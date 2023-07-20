ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Atatürk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023, ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 75/77 349,59 397.173
- İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 345,65 420.503
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 325,94 557.441
- Fizyoterapi TYT 75/77 319,28 612.616
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 313,89 661.126
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 313,04 669.039
- Diş Protez Teknolojisi TYT 75/77 307,14 725.780
- Diyaliz TYT 75/77 306,52 732.080
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 306,41 733.190
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,97 748.151
- Odyometri TYT 75/77 303,45 763.967
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 75/77 302,83 770.523
- Eczane Hizmetleri TYT 70/72 302,2 777.063
- Elektronörofizyoloji TYT 25/26 300,75 792.706
- Adalet TYT 80/82 298,57 816.260
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 298,39 818.215
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 294,59 860.820
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 292,88 880.550
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 285,38 971.841
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 284,86 978.492
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 284,82 978.952
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 281,88 1.017.037
- Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 1300/1333 279,83 1.044.357
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 274,9 1.112.080
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 70/72 271,57 1.160.019
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2800/2870 270,42 1.177.013
- Elektrik TYT 50/52 269,92 1.184.367
- Optisyenlik TYT 60/62 269,08 1.196.965
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 72/74 267,5 1.220.846
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 266,93 1.229.596
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 70/72 266,6 1.234.663
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1600/1640 264,53 1.266.511
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 264,1 1.273.318
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 300/308 263,54 1.282.127
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 260,99 1.323.258
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 400/410 259,35 1.350.140
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 5000/5125 259,27 1.351.596
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 300/308 258,27 1.368.130
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 3550/3639 258,13 1.370.516
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 258,02 1.372.322
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 46/48 257,7 1.377.606
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 257,39 1.382.954
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 800/820 256,3 1.401.419
- Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 600/615 255,61 1.413.431
- Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 255,45 1.416.086
- Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 600/615 255,22 1.419.983
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 90/93 255,15 1.421.290
- Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 254,7 1.429.077
- Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 254,55 1.431.793
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 254,52 1.432.353
- Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 254,14 1.438.827
- Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 253,89 1.443.125
- Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 900/923 253,63 1.447.657
- Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) TYT 50/52 253,41 1.451.667
- Elektrik (İÖ) TYT 50/52 253,27 1.454.117
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 253,22 1.454.868
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 700/718 252,83 1.461.734
- İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 252,78 1.462.685
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 252,13 1.474.312
- Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2600/2665 251,93 1.477.738
- Makine TYT 65/67 251,86 1.479.039
- Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 251,5 1.485.506
- Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 500/513 250,58 1.502.076
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 250,46 1.504.329
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 250,39 1.505.658
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65/67 250,12 1.510.526
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 250,07 1.511.480
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 249,94 1.513.875
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 500/513 249,72 1.517.932
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 249,63 1.519.524
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 249,44 1.523.027
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 249,35 1.524.648
- Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 400/410 249,29 1.525.648
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55/57 249,27 1.526.023
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 500/513 249,17 1.527.832
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 249,1 1.529.200
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 1300/1333 248,73 1.535.990
- İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2500/2563 248,27 1.544.660
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 248,24 1.545.174
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 246,5 1.578.223
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 244,22 1.621.985
- Dış Ticaret TYT 60/62 242,84 1.649.030
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 242,21 1.661.462
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 241,65 1.672.272
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 240,93 1.686.661
- Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 239,17 1.722.459
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 238,85 1.729.229
- Elektrik TYT 40/41 238,85 1.729.236
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 238,79 1.730.460
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 237,5 1.757.375
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 70/72 235,39 1.801.959
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 234,67 1.817.621
- Lojistik TYT 28/29 234,59 1.819.288
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 45/47 234,49 1.821.531
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 233,9 1.834.341
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 233,57 1.841.364
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 40/41 233,19 1.849.624
- Grafik Tasarımı TYT 40/41 233,09 1.851.803
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 232,59 1.862.671
- Grafik Tasarımı TYT 46/48 231,38 1.889.863
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 230,96 1.899.296
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 230,54 1.908.736
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 230,09 1.918.895
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 229,17 1.940.158
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 229,13 1.941.098
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 229,04 1.943.079
