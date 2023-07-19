Haberler Haberler 2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yapılan YKS sınavında tüm oturumların tamamlanmasının ardından adaylar için kritik bekleyiş başladı. Sınav sonuçlarını merak eden milyonlarca üniversite adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi tahmin edebilmek amacıyla 2022 yılında YKS sonuçlarının ne zaman açıklandığını araştırmaya koyuldu. Peki 2023 YKS ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:03 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:03
2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | 3 milyondan fazla adayın birbiriyle yarıştığı YKS sınavlarında TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları heyecanla beklerken geçtiğimiz sene sonuçların açıklandğı tarih ise en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? sorusunun cevabı...

GEÇEN SENE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

2022 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Fakat sonuçlar 2 gün erken açıklanarak 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. 2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu. Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı. Yani 2022 yılında açıklanan tarihler şöyle maddelenebilir:

YKS sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 20 Temmuz 2022

YKS sonuçları açıklanma tarihi: 18 Temmuz 2022

YKS tercihlerinin alınması: 27 Temmuz-05 Ağustos

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 15 Ağustos 2022

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2022

YKS sayısal puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu yıl ise ÖSYM'nin akademik takviminde YKS sonuçları için 20 Temmuz 2023 tarihi verildi. Ancak YKS tercih sürecine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların tercih süreci hakkında bilgilendirilmesi beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS eşit ağırlık (TM) puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Leandro Paredes, Galatasaray'ın sabrını taşırdı! Yerine gelecek isim...
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
CUMA HUTBESİ | 21 Temmuz Cuma
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25