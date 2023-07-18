Haberler Haberler KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tercih süreci sona erdi. 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından adaylar, tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Peki KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmenin sonuçlarına ilişkin detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:30
KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA | KPSS'ye katılan adaylar, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın ardından 6-13 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Memuriyet hayali kuran binlerce aday, Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmenin sonuçları hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar...

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ÖSYM tarafından henüz bilgilendirme yapılmadı. En geç Eylül ayına kadar açıklanması beklenen tercih sonuçlarına ilişkin resmi bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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