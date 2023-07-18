Haberler Haberler 35 yaşın altındaki herkes başvurabilir: Almanya'da Fırsat Kartın çıkacağı tarih belli oldu

35 yaşın altındaki herkes başvurabilir: Almanya'da Fırsat Kartın çıkacağı tarih belli oldu

Almanya'da çalışmak ve yaşamak isteyenlerin heyecanla beklediği Fırsat Kartın yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Nitelikli iş gücüne duyduğu ihtiyaç sebebiyle ülkede çalışma ve oturma izni şartlarının kolaylaştırılmasını hedefleyen yasa, Almanya'ya gelenlere Chancekarte adıyla bir vize verecek. Böylece dil bilme, işinin hazır olması gibi katı kurallara tabi tutulmayan kişilerin Almanya'da yaşaması ve çalışması kolaylaşacak. İşte Fırsat kartı hakkında detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:00
35 yaşın altındaki herkes başvurabilir: Almanya'da Fırsat Kartın çıkacağı tarih belli oldu

Almanya'da iş bulup çalışmak ve orada yaşamak isteyenlerin beklediği haber geldi. Alman hükümetinin, nitelikli iş gücü sıkıntısının önüne geçmek amacıyla göçmenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırmayı hedefleyen yasa tasarısının yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Yabancı işçilerin Almanya'ya kolaylıkla gidebilmesinin açacak olan Fırsat Kartı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ TARİH VERDİ

Almanya'da çalışmak isteyenler için beklenen tarih sonunda açıklandı. AB dışından nitelikli işçi alımını kolaylaştıran yeni yasanın 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceği bilgisi elde edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, The Local'a yaptığı açıklamada, yasanın 1 Mart 2024'te yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Alman Parlamentosu, Almanya'da çalışmak isteyen veya ülkedeki mültecilere yeni iş fırsatları sunan nitelikli işgücü vizesi yasası reformunu 23 Haziran'da onaylamıştı. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında, "Aile birleşimiyle ilgili yeni düzenlemelerin 2024 Mart'ından itibaren yürürlüğe gireceği" beklentisini dile getirdi. Sözcü ayrıca, aile birleşimiyle ilgili kuralların 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Almanya'ya nitelikli işçi vizesiyle gelen kişiler için geçerli olacağını açıkladı.

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FIRSAT KART İLE NELER DEĞİŞECEK?

Reform kapsamında Almanya'ya gelenlere, "Fırsat Kartı" (Chancenkarte) adı verilen yeni bir vizesi verilmesi planlanıyor.

Buna göre, iş arayanların Almanya'ya gelmelerine ve geçimlerini sağlamaları koşuluyla bir yıl boyunca iş aramalarına izin verilecek. Chancenkarte ile ülkeye girebilmek için göçmenlerin 10 üzerinden en az 6 puan alması gerekecek. Reforma göre, Almanca dil becerileri için asgari gereksinim için istenen seviye A2'den A1'e düşürülecek.

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