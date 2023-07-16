Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE HAFTANIN FIRSATLARI | Onlarca üründe fiyatlar dibi gördü - Son gün 31 Temmuz

TARIM KREDİ'DE HAFTANIN FIRSATLARI | Onlarca üründe fiyatlar dibi gördü - Son gün 31 Temmuz

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunu yayımladı. Onlarca üründe dev indirimlerle vatandaşın yüzünü güldüren Tarım Kredi Marketleri'nin indirimli ürünlerini sizler için derledik. İşte gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden meyve sebzeye tüm indirimler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 09:30
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