HaberlerHaberlerTARIM KREDİ'DE HAFTANIN FIRSATLARI | Onlarca üründe fiyatlar dibi gördü - Son gün 31 Temmuz
TARIM KREDİ'DE HAFTANIN FIRSATLARI | Onlarca üründe fiyatlar dibi gördü - Son gün 31 Temmuz
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunu yayımladı. Onlarca üründe dev indirimlerle vatandaşın yüzünü güldüren Tarım Kredi Marketleri'nin indirimli ürünlerini sizler için derledik. İşte gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden meyve sebzeye tüm indirimler...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:30Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:40