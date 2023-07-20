4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | 4 yıllık lisans bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları

4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | ÖSYM tarafından üniversiteye hazırlanan adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan adaylar, üniversite araştırmalarına başladı. 4 yıllık bir bölüm tercih edecek olanlar başarı sıralamaları, taban puanları ve açılacak kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları...

4 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

🎓Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

🎓Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

🎓Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

🎓Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)

🎓Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)

🎓Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)

🎓Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

🎓Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık)(SAY)

🎓Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

📜Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Görsel Sanatlar ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

📜Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)

4 YILLIK YABANCI DİL BÖLÜMLERİ

✏Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Almanca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Almanca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Arapça Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Batı Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Çeviribilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Çince Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Dilbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Doğu Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) (DİL)

✏Ermeni Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Farsça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Hindoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Hititoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Hungaroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İbrani Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Japonca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları(4 Yıllık) ( DİL)

✏Japonca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Rusça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Sinoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Ukrayna Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)

✏Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)