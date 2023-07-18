Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyenin altında! Pabuçdere ve Kazandere alarm veriyor - Baraj doluluk oranı 18 Temmuz 2023

İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyenin altında! Pabuçdere ve Kazandere alarm veriyor - Baraj doluluk oranı 18 Temmuz 2023

İstanbul'un su kaynağı olan barajlarda, kışın yetersiz yağış ve sıcak günlerde artan su kullanımı nedeniyle su miktarı, kritik seviyelere geriledi. Pabuçdere Barajı'nda yüzde 5, Kazandere'de ise yüzde 10'un altına düşen du seviyeleri, kuraklık riskini her geçen gün daha da artırırken megakette yaşayan vatandaşlar, İstanbul barajları doluluk oranını araştırıyor. İşte 18 temmuz 2023 barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:30
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyenin altında! Pabuçdere ve Kazandere alarm veriyor - Baraj doluluk oranı 18 Temmuz 2023

İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalma eğiliminde seyrederken özellikle Pabuçdere ve Kazandere Barajları alarm veriyor. Kış mevsiminde yeterli miktarda yağış alamayan ülkemizde, Temmuzda başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek miktarda su tüketilmekte. Dünya genelinde her geçen gün sıcaklık rekorları üst üste kırılırken İstanbul'da, 17 Temmuz'da İSKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 milyon 550 bin 435 metreküp su ile tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığı bildirildi. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz 2023 baraj doluluk oranları...

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE KRİTİK SEVİYEDE💦

18 Temmuz Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplan doluluk oranı yüzde 40.6 olarak ölçüldü. Barajların tamamından yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Alibey Barajı yüzde 21,79 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 24,19 doluluk oranına sahip. Alarm veren Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,68 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,96 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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