,06 114.090

Veterinerlik SAY 90/93 384 125.201

Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 376,65 134.828

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 367,3 148.124

Hemşirelik SAY 250/257 348,45 178.682

Hemşirelik (İngilizce) SAY 50/52 338,65 197.243

Mimarlık SAY 40/41 323,98 229.032

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 323,66 229.753

Ebelik SAY 100/103 323,27 230.632

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 314,57 252.111

Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 310,74 262.362

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 306,75 273.516

Kimya Öğretmenliği SAY 20/10 301,07 290.293

Çevre Mühendisliği SAY 40/1 300,27 292.728

Gıda Mühendisliği SAY 60/2 300,01 293.505

Kimya Mühendisliği SAY 20/5 299,73 294.362

Makine Mühendisliği SAY 60/34 299,53 294.998

İnşaat Mühendisliği SAY 90/20 298,49 298.270

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 50/32 298,17 299.302

İç Mimarlık SAY 60/62 287,93 333.892

Matematik SAY 60/62 283,68 349.434

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,82 360.599

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 50/52 276,2 379.604

Kimya SAY 25/26 268,06 416.924

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 20/21 264,27 435.833

Bitki Koruma SAY 40/41 258,9 465.193

Biyoloji SAY 30/31 254,99 488.423

Fizik SAY 25/26 249,62 523.693

Peyzaj Mimarlığı SAY 80/82 247,78 536.843

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 244,41 562.150

Tarla Bitkileri SAY 25/26 240,94 590.049

Bahçe Bitkileri SAY 70/72 228,93 703.133

Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 228,36 709.140

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 60/62 228,09 711.977

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 224,49 752.093

Zootekni SAY 30/31 223,88 759.111

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 219,85 806.407

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 217,16 839.264

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 40/41 211,43 912.507

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,96 11.782

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,88 23.642

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70/72 384,21 40.029

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 50/52 369,31 64.254

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 60/62 358,87 86.817

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 355,5 95.476

Tarih Öğretmenliği SÖZ 50/52 353,32 101.457

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 350,06 110.675

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 331,92 174.806

İlahiyat SÖZ 180/185 329,08 187.020

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 313,45 267.079

İlahiyat (Arapça) SÖZ 40/41 308,25 298.869

İlahiyat (İÖ) SÖZ 105/108 303,02 333.031

Coğrafya SÖZ 70/72 302,4 337.174

Tarih SÖZ 80/82 289,19 435.519

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 273,12 576.870

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER