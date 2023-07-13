Haberler Haberler TOKİ'DEN 42 İLDE YENİ KAMPANYA | 568 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! İşte başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ'DEN 42 İLDE YENİ KAMPANYA | 568 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! İşte başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından kampanyalarına devam ediyor. Açık artırma yöntemiyle 42 ilde, 182 konutu satışa çıkaracağını belirten TOKİ, fiyatların ise 568 bin TL'den başladığını duyurdu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer alacağı açık artırma ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'TOKİ açık artırma başvurusu ne zaman, başvuru şartları ne, kimler katılabilir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 09:00
TOKİ'DEN 42 İLDE YENİ KAMPANYA | 568 bin TL'ye ev sahibi olma fırsatı! İşte başvuru tarihleri ve şartlar

TOKİ'DEN 42 İLDE YENİ KAMPANYA | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 42 ilde geçerli yeni kampanyasını duyurdu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin açık artırma ile satışa çıkarılacağını duyuran TOKİ, evlerin fiyatlarının ise bulunduğu konum, büyüklüğü gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişeceğini bildirdi. Peki TOKİ açık artırma başvurusu ne zaman, başvuru şartları ne, kimler katılabilir? İşte detaylar...

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacak. Konutların açık artırması, 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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NOT: Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ HANGİ İLLERDE?

  • Adana

  • Afyonkarahisar

  • Aksaray

  • Ankara

  • Balıkesir

  • Batman

  • Bitlis

  • Bolu

  • Burdur

  • Bursa

  • Çorum

  • Denizli

  • Edirne

  • Elazığ

  • Eskişehir

  • Isparta

  • İstanbul

  • İzmir

  • Karabük

  • Kars

  • Kastamonu

  • Kayseri

  • Kırıkkale

  • Kırşehir

  • Kocaeli

  • Konya

  • Kütahya

  • Manisa

  • Mersin

  • Niğde

  • Osmaniye

  • Rize

  • Sakarya

  • Siirt

  • Sivas

  • Şanlıurfa

  • Tekirdağ

  • Tokat

  • Trabzon

  • Uşak

  • Yozgat

  • Zonguldak

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ NE KADAR?

TOKİ konutlarının satış fiyatları, konutların konumları, katları, büyüklüğü gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Buna göre fiyatlar, 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında olacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ŞARTLARI NE, KİMLER KATILABİLİR?

lılcılar 42 ildeki konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ ŞARTNAME VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.

Muhammen bedeli 999.999 TL'ye kadar olanlar için 50.000 TL,

Muhammen bedeli 1.000.000 - 1.999.999 TL'ye kadar olanlar için 100.000 TL,

Muhammen bedeli 2.000.000 TL ve üstünde olanlar için 200.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadır.

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Ödemelerde taksitler 6 ayda bir belirlenecek. Memur maaşa artışı oranında taksitlerde de artış olacak. Öte yandan evler satın alındıktan sonra 1 yıl süre ile satılamayacak. Hemen teslim olacak evlerin hangi katta olduğu, adresi ve projenin adı gibi detaylar da emlakmuzayede.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

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