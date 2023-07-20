ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 160/164 431,16 16.942

Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 404,61 49.721

Hukuk (Burslu) EA 10/10 392,04 72.321

Hukuk (%50 İndirimli) EA 30/13 369,68 121.495

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 367,88 125.947

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 364,06 135.905

İşletme (İngilizce) EA 60/62 348,45 181.356

Ekonomi (İngilizce) EA 60/62 336,84 221.932

Sosyoloji (İngilizce) EA 50/52 329,59 251.340

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 10/6 319,58 297.555

Psikoloji (Burslu) EA 10/10 317,64 307.237

Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 261,98 738.459

Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 2/2 249,17 888.061

Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) EA 10/1 228,22 1.170.445

Psikoloji (Ücretli) EA 7/7 227,32 1.183.117

Psikoloji (%50 İndirimli) EA 40/40 224,19 1.228.277

Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) EA 10/4 218,29 1.312.821

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) EA 8/8 216,73 1.335.167

Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 30/1 202,32 1.528.704

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) EA 8/1 194,86 1.613.647Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24/5 179,66 1.733.881

Hukuk (Ücretli) EA 10/— – —

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 10/— – —

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 5/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30/30 357,17 91.163

İslami İlimler SÖZ 80/82 355,08 96.625

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 352,92 102.507

Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10/10 346,52 121.417

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 332,02 174.399

Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 331,73 175.619

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10/10 394,7 27.712

Tarih (İngilizce) SÖZ 60/62 383,19 41.422

İlahiyat (Burslu) SÖZ 40/23 190,63 1.410.292

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER