Haberler Haberler 2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yapılan YKS sınavında tüm oturumların tamamlanmasının ardından adaylar için kritik bekleyiş başladı. Sınav sonuçlarını merak eden milyonlarca üniversite adayı, sonuçların açıklanacağı tarihi tahmin edebilmek amacıyla 2022 yılında YKS sonuçlarının ne zaman açıklandığını araştırmaya koyuldu. Peki 2023 YKS ne zaman açıklandı? Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:20
2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2022 YKS NE ZAMAN AÇIKLANDI? | 3 milyondan fazla adayın birbiriyle yarıştığı YKS sınavlarında TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları heyecanla beklerken geçtiğimiz sene sonuçların açıklandğı tarih ise en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı? sorusunun cevabı...

GEÇEN SENE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANDI?

2022 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Fakat sonuçlar 2 gün erken açıklanarak 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. 2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu. Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı. Yani 2022 yılında açıklanan tarihler şöyle maddelenebilir:

YKS sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 20 Temmuz 2022

YKS sonuçları açıklanma tarihi: 18 Temmuz 2022

YKS tercihlerinin alınması: 27 Temmuz-05 Ağustos

YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 15 Ağustos 2022

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2022

YKS sayısal puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu yıl ise ÖSYM'nin akademik takviminde YKS sonuçları için 20 Temmuz 2023 tarihi verildi. Ancak YKS tercih sürecine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların tercih süreci hakkında bilgilendirilmesi beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS eşit ağırlık (TM) puanıyla öğrenci alan bölümler 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Avrupa deviyle tarihi takas! Erden Timur işi bitirdi...
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, Kenan Doğulu konserinde aşklarını gözler önüne serdi!
F.Bahçe'de Livakovic çılgınlığı!
G.Saray'ın Kerem inadı! Teklif edilen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yerinde Dönüşüm projesi, Depremzede hibe başvuru ekranı
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Seyyanen zam her ay ödenecek mi 2023?
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
Deprem son dakika! 17 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:37
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:15
Çin - Türkiye | CANLI Çin - Türkiye | CANLI 00:51
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:47
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:39
Adil Rizespor'da Adil Rizespor'da 00:22
Daha Eski
Kamp Bolu’da Kamp Bolu’da 00:19
Tanque yine iddialı Tanque yine iddialı 00:18
Ada'ya çıkarma Ada'ya çıkarma 00:15
Pendik’e Arjantinli kaleci Pendik’e Arjantinli kaleci 00:10
Antalyaspor’a Polonyalı golcü Antalyaspor’a Polonyalı golcü 00:08
Tuncer Duhan K.Paşa’da Tuncer Duhan K.Paşa’da 00:06