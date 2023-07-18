MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Temmuz ara zammı hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Memurlara yapılan enflasyon farkı düzeyindeki yüzde 17.55 oranındaki zammın yanı sıra 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış, ek bordro ile ödenecek. 14 günlük maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden memurlar için beklenen açıklama geldi. Peki Temmuz ara zammı maaş farkı hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek? İşte detaylar...

TEMMUZ ARA ZAMMI HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Asgari ücrete yüzde 34 ve emeklilere yüzde 25 oranında yapılan zammın ardından memur maaşlarına da yüzde 17.55 ve 8 bin 77 seyyanen zam yapılmasına karar verildi. 14 günlük maaş farklarının ek bordro ile ödeneceği öğrenilirken memur emekli maaşı farkının 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödeneceği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek. Memurlarda taban maaşın 22 bin liraya çıkartılmasıyla birlikte kamu çalışanlarına yüzde 17.55 enflasyon artışı ve 8 bin 77 TL'lik de seyyanen artış yapılmıştı.

SEYYAYNEN ARTIŞ İÇİN EK ÖDEME OLMAYACAK

Kamu çalışanlarına, memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanan 15 bin 965 gösterge rakamıyla birlikte, ekstra 8 bin 77 TL ödeme yapılacak. Memurlar, 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarda %17.55'lik enflasyon artışını gözlemlediler. Bu artış, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da hesaba katılacak.

Ancak, 8 bin 77 TL'lik sabit artış, kanun yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Bu nedenle sabit artıştan kaynaklanan bir fark oluşmayacak ve ek ödeme yapılmayacak. Sabit artışlar ve farklar için memurlara ek bir bordro çıkarılıp ödemeler, maliye sistemi üzerinden güncellenecek.

Yapılacak seyyanen ödemelerde vergi veya sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam, unvan temel alınarak ödenecek ve kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesaplamasına dahil edilmeyecek. Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Memur emeklileri ise %25'lik zam farklarını yine bu ay içerisinde alacaklar.

MEMUR EMEKLİLERE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri, her ayın 1-5'i arasında maaşlarını alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu nedenle, emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi ise %25 artış kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerin de 24-28 Temmuz haftası içerisinde yapılması planlanıyor.