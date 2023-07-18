KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI NE ZAMAN SON? | Kira zammı yüzde 25 sınırı Temmuzda bitecek mi?

KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI NE ZAMAN SON? | 11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konan kira zammına sınır düzenlemesi hakkında beklenen açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Temmuz 2022'den Temmuz 2023'e kadar olan 1 yıllık süre boyunca ev sahiplerinin 1-5 yıldır evlerinde bulunan kiracılara yüzde 25'in üzerinde zam yapması yasaklandı. 2023 Temmuzda sona ereceği bildirilen uygulama hakkında arama motorlarında 'Kira artış sınırlaması ne zaman son? Kira zammı yüzde 25 sınırı Temmuzda bitecek mi?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

KİRA ZAMMI YÜZDE 25 SINIRI TEMMUZDA BİTECEK Mİ?

Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 yıl daha uzatıldı. 1 Temmuz 2024'e kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor ancak dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi.

5 YILDAN SONRA KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE YAPILIR?

Kiracının 5 yılı dolduysa kira bedelinin yeniden düzenlenmesi için kira tespit davası açılabilir. Bu durumda mevcut piyasa şartlarına göre rayiç bedel üzerinden mahkeme yoluyla yeni kira belirlenir.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut Kira: 5.000 TL %25 Zam Miktarı: 1.250 TL Zamlı Kira: 6.250 TL

Mevcut Kira: 5.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.375 TL Zamlı Kira: 6.875 TL

Mevcut Kira: 6.000 TL %25 Zam Miktarı: 1500 TL Zamlı Kira: 7.500 TL

Mevcut Kira: 6.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.625 TL Zamlı Kira: 8.125 TL

Mevcut Kira: 7.000 TL %25 Zam Miktarı: 1.750 TL Zamlı Kira: 8.750TL

Mevcut Kira: 7.500 TL %25 Zam Miktarı: 1.875 TL Zamlı Kira: 9.375 TL

Mevcut Kira: 8.000 TL %25 Zam Miktarı: 2.000 TL Zamlı Kira: 10.00. TL

Mevcut Kira: 8.500 TL %25 Zam Miktarı: 2.125 TL Zamlı Kira: 10.625 TL

Mevcut Kira: 9.000 TL %25 Zam Miktarı: 2.250 TL Zamlı Kira: 11.250 TL

Mevcut Kira: 9.500 TL %25 Zam Miktarı: 2.375 TL Zamlı Kira: 11.875 TL