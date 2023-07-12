İŞKUR'DAN 117 BİN PERSONEL İLANI | A'dan Z'ye tüm meslekler listede! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları

İŞKUR'DAN 117 BİN PERSONEL İLANI | İŞKUR, Temmuz ayında iş arayan meslek ve firmaların listesini yayımladı. A'dan Z'ye tüm mesleklerde, toplamda 117 binden fazla personel açığı bulunduğunu kaydeden İŞKUR, işsizlerle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Çaycı, temizlik elemanı, tezgahtardan laborant, teknisyen, öğretmene kadar yüzlerce farklı sektör ve meslekte ilan yayımlayan İŞKUR'un Temmuz ayı listesini biz de haberimizde derledik. İşte İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları...

İŞKUR TEMMUZ AYI İŞ İLANLARI (MESLEK VE ALINACAK KİŞİ SAYISI)

Acil Servis Hemşiresi 4

Acil Tıp Teknisyeni 17

Açık Hava Depo Görevlisi 1

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 46

Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah 5

Ağ Teknolojileri Uzmanı 1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 48

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1

Ağaç Kurutma İşçisi 5

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 2

Ağaç Palet İmalatçısı 26

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 6

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3

Ahşap Ambalaj İşçisi 8

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 70

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 14

Ahşap Doğrama İmalatçısı 5

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 14

Ahşap Ev İmalat İşçisi 1

Ahşap Ev İmalatçısı 3

Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5

Ahşap İskeletçi 30

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 24

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 11

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 6

Ahşap Kalıpçı 34

Ahşap Kapı İmalatçısı 23

Ahşap Kaplama Pres Operatörü 9

Ahşap Karoserci 1

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 17

Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 233

Ahşap Mobilya İmalatçısı 241

Ahşap Montaj Elemanı 58

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 10

Ahşap Yer Döşemecisi 40

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 17

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 757

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 10

Akrilik İplik Üretim İşçisi 17

Akrilik Tezgah Ustası 1

Akrobat 46

Aksesuar Şefi (Tekstil) 3

Alakart Aşçısı 26

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6

Alçı Model Kalıpçı 2

Alçı Sıva Uygulayıcısı 50

Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 11

Almanca Öğretmeni 14

Alüminyum Doğramacı 105

Alüminyum İmalat İşçisi 135

Alüminyum Kaynakçısı 39

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 11

Ambalajcı 65

Ambalajcı (Makine İle) 20

Ambalajlama işçisi (Elle) 225

Ambar İşçisi (Portör) 1

Ambar Sorumlusu 1

Ambar/Depo Görevlisi 1521

Ambulans Sürücüsü 7

Ameliyathane Teknisyeni 1

Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi 1

Anestezi Sağlık Teknikeri 5

Anestezi Teknisyeni 1

Animatör-Eğlence Hizmetleri 5

Anketör 5

Antrenör 3

Apartman İdarecisi 5

Apre Hazırlama İşçisi 1

Ara Ütücü 44

Araç Filo Sorumlusu 4

Araç Kabul Görevlisi 12

Araç Muayene İstasyon Amiri 1

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 16

Araç Takip Görevlisi (Kargo) 7

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 1

Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 1

Araştırma Görevlisi 1

Arazöz Şoförü 1

ARGE Elemanı 41

ARGE Şefi 2

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 415

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3

Ark Kaynakçısı 17

Armadör İşçisi 2

Arşiv Destek Elemanı 5

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 22

Asansör Bakım ve Onarım Ustası 16

Asansör Görevlisi 2

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 7

Asansör Montaj İşçisi 8

Asfalt İşçisi 2

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 22

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 6

Aşçı 911

Aşçı (Özel Hizmet) 7

Aşçı Yamağı (Çırağı) 10

Aşçı Yardımcısı 648

Aşçı (Yöresel Mutfak) 3

Aşçıbaşı 11

Aşçıbaşı Yardımcısı 4

At Yetiştiricisi 1

Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü 1

Atıksu Arıtma Operatörü 3

Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu 1

Av Tüfeği Montaj İşçisi 6

Avize İmalatçısı 13

Avukat 19

Ayakçı (Tekstil) 62

Ayakkabı İmalatçısı 127

Ayakkabı Modelisti 1

Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 6

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 51

Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı 2

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 27

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 2

Bahçıvan 201

Bakım Onarım Mühendisi 3

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 2

Balata İmal İşçisi 2

Bale Dansçısı 1

Balık Temizleme İşçisi 57

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri 7

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 10

Balyacı 11

Balyalama Pres Operatörü 2

Bankacılık Meslek Elemanı 111

Bankacılık ve Finans Uzmanı 1

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 35

Bant elemanı 9

Bant Şefi (Tekstil) 29

Bar Görevlisi 1

Bar Şefi 5

Barkodcu 1

Barmen-Barmaid 36

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 7

Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik) 5

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1

Baskı Operatörü - Tekstil 31

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1

Baskı Sonrası Operatörü 1

Baskıcı (Makineyle) -Cam 1

Baskıcı (Plastik) 1

Baskıcı (Suni Deri) 13

Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu 1

Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı 5

Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi 10

Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi 4

Baz İstasyonu Montaj Elemanı 3

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 22

Beden İşçisi (Genel) 24931

Beden İşçisi (İnşaat) 331

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 523

Beden İşçisi (Temizlik) 638

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 48

Benzinli Otomotiv Mekanikeri 3

Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 5

Beton Kaplama Makinesi Operatörü 2

Beton Laboratuvar Test Elemanı 1

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 10

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 67

Beton Santral Operatörü 15

Beton Teknikeri 3

Beton Transmikser Operatörü 96

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 29

Betonarmeci 226

Betoniyer Operatörü 1

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 2

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 1

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 15

Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1

Bilgi Güvenliği Uzmanı 3

Bilgi İşlem Destek Elemanı 47

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 12

Bilgi İşlem Donanım Görevlisi 1

Bilgi Teknoloji Danışmanı 13

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 11

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 5

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 1

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 11

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 2

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 18

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 3

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 4

Bilgisayar Kullanıcısı 1

Bilgisayar Mühendisi 25

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 2

Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı 4

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 3

Bilgisayar Programcısı 13

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 2

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 18

Bilgisayar Teknisyeni 12

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 2

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 181

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 97

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 5

Bilişim Personeli 16

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 3

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 7

Bilişim Uzmanı 1

Bina Bakımcısı 4

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 5

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı 3

Bisküvi İmalat İşçisi 72

Biyeci 1

Biyokimya Teknikeri 1

Biyolog 9

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 18

Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni 1

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 2

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 4

Biyomedikal Mühendisi 3

Biyomühendis 1

Bobin Aktarma İşçisi 38

Bobin Kırıcı-İplik 5

Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 6

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 11

Bobinaj Teknisyeni 1

Bobinci - yün iplik 2

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 86

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 5

Boru Kaynakçısı 29

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 3

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi 6

Borverk (Bohrwerk) Operatörü 125

Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi 9

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 14

Boya Kurutma Fırını İşçisi 2

Boya Mutfağı Elemanı 7

Boya Renk Ayar Elemanı 2

Boya Üretim Operatörü 23

Boya Üretim Sorumlusu 4

Boya ve Apre Operatörü 13

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 10

Boyahane Tesis Takip İşçisi 73

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 49

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 1

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 16

Börek Ustası 8

Branda Pvc Kaplama İşçisi 7

Briket İmal İşçisi 17

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 12

Brülör Bakım Ve Onarımcısı 2

BT İş Analisti 2

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 68

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil 1

Bulaşıkçı (Stevard) 935

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 5

Buldozer (Dozer) Operatörü 21

Büfeci 3

Büro İşçisi 304

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 5

Büro Memuru (Dış Ticaret) 1

Büro Memuru (Genel) 757

Büro Memuru (İdari İşler) 33

Büro Yönetimi Elemanı 3

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 124

Bütçe Uzmanı 1

Büz İmal İşçisi 5

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 20

Cam Elyaf İmal İşçisi 3

Cam Kenarı Perdahlayıcısı 20

Cam Levha Kesici (Elle) 20

Cam Mamul İmalatçısı 9

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) 2

Cam Pres Makinesi Operatörü 6

Cam Şekillendirmeci 1

Cam Temizleyici 5

Cam Üfürücü 3

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 2

Camcı 46

Cankurtaran 67

Canlı Piliç Kabul İşçisi 111

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 17

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 8

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı 1

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 117

Cıvata İmal İşçisi 1

Ciğer Ustası 2

Cilacı 6

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 33

Ciltçi ( Mücellit ) 3

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 248

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 18

CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 5

CNC Freze Tezgahı Operatörü 396

CNC Kayar Otomat Operatörü 19

CNC Lazerle Kesme Operatörü 155

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 9

CNC Plazma Kesim Operatörü 112

CNC Programcısı 40

CNC Punch Makinesi Operatörü 34

CNC Router Operatörü 16

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü 4

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 5

CNC Taşlama Operatörü 11

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 8

CNC Torna Tezgahı Operatörü 681

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 12

Çağrı Karşılama Personeli 3

Çağrı Merkezi Elemanı 129

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 824

Çağrı Merkezi Takım Lideri 1

Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik) 1

Çamaşırcı (Genel) 92

Çamaşırhane Şefi 3

Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu 1

Çanta Dikim Elemanı 1

Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5

Çapakçı 36

Çarşı ve Mahalle Bekçisi 4

Çatı Sistemleri Teknisyeni 10

Çay Servis Elemanı (Askıcı) 6

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 40

Çaycı 231

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 28

Çelik Hasır İmal İşçisi 20

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 6

Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 1

Çelik Kapı Montaj İşçisi 23

Çelik Kapı Satış Elemanı 20

Çelik Kaynakçısı 275

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 2

Çelik Levha Bükücüsü 2

Çelik Yapılandırmacı 34

Çelik Zincir İmal İşçisi 10

Çelikhane İşçisi 12

Çevirmen/Tercüman 1

Çevre Görevlisi 2

Çevre Hizmetleri Elemanı 2

Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1

Çevre Mühendisi 53

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 4

Çevre Sağlığı Teknisyeni 1

Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı 3

Çift İğne Makineci 8

Çiftçi (Hayvancılık) 6

Çiftçi (Tarla Ürünleri) 2

Çiftlemeci (Çorap) 125

Çiftlik İşçisi (Genel) 44

Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) 4

Çiftlik Yöneticisi 1

Çiğ Köfte Ustası 1

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 8

Çiklet İmal İşçisi 5

Çikolata İmal İşçisi 74

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 5

Çim Saha Görevlisi 1

Çimento İmal İşçisi 2

Çimento Üretim Elemanı 13

Çimento Üretim Yardımcı Elemanı 6

Çince Öğretmeni 2

Çivi İmal Makinesi Operatörü 10

Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 2

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 7

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 1

Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri 1

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 23

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 5

Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 25

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 30

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 11

Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1

Çocuk Gelişimi Uzmanı 4

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 45

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 34

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 15

Çorap Burun Makinesi Operatörü 5

Çorap Örme Makinesi Operatörü 130

Çöp Kamyonu Sürücüsü 20

Çöp Tasnif Ediciler 5

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 9

Çözgü Operatörü 16

Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) 2

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 22

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 119

Dalgıç (Balıkadam) 2

Damperli Kasa İmal Ustası 1

Danışma Görevlisi-Otel 2

Danışma Memuru 195

Değirmen İşçisi (Hububat) 6

Değirmen İşçisi (Makarna) 1

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı 1

Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 5

Demir Doğramacı 89

Demir Dövme Presi Operatörü 4

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri 9

Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi 7

Deniz Operasyon Sorumlusu 1

Depo Görevlisi (Gıda) 277

Depo Görevlisi (Hammadde) 40

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) 3

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 79

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 208

Depo İşçisi (Elleçleme) 787

Depo Sevkiyat Sorumlusu 387

Depocu (Giyim Üretim) 29

Deri Ayakçı 10

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 11

Deri İşçisi 11

Deri Kesimci 1

Deri Konfeksiyon Makinecisi 10

Dermatoloji Uzmanı 1

Desinatör (Tekstil) 3

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 27

Deterjan Üretim İşçisi 18

Dış Lastik Tamircisi 13

Dış Ticaret Meslek Elemanı 36

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 1

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2

Dış Ticaret Uzmanı 42

Diğer Ağaç İşlem İşçileri 27

Diğer Aşçılar 4

Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 52

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 3

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 4

Diğer Büro Memurları 51

Diğer Büro Nezaretçileri 1

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 6

Diğer Çatı İşçileri 2

Diğer Deri İşçileri 10

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 1

Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 2

Diğer Elektrik Montörleri 12

Diğer Elektrik Mühendisleri 14

Diğer Elektrik Teknisyenleri 31

Diğer Elektrik Tesisatçıları 18

Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri 4

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 40

Diğer Elektronik Teknisyenleri 17

Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri 2

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 43

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 7

Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler 13

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 16

Diğer Hemşireler 6

Diğer Hizmet Müdürleri 2

Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 1

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 192

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 691

Diğer İnşaat Boyacıları 2

Diğer İnşaat Teknisyenleri 10

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 62

Diğer Kağıt İmalat İşçileri 6

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 1

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 25

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 33

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 15

Diğer Kimya Teknisyenleri 5

Diğer Kimyagerler 1

Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler 7

Diğer Kompozitörler 3

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 6

Diğer Lastik İmalat İşçileri 3

Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar 2

Diğer Makine Teknisyenleri 8

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 2

Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. 1

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 5

Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar 1

Diğer Metal İşlemcileri 12

Diğer Metal Levha İşçileri 25

Diğer Metalurji Mühendisleri 2

Diğer Mobilya İşçileri 31

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 82

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 4

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 2

Diğer Muhasebeciler 2

Diğer Mühendisler 10

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 4

Diğer Orman İşçileri 15

Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 1

Diğer Öğretmenler 28

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 91

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 36

Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri 1

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri 1

Diğer Sağlık Personeli 25

Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 1

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 20

Diğer Satış Nezaretçileri 17

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) 2

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 24

Diğer Sınıf Öğretmenleri 5

Diğer Sıvacılar 2

Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler 2

Diğer Stok Memurları 2

Diğer Süthane İşçileri 4

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 5

Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri 1

Diğer Taşımacılar 1

Diğer Teknik Hizmet Personeli 18

Diğer Teknik Ressamlar 2

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 62

Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 6

Diğer Veterinerler 1

Dijital Baskı Operatörü 18

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 10

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 1

Dijital Oyun Tasarımcısı 2

Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 5

Dikim İşçisi (Bahçecilik) 1

Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 21

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 144

Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü 3

Dil ve Konuşma Terapisti 24

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 3

Direksiyon Eğitmeni 17

Direnç Kaynak Ayarcısı 1

Diskjokey(DJ) 1

Diş Hekimi 6

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 42

Diş Hekimi Sekreteri 5

Diş Protez Teknisyeni 9

Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri 1

Diyaliz Sağlık Teknikeri 6

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 20

Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 2

Dizel Otomotiv Mekanikeri 10

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 3

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli 12

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 3

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı 6

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 6

Doğal Gaz Tesisatçısı 28

Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 5

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) 10

Dokuma Konfeksiyon Makineci 278

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 319

Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 3

Dokuma Operatörü/Teknisyeni 36

Dokuma Sorumlusu 12

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 11

Dondurma Satış Elemanı 4

Dondurma Üretim Elemanı 35

Dosyalama Memuru 1

Döküm Modelcisi 13

Döküm Ocakçısı 9

Döküm Temizleyici 15

Dökümcü (Metal) 149

Döner Ustası 69

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 15

Döviz Alım Satım Elemanı 3

Dövmeci 4

Drama Öğretmeni (Özel Kurs) 5

Duşakabin Montajcısı 13

Duvarcı 97

Düğme İmal İşçisi 5

Düz Dikiş Makineci 352

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 15

Ebe 10

Ebe Yardımcısı 3

Ebe-Hemşire 11

Eczacı 2

Eczacı Kalfası 10

Eczane Hizmetleri Teknikeri 9

Eczane İşçisi 16

Editör (Radyo-Televizyon) 1

Editör-Gazete, Dergi Vb. 1

Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 5

Eğitim Danışmanı 24

Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim 1

Ekmek Dağıtım Elemanı 12

Ekmek Ustası 12

Ekonomist (İktisatçı) 1

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 186

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 114

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 4

El Ve Makine Nakışçısı 2

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 57

Elektrik Direği Dikim İşçisi 6

Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi 29

Elektrik Mühendisi 73

Elektrik Öğretmeni 9

Elektrik Pano Elemanı 18

Elektrik Pano Montaj Ustası 47

Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 13

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 27

Elektrik Teknikeri 183

Elektrik Teknisyeni 528

Elektrik Tesisat Ustası 54

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 17

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü 7

Elektrik ve Otomasyon Şefi 7

Elektrikçi (Genel) 960

Elektrik-Elektronik Mühendisi 88

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 123

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 35

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 24

Elektro Komponent Dizgi İşçisi 2

Elektro-Mekanik Montaj Ustası 6

Elektro-Mekanik Montajcısı 39

Elektronik Cihazlar Montörleri 12

Elektronik Haberleşme Teknisyeni 21

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 10

Elektronik Montörü (Genel) 16

Elektronik Mühendisi (Genel) 5

Elektronik Teknisyeni 41

Elektronik Teknolojisi Teknikeri 5

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 123

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 5

Elektrostatik Boya Operatörü 201

Elementer Sigorta Temsilcisi 6

Eloksal Kaplama İşçisi 1

Elyaf Açma Makineleri Operatörü 4

Elyaf Değerlendirici 48

Elyaf Sarıcı 7

Emaye İşçisi 6

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 35

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 8

Endeks Okuma Görevlisi 10

Endüstri Mühendisi 106

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 2

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 3

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 19

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 6

Endüstriyel Eczacı 5

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 11

Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 7

Endüstriyel Kontrol Teknisyeni 3

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 23

Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 31

Endüstriyel Otomasyon İşçisi 19

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 7

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 1

Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) 3

Endüstriyel Robot Programcısı 1

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 6

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 3

Endüstriyel Tasarım Mühendisi 12

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri 5

Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni 1

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 45

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 19

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 9

Enerji Öğretmeni 3

Enerji Sistemleri Mühendisi 12

Engelli Bakıcısı 29

Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı 48

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 19

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 1

Erkek Giyim Modelisti 1

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı 1

Eşya Taşıma İşçisi 8

Et Paketleme İşçisi 550

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40

E-Ticaret (Elektronik Ticaret) ve Yönetimi Uzmanı 21

E-Ticaret Meslek Elemanı 68

Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) 4

Ev Kurum Hizmetleri Elemanı 1

Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 1

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 6

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 22

Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler 5

Evde Çocuk Bakım Elemanı 5

Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 1

Fabrika Satış Temsilcisi 10

Fabrika/İşletme Müdürü 13

Fantezi Bükümcü 1

Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 1

Fason Takip Elemanı (Tekstil) 12

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 147

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 7

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 73

Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 17

Ferforje Demir Ustası 5

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) 5

Fermente Ürün Üretim Operatörü 2

Fermuar İmal İşçisi 3

Fındık İşleme İşçisi 10

Fırçacı (Tekstil) 1

Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) 6

Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları) 10

Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 55

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 182

Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 3

Fiberglasçı 10

Fide Yetiştiricisi 1

Figüran 107

Fiksaj İşçisi 18

Filament İplik Üretim İşçisi 5

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 18

Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı) 1

Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) 2

Filtre İmal İşçisi 32

Filtre Tesisi Operatörü-Maden 2

Finans Analisti 3

Finans Hizmetleri Elemanı 9

Finans Uzmanı 17

Finansman Planlamacısı 5

Finansman Sorumlusu 7

Finansman Yöneticisi 1

Fitil (Flayer) Makineci 12

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 5

Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 1

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 20

Fizik Tedavi Teknikeri 16

Fizik Teknisyeni 1

Fizikçi 2

Fizyoterapist 68

Fleks Hortum Boru Makinesi Operatörü 8

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 2

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 3

Folyo Uygulamacısı 3

Forklift Operatörü 939

Formacı ( Çorap) 2

Fotoğraf ve Video Çekimcisi 7

Fotoğrafçı 4

Fotokopi Makinesi Operatörü 1

Föncü (Kuaför Elemanı) 1

Fransızca Öğretmeni 1

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 17

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 58

Fuar görevlisi 8

Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi 12

Garson (Servis Elemanı) 2209

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 7

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1761

Gazete Dağıtıcısı 1

Gece Müdürü (otel) 1

Geçici Personel 5

Gelinlik Modelisti 1

Gelinlik Satıcısı 2

Gemi Acente Personeli 1

Gemi Baş Makine Zabiti 5

Gemi İnşaatı Teknikeri 1

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 12

Gemi İzolasyoncusu 8

Gemi Makine Bakımcısı 1

Gemi Makine Montajcısı 20

Gemi Montaj ve Onarım Elemanı 15

Gemi Onarım İşçisi 10

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 22

Gemi Yağcısı 6

Gemici 14

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 10

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 374

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 79

Genel Müdür 2

Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 3

Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 1

Geri Dönüşüm İşçisi 41

Gerontolog 1

Gıda İşlemecisi 11

Gıda Kontrol Elemanı 1

Gıda Laboratuvar Elemanı 6

Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) 5

Gıda Mühendisi 182

Gıda Teknikeri 137

Gıda Teknoloğu 1

Gıda Teknolojisi Teknikeri 5

Gıda Teknolojisi Teknisyeni 14

Giyotin Makas İşçisi 10

Gömülü Sistemler Uzmanı 1

Görsel Sanatlar Öğretmeni 6

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni 5

Gözetmen ( Liman -Antrepo) 9

Gözleme Ustası 7

Gözlükçü-Optik 4

Grafik Öğretmeni 3

Grafik Tasarımcısı 62

Grafik Tasarımı Teknikeri 1

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 1

Grafiker 59

Granit Seramik İmal İşçisi 5

Granül İmal İşçisi 12

Greyder Operatörü 17

Gübre Üretim İşçisi 43

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) 20

Gümrük İşletme Meslek Elemanı 4

Gümrük Müşavir Yardımcısı 2

Gümrük Müşaviri 2

Gümüş Eşya Satış Elemanı 2

Gümüş Kaynakçısı (Elle) 1

Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) 1

Gümüş Takı İşlemecisi 4

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 5

Güvenlik Amiri/Sorumlusu 14

Güvenlik Müdürü 26

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 31

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 5

Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 90

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 2

Haber Editörü 3

Haber Kameramanı 1

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı 2

Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 33

Hadde Ayarcısı (Metal) 5

Hadde İşçisi 27

Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1

Halı Desinatörü 1

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 14

Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi 1

Halı Kontrolörü 2

Halı Yıkama İşçisi 13

Halk Oyunları Oyuncusu 1

Halkla İlişkiler Görevlisi 47

Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 2

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 5

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı 9

Hamal/Elle Taşıma 33

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) 4

Hamur Hazırlayıcı Yardımcısı 1

Hamurkar (Makarna) 2

Harita Mühendisi 18

Harita Teknikeri 27

Harmancı-Çay 1

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü 5

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 2