- Elektrik TYT 45/47 228,61 1.952.986
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 40/41 227,72 1.973.690
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 226,14 2.011.003
- Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.26) TYT 29/30 226,07 2.012.616
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 40/41 225,54 2.025.283
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 39/40 225,45 2.027.408
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 223,88 2.064.762
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25/26 223,63 2.070.753
- Posta Hizmetleri TYT 60/62 218,13 2.206.141
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 217,46 2.222.799
- İnşaat Teknolojisi TYT 25/26 215,97 2.259.500
- İnşaat Teknolojisi TYT 38/39 213,75 2.315.174
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 190/195 407,79 44.593
- Hukuk (İÖ) EA 110/113 401,42 55.090
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 373,28 112.794
- Psikoloji EA 70/72 371,63 116.671
- İngilizce Öğretmenliği DİL 80/82 396,67 24.951
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 355,18 160.657
- Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 40/1 334,52 231.105
- Çocuk Gelişimi EA 50/52 328,72 255.080
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 318,64 302.188
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 305,35 375.772
- Kamu Yönetimi EA 60/62 283,28 534.360
- Sosyal Hizmet EA 80/82 273,86 617.924
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,64 639.047
- Sosyal Hizmet EA 80/82 273,86 617.924
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,64 639.047
- Sosyoloji EA 50/52 263,55 721.655
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 261,62 742.299
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 253,96 829.571
- İşletme EA 80/82 252,28 849.785
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 247,62 907.154
- Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1500/1538 246,57 920.496
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 250,68 869.256
- Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 243,24 963.288
- İktisat EA 80/82 241,16 990.863
- Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 600/615 240,41 1.000.745
- Sosyoloji (Açıköğretim) EA 600/615 240,27 1.002.641
- İşletme (Açıköğretim) EA 600/615 239,66 1.010.745
- Uluslararası İlişkiler EA 100/103 239,52 1.012.695
- Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 500/513 238,74 1.023.119
- Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 400/410 238,29 1.029.402
- Arkeoloji EA 25/26 238,25 1.029.963
- Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 400/410 233,55 1.094.863
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 232,84 1.104.670
- Rekreasyon (Açıköğretim) EA 200/205 231,31 1.126.251
- Felsefe EA 50/52 230,05 1.144.143
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 224,81 1.219.199
- Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) EA 30/31 222,88 1.247.233
- Turizm İşletmeciliği EA 80/82 221,98 1.259.946
- Ekonometri EA 40/41 218,57 1.308.702
- Finans ve Bankacılık EA 80/82 213,75 1.377.316
- İşletme EA 80/82 181,5 1.723.628
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 150/154 496,8 19.631
- Tıp (İngilizce) SAY 60/62 490,43 23.958
- Diş Hekimliği SAY 150/154 472,94 37.281
- Eczacılık SAY 120/123 450,42 56.228
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 418,61 86.120
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 406,04 99.461
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 397,67 108.754
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 393,06 114.090
- Veterinerlik SAY 90/93 384 125.201
- Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 376,65 134.828
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 367,3 148.124
- Hemşirelik SAY 250/257 348,45 178.682
- Hemşirelik (İngilizce) SAY 50/52 338,65 197.243
- Mimarlık SAY 40/41 323,98 229.032
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 323,66 229.753
- Ebelik SAY 100/103 323,27 230.632
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 314,57 252.111
- Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 310,74 262.362
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 306,75 273.516
- Kimya Öğretmenliği SAY 20/10 301,07 290.293
- Çevre Mühendisliği SAY 40/1 300,27 292.728
- Gıda Mühendisliği SAY 60/2 300,01 293.505
- Kimya Mühendisliği SAY 20/5 299,73 294.362
- Makine Mühendisliği SAY 60/34 299,53 294.998
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/20 298,49 298.270
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 50/32 298,17 299.302
- İç Mimarlık SAY 60/62 287,93 333.892
- Matematik SAY 60/62 283,68 349.434
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,82 360.599
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 50/52 276,2 379.604
- Kimya SAY 25/26 268,06 416.924
- Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 20/21 264,27 435.833
- Bitki Koruma SAY 40/41 258,9 465.193
- Biyoloji SAY 30/31 254,99 488.423
- Fizik SAY 25/26 249,62 523.693
- Peyzaj Mimarlığı SAY 80/82 247,78 536.843
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 244,41 562.150
- Tarla Bitkileri SAY 25/26 240,94 590.049
- Bahçe Bitkileri SAY 70/72 228,93 703.133
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 228,36 709.140
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 60/62 228,09 711.977
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25/26 224,49 752.093
- Zootekni SAY 30/31 223,88 759.111
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 219,85 806.407
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 217,16 839.264
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 40/41 211,43 912.507
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 415,96 11.782
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,88 23.642
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70/72 384,21 40.029
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 50/52 369,31 64.254
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 60/62 358,87 86.817
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 355,5 95.476
- Tarih Öğretmenliği SÖZ 50/52 353,32 101.457
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 350,06 110.675
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 331,92 174.806
- İlahiyat SÖZ 180/185 329,08 187.020
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 313,45 267.079
- İlahiyat (Arapça) SÖZ 40/41 308,25 298.869
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 105/108 303,02 333.031
- Coğrafya SÖZ 70/72 302,4 337.174
- Tarih SÖZ 80/82 289,19 435.519
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 273,12 576.870
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 362,49 37.505
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 361 38.043
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 342,39 45.233
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL 40/41 330,58 49.937
- Almanca Öğretmenliği DİL 70/72 301,83 61.791
- Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 280,36 71.005
- Turizm Rehberliği DİL 100/103 265,55 77.834
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 261,1 79.932
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 251,75 84.544
- Fransızca Öğretmenliği DİL 50/52 250,2 85.291
- Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40/41 229,17 96.111
- Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20/16 159,71 122.577
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —