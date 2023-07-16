1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR | GS, FB, BJK 1959 öncesi kaç şampiyonluğu var?

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR | Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 öncesinde alınan şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını bildirdi. Fenerbahçe'nin başvurusu sonrası yapılan bu duyuru karşısında spor kulüpleri art arda çeşitli açıklamalarda bulunurken 1959 yılından önce elde edilen şampiyonluklar da merak konusu oldu. İşte kulüplerin 1959 yılı öncesinde elde ettikleri şampiyonluk sayıları...

🏆GALATASARAY 1959 ÖNCESİ KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Türkiye'deki ulusal futbol ligi, Türkiye 1. Lig, şimdiki adıyla Süper Lig 1959 senesinde kuruldu. Bu yüzden, 1950'de Türkiye'de ulusal bir lig sistemi olmadığı için, takımlar arasında bir ulusal şampiyona düzenlenmemişti. Galatasaray'ın kurulduğu yıldan 1959 yılına kadar olan şampiyonluk sayısı 1'dir.

🏆FENERBAHÇE 1959 ÖNCESİ KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada TFF'ye 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuru yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine TFF, konu hakkında karara varılması için komisyon kurulacağını bildirdi. Fenerbahçe'nin, kurulduğu yıldan 1959 yılına kadar olan şampiyonluk sayısı 9'dur.

🏆BEŞİKTAŞ 1959 ÖNCESİ KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Beşiktaş ise kurulduğu yıldan 1959'a kadar 7 şampiyonluk elde etmiştir.

⭐1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA HANGİ TAKIM KAÇ YILDIZ ALIR?⭐

Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılına kadar takımların elde ettiği şampiyonluk sayıları şöyle:

🏆Fenerbahçe: 9

🏆Galatasaray: 1

🏆Beşiktaş: 7

🏆Ankara Demirspor: 2

🏆Harbokulu: 2

🏆Eskişehir Demirspor: 1

🏆Güneşspor: 1

🏆Göztepe: 1

🏆Gençlerbirliği: 2

🏆İstanbulspor: 1

🏆Ankaragücü: 1

🏆Muhafızgücü: 1

🏆Harbiye: 1

Süper Lig'de her 5 şampiyonluk için 1 yıldız verilir. Bu durumda, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması halinde 3 büyüklerin yıldız sayıları şöyle olacak:

⭐FENERBAHÇE⭐

Şampiyonluk sayısı: 28

Yıldız sayısı: 5

⭐GALATASARAY⭐

Şampiyonluk sayısı: 24

Yıldız sayısı: 4

⭐BEŞİKTAŞ⭐

Şampiyonluk sayısı: 23

Yıldız sayısı: 4

TFF'DEN KOMİSYON KARARI

TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, konuya ilişkin karara varabilmek amacıyla komisyon kurulacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

FENERBAHÇE 'KOMİSYON KURMA' KARARINI DEĞERLENDİRDİ

TFF'nin bu açıklamasının ardından TFF'ye başvuruda bulunan Fenerbahçe ise, resmi internet sitesinde şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

açıklamasını dikkatle takip ettik.

Kulübümüz, bu kapsamda 6 Mart 2021 tarihinde 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuş,

Federasyona yaptığı başvurunun sürecinin takibini geçen iki yılda da dikkatle sürdürmeye devam etmiş,

Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştı.

Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi,

Tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz.

TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor;

İlgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine,

100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz."

GALATASARAY'DAN KARARA TEPKİ

Bu açıklamaların ardından resmi Twitter hesabından yayımladığı metinle tepkisini dile getiren Galatasaray'ın 'Zorunlu açıklama' başlığıyla şu ifadeleri kullandı: