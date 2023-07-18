Haberler Haberler ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - EGM 103. ÖGG sonuç

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - EGM 103. ÖGG sonuç

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 103. Özel Güvenlik Sunavı sonuçları merakla bekleniyor. 24 Haziran'da düzenlenen sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Adaylar arama motorlarında 'ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2023, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve EGM 103. ÖGG sonuç' konularını araştırıyor. 103. ÖGG sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuç ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:42 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:52
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - EGM 103. ÖGG sonuç

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik Sınavı'nın 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2023, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve EGM 103. ÖGG sonuç...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. ÖGG sınav sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

EGM 103. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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