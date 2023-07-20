ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ANAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Anadolu Üniversitesi taban puanları 2023, ANAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Adalet TYT 60/62 339,02 462.579
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440
- Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501
- Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445
- Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482
- Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940
- Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917
- Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219
- Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878
- Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952
- Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086
- İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661
- Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337
- Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563
- Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
- İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069
- Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075
- Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223
- Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432
- Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366
- Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781
- İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616
- Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201
- Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101
- Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904
- Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950
- Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942
- Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725
- Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824
- İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301
- Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294
- Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- İşletme (İngilizce) EA 80/82 358,74 150.399
- İktisat (İngilizce) EA 90/93 340,21 209.416
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 333,7 234.300
- Sosyal Hizmet EA 65/67 325,8 268.032
- İşletme EA 160/164 321,3 288.977
- Sosyoloji EA 80/82 316,8 311.520
- Maliye EA 100/103 310,24 347.023
- İktisat EA 160/164 309,05 353.872
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85/88 296,13 436.186
- Turizm İşletmeciliği EA 50/52 293,72 453.049
- Felsefe EA 50/52 289,02 488.455
- Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500/513 283,5 532.534
- Hukuk EA 355/364 431,65 16.617
- Psikoloji EA 60/62 403,55 51.481
- Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 387,92 80.589
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 386 84.509
- Arkeoloji EA 60/62 277,31 586.020
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600/615 261,64 742.081
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400/410 254,69 820.952
- İşletme (Açıköğretim) EA 800/820 253,66 833.225
- Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 252,14 851.482
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 251,36 860.857
- Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000/1025 248,22 899.735
- İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10/10 245,3 936.487
- İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 244,25 950.151
- İktisat (Açıköğretim) EA 400/410 244,11 951.911
- İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20/20 242,9 967.826
- Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000/1025 242,1 978.411
- Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600/615 241,73 983.311
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 241,02 992.653
- Maliye (Açıköğretim) EA 500/513 240,64 997.665
- Felsefe (Açıköğretim) EA 400/410 238,7 1.023.680
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500/513 236,6 1.052.628
- Maliye (KKTC Uyruklu) EA 3/3 234,71 1.078.721
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 230,99 1.130.832
- İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 229,46 1.152.533
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 441,94 63.826
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 436,98 68.328
- Eczacılık SAY 140/144 463,59 44.990
- Beslenme ve Diyetetik SAY 40/41 364,67 152.057
- Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 350,28 175.439
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 300,99 290.529
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 373,33 56.920
- Sinema ve Televizyon SÖZ 75/77 370,7 61.638
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 361,56 80.485
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130/134 421,3 9.368
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 406,59 17.488
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 357,91 89.283
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80/82 352,14 104.676
- Tarih SÖZ 70/72 351,93 105.290
- Gazetecilik SÖZ 80/82 335,48 160.382
- Sanat Tarihi SÖZ 70/72 324,55 208.100
- Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 1200/1230 257,3 737.749
- Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800/2870 243,55 891.897
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 4800/4920 243,38 893.813
- Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400/2460 245,43 870.365
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 120/123 442,6 11.074
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 396,3 25.104
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 389,11 27.680
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 40/41 381,68 30.385
- Fransızca Öğretmenliği DİL 35/36 376,68 32.175
- Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 327,93 51.026
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL 30/30 281,93 70.369