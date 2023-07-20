AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ASÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Aksaray Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Aksaray Üniversitesi taban puanları 2023, ASÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 315,39 647.218

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,82 760.079

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 295,47 850.612

Optisyenlik TYT 60/62 294,76 858.831

Adalet TYT 40/41 292,95 879.737

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 268,91 1.199.610

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 266,48 1.236.435

Makine TYT 30/31 264,85 1.261.535

Elektrik TYT 40/41 263,41 1.284.189

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 263,3 1.286.034

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,01 1.306.571

Aşçılık TYT 60/62 261,12 1.321.078

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 254,9 1.425.624

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 253,15 1.456.027

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 252,77 1.462.813

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 251,85 1.479.286

Bitki Koruma TYT 25/26 247,51 1.558.839

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 244,9 1.608.817

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 243,9 1.628.279

Mekatronik TYT 35/36 243,62 1.633.860

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 241,05 1.684.299

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 240,44 1.696.534

Sosyal Güvenlik TYT 90/93 238,98 1.726.610

Bahçe Tarımı TYT 20/21 236,39 1.780.573

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 235,39 1.802.066

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 234,75 1.815.775

Makine TYT 35/36 234,62 1.818.663

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,59 1.840.977

Lojistik TYT 20/21 232,34 1.868.299

Dış Ticaret TYT 40/41 231,72 1.882.124

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 231,65 1.883.598

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 229,92 1.922.557

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 229,4 1.934.691

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 228,92 1.945.703

Gıda Teknolojisi TYT 25/26 228,18 1.963.019

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,01 2.061.695

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 223,43 2.075.611

Maliye TYT 50/52 220,71 2.141.797

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 34/35 219,39 2.174.959

Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu TYT 20/21 218,85 2.188.388

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 218,83 2.188.702

Mimari Restorasyon TYT 55/57 208,52 2.445.085

📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sağlık Yönetimi EA 60/62 261,98 738.477

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,92 138.958

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 346,81 186.584

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 313,23 330.326

Uluslararası İlişkiler EA 40/41 249,64 882.090

İşletme EA 30/31 245,99 927.792

Sosyoloji EA 50/52 239,78 1.009.150

İktisat EA 30/31 236,36 1.055.904

Maliye EA 60/62 233,76 1.091.896

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 231,01 1.130.582

Felsefe EA 20/21 227 1.187.703

📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 401,32 104.589

Tıp SAY 110/113 486,03 27.180

Veterinerlik SAY 50/52 385,57 123.216

Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 378,24 132.669

Hemşirelik SAY 100/103 346,84 181.614

Mimarlık SAY 60/8 316,55 247.180

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 302,53 285.790

Makine Mühendisliği SAY 20/7 299,24 295.890

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 298,14 299.399

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/30 297,93 299.997

Matematik SAY 50/52 277,92 372.436

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 260,43 456.514

Biyoloji SAY 20/21 260,26 457.432

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 258,57 467.067

📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,8 29.683

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 379,44 46.900

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,87 18.015

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,88 108.280

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 292,25 411.413

İslami İlimler SÖZ 108/111 290,14 427.843

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 271,12 596.199

Tarih SÖZ 60/62 256,98 741.298

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 90/93 250,98 807.787

Gazetecilik SÖZ 60/62 242,44 904.703

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 242,44 904.711

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 226,09 1.090.967

📌AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER