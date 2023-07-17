Haberler Haberler YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI? 2023 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI? 2023 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de sonuç heyecanı devam ediyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin ardından üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, tercihler için araştırmalara başladı. Peki YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı? 2023 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI? 2023 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS adı altında düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında tercihler için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasına kısa bir zaman kala, tercih yapmadan önce kapsamlı araştırmalara başladı. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirdiği üniversite sınavı hakkında arama motorlarında araştırılan 'YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı? 2023 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli olacak. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak.

YKS taban puanlar 2023 - Hangi üniversitede hangi bölüm kaç puan? Devamını Oku BUNU DA OKU

2023 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.

Bu sene üniversitelerin alım yaptığı puan, başarı sıralamaları ve kontenjanlar belli olmasa da adaylara fikir vermesi adına geçen senenin verileriyle bazı üniversite ve bölümlerin en düşük puan ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. İşte 2022 üniversitelerin en düşük taban puanları...

4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 1.383.482

Taban Puan: 172,736

GİRESUN ÜNİ. (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.368.134

Taban Puan: 174,913

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.087.969

Taban Puan: 198,475

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 999.663

Taban Puan: 204,916

SİİRT ÜNİ. (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 944.602

Taban Puan: 209,011

ATATÜRK ÜNİ. (SAYISAL)

Su Ürünleri Mühendisliği

Başarı sırası: 909.732

Taban Puan: 211,429

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başarı sırası: 900.696

Taban Puan: 212,333

YOZGAT BOZOK ÜNİ. (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 859.040

Taban Puan: 215,585

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (SAYISAL)

Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)

Başarı sırası: 855.072

Taban Puan: 215,902

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 849.243

Taban Puan: 216,378

ATATÜRK ÜNİ. (SÖZEL)

İşletme

Başarı sırası: 1.723.628

Taban Puan: 181,497

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)

Sigortacılık

Başarı sırası: 1.721.479

Taban Puan: 181,855

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)

Finans ve Bankacılık

Başarı sırası: 1.691.346

Taban Puan: 186,293

ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL)

Felsefe

Başarı sırası: 1.663.560

Taban Puan: 189,638

HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL)

Maliye

Başarı sırası: 1.602.060

Taban Puan: 195,943

KAFKAS ÜNİ. (SÖZEL)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Başarı sırası: 1.601.137

Taban Puan: 196,032

MUNZUR ÜNİ. (SÖZEL)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Başarı sırası: 1.587.408

Taban Puan: 197,288

GİRESUN ÜNİ. (SÖZEL)

Lojistik Yönetimi

Başarı sırası: 1.560.825

Taban Puan: 199,634

GÜMÜŞHANE ÜNİ. (SÖZEL)

Felsefe

Başarı sırası: 1.549.413

Taban Puan: 200,614

BİNGÖL ÜNİ. (SÖZEL)

İktisat

Başarı sırası: 1.532.692

Taban Puan: 201,990

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)

Gazetecilik (İÖ)

Başarı sırası: 1.479.464

172,955

HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL)

İlahiyat (M.T.O.K.)

Başarı sırası: 1.475.230

Taban Puan: 174,873

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL)

Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.)

Başarı sırası: 1.473.991

Taban Puan: 175,406

SİİRT ÜNİ. (SÖZEL)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

Başarı sırası: 1.465.209

Taban Puan: 178,527

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (SÖZEL)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

Başarı sırası: 1.461.693

Taban Puan: 179,609

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (SÖZEL)

Sanat Tarihi

Başarı sırası: 1.456.907

Taban Puan: 180,945

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL)

Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)

Başarı sırası: 1.451.788

Taban Puan: 182,268

ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL)

Sanat Tarihi

Başarı sırası: 1.446.173

Taban Puan: 183,632

KARABÜK ÜNİ. (SÖZEL)

Sanat Tarihi

Başarı sırası: 1.443.222

Taban Puan: 184,306

BATMAN ÜNİ.

İslami İlimler (M.T.O.K.)

Başarı sırası: 1.439.864

Taban Puan: 185,037

2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT)

Mimari Restorasyon (İÖ)

Taban Puan: 181,720

Başarı sırası: 2.875.247

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (TYT)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)

Taban Puan: 199,143

Başarı sırası: 2.656.387

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)

Taban Puan: 200,482

Başarı sırası: 2.629.060

KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT)

Yaşlı Bakımı (İÖ)

Taban Puan: 200,509

Başarı sırası: 2.628.525

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (TYT)

Endüstriyel Cam ve Seramik

Taban Puan: 200,625

Başarı sırası: 2.626.102

GÜMÜŞHANE ÜNİ. (TYT)

Basım ve Yayım Teknolojileri

Taban Puan: 201,081

Başarı sırası: 2.616.448

AFYON KOCATEPE ÜNİ. (TYT)

Mermer Teknolojisi

Taban Puan: 202,868

Başarı sırası: 2.577.640

KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)

Taban Puan: 203,711

Başarı sırası: 2.558.881

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.(TYT)

Posta Hizmetleri

Taban Puan: 206,030

Başarı sırası: 2.496.293

GÜMÜŞHANE ÜNİ. (TYT)

Posta Hizmetleri

Taban Puan: 206,164

Başarı sırası: 2.501.876

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