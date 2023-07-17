YKS TABAN PUANLAR 2023 | Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS TABAN PUANLAR 2023 | Üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS, ÖSYM başkanlığında 3,5 milyondan fazla adaya uygulandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Temmuz 2023'te duyurulacak sınav puanlarının ardından adaylar, bu kez de tercih yarışına girecek. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta üniversitelerin geçtiğimiz senelerdeki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları olurken arama motorlarında araştırılan 'Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

HANGİ ÜNİVERSİTE HANGİ BÖLÜME KAÇ PUANLA ALIYOR?

📜Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Aksaray Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Amasya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Anadolu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ankara Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ardahan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Artvin Çoruh Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bartın Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Batman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bayburt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bingöl Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Çukurova Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Dicle Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Düzce Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ege Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Erciyes Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Fırat Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Gazi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gebze Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Giresun Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Hakkari Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Harran Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Hitit Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Iğdır Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İnönü Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏İskenderun Tenik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İstanbul Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏İzmir Bakırçay Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kafkas Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Karabük Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kayseri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Konya Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Malatya Turgut Özal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Mardin Artuklu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Marmara Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Mersin Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Munzur Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Ordu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sakarya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Samsun Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Selçuk Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Siirt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sinop Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Şırnak Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Tarsus Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Trabzon Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Trakya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Uşak Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Yalova Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

✏Yozgat Bozok Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın