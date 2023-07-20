ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ardahan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ardahan Üniversitesi taban puanları 2023, ARÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 30/31 314,96 651.276

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 304,37 754.380

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 292,3 887.363

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 282,79 1.005.248

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 50/52 271,94 1.154.672

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 60/62 260,28 1.334.937

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 30/31 259,85 1.341.966

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Optisyenlik TYT 45/47 259,02 1.355.548

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Adalet TYT 55/57 256,42 1.399.446

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Adalet TYT 40/41 254,82 1.427.010

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 251,51 1.485.327

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 251,01 1.494.291

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Evde Hasta Bakımı TYT 30/31 250,04 1.511.974

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 247,63 1.556.475

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 35/36 245,01 1.606.710

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50/52 244,21 1.622.279

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 55/57 242,19 1.661.808

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 235,44 1.800.968

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 231,66 1.883.474

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Elektrik TYT 30/31 230,53 1.908.772

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 40/41 230,5 1.909.585

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sahne Işık ve Ses Teknolojileri TYT 20/21 225,9 2.016.656

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 224,6 2.047.685

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 219,93 2.161.518

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Posta Hizmetleri TYT 20/21 218,63 2.193.691

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Felsefe EA 20/21 189,64 1.663.560

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Antrenörlük Eğitimi EA 40/41 258,91 772.594

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 20/21 218,77 1.305.912

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sosyoloji EA 25/26 204,42 1.502.294

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sağlık Yönetimi EA 50/52 226,54 1.194.237

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 40/41 230,54 686.408

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/31 298,06 299.615

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 309,93 288.490

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İlahiyat SÖZ 80/82 271,22 595.199

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Coğrafya SÖZ 50/52 234,95 990.979

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 226,94 1.081.341

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 217,49 1.184.223

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Tarih SÖZ 70/72 201,3 1.335.288

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 40/41 183,63 1.446.173

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/34 156,52 1.493.368

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

Ardahan Üniversitesi (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50/52 313,21 57.094

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 165,95 121.795