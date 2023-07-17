LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? | 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - MEB LGS tercih takvimi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR? | LGS'ye katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih kılavuzunun açıklamasının ardından tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Tercihlerini tamamlayan ve kariyer için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan lise öğrenimini hangi okulda göreceklerini seçen adaylar, tercih sonuçlarının açıklanması için nefesini tuttu. Peki LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

✅ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

✅FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

✅SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

✅ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

✅MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?

👉Yerel yerleştirme: 5

👉Merkezi yerleştirme: 10

👉Yatılı yerleştirme: 5

Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verildi.

LGS TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?

10'dan fazla seçeneği olan öğrenciler için yüzdeliğinin yarısından biraz daha yukarıdan (örneğin %5 ise %2'den) yazmak yararlı olacaktır. Alt sınır olarak ise 2 katı kadar (örneğin %5 ise %10) aşağı inilebilir. Ancak gitmek istemediği bir okulu listeye eklemek yerine daha yukarıda (örneğin %6-7'de) tercih bırakılıp, yerel yerleştirme listesine odaklanılabilir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.