Hasta Bakımevi Müdürü 1

Hasta Bakımı Teknisyeni 7

Hasta Danışmanı 34

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 29

Hasta Refakatçisi 4

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 341

Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 13

Hastane Hizmetlisi 112

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 4

Havuz Görevlisi/Operatörü 30

Havuz Suyu Operatörü 6

Hayvan Bakıcısı 10

Hayvan Yetiştiricisi 3

Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni 10

Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi 1

Hekim-Pratisyen 6

Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü 1

Hemşire 196

Hemşire (Yenidoğan) 2

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 19

Hırdavatçı 1

Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü 1

Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu (Supervisor) 5

Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi (Manager) 12

Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi 12

Hidrolik Apkant Pres Operatörü 75

Hidrolik Pnömatik Elemanı 15

Hidrolik Pnömatikçi 4

Hidrotest Operatörü 1

Hiyap Operatörü 1

Hizmetçi-Ev İşleri 14

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 6

Hukukçu (Genel) 12

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 8

Huzurevi Müdürü 1

Isıcam İmal İşçisi 33

Isıl İşlem İşçisi 24

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 10

Isıtma Tesisatçısı 3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı 1

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı 1

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 146

Isıtma ve Sıhhi Tesisat/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni 1

Izgara Köftecisi 6

Izgara Ustası 64

Izgara Ustası Yardımcısı 5

İç Denetçi (Özel Sektör) 2

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 15

İç Giyim Modelisti 1

İç Giyim Satış Elemanı 5

İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni 2

İç Mimar 35

İdari Büro Görevlisi 25

İdari Destek Görevlisi 14

İdari İşler Müdürü 5

İdari İşler Şefi 2

İdari İşler Uzmanı 17

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 18

İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı 2

İlaç Üretim Operatörü 10

İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) 4

İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) 3

İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu 1

İlan Ve Reklam Satıcısı 1

İletişim Uzmanı/Danışmanı 3

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 4

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik 30

İlk Yardım Eğitmeni 1

İlköğretim Matematik Öğretmeni 20

İmal İşçisi 94

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 52

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 7

İngilizce Öğretmeni 103

İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı 1

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 2

İnsan Kaynakları Şefi 1

İnsan Kaynakları Uzmanı 57

İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 22

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 52

İnşaat Ustası 66

İnşaat Boyacısı/Boyacı 82

İnşaat Demiri Bağlama Ustası 10

İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) 3

İnşaat İşçisi 221

İnşaat Kalfası (Genel) 4

İnşaat Mühendisi 173

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 85

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 26

İnşaat/İşyeri Bekçisi 168

İnternet Editörü 1

İnternet Geliştiricisi 3

İnternet Medyası Uzmanı 2

İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri 13

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 1

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 53

İplik Operatörü 58

İplik Temizleme İşçisi 20

İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi 2

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 16

İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap) 17

İstatistikçi 3

İstihsal Teknisyeni 24

İş Analisti 3

İş Geliştirme Uzmanı 3

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 78

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 14

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 56

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 30

İş Kıyafetleri Satış Elemanı 1

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 41

İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 5

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 11

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı 5

İş Makineleri Operatörü 82

İş Makineleri Yağcısı 19

İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 2

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 18

İş ve Meslek Danışmanı 1

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 1

İşaretçi/Sapancı 20

İşe Alım Uzmanı 2

İşletme Elektrik Bakım Ustası 13

İşletme Elektrik Bakımcısı 103

İşletme Elektronik Bakımcısı 27

İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı 3

İşletme Mühendisi 1

İşletmelerde Hijyen Görevlisi 2

İthalat-İhracat Müdürü 3

İthalat-İhracat Sorumlusu 67

Jeneratör Tamircisi 8

Jeofizik Mühendisi 1

Jeoloji Mühendisi 18

Jet Boya Makinesi Operatörü 27

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 30

Jimnastik Antrenörü 1

Jimnastikci 1

Kablo Ağı Bantlama Elemanı 7

Kablo Ağı Kesme Operatörü 1

Kablo Gruplama