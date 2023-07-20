Haberler Haberler ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:35 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, ASBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Hukuk EA 160/164 431,16 16.942
  • Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 404,61 49.721
  • Hukuk (Burslu) EA 10/10 392,04 72.321
  • Hukuk (%50 İndirimli) EA 30/13 369,68 121.495
  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 367,88 125.947
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 364,06 135.905
  • İşletme (İngilizce) EA 60/62 348,45 181.356
  • Ekonomi (İngilizce) EA 60/62 336,84 221.932
  • Sosyoloji (İngilizce) EA 50/52 329,59 251.340
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 10/6 319,58 297.555
  • Psikoloji (Burslu) EA 10/10 317,64 307.237
  • Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 261,98 738.459
  • Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 2/2 249,17 888.061
  • Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) EA 10/1 228,22 1.170.445
  • Psikoloji (Ücretli) EA 7/7 227,32 1.183.117
  • Psikoloji (%50 İndirimli) EA 40/40 224,19 1.228.277
  • Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) EA 10/4 218,29 1.312.821
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) EA 8/8 216,73 1.335.167
  • Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 30/1 202,32 1.528.704
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) EA 8/1 194,86 1.613.647Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24/5 179,66 1.733.881
  • Hukuk (Ücretli) EA 10/— – —
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 10/— – —
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 5/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 30/30 357,17 91.163
  • İslami İlimler SÖZ 80/82 355,08 96.625
  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 352,92 102.507
  • Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) SÖZ 10/10 346,52 121.417
  • İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 332,02 174.399
  • Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 331,73 175.619
  • Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 10/10 394,7 27.712
  • Tarih (İngilizce) SÖZ 60/62 383,19 41.422
  • İlahiyat (Burslu) SÖZ 40/23 190,63 1.410.292

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 419,85 17.265
  • Japonca Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 410,67 20.182
  • İngilizce Öğretmenliği (Burslu) DİL 10/10 364,22 36.828
  • Rusça Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 362,87 37.351
  • İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) DİL 30/30 238,75 91.044
  • İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL 5/5 219,83 100.935

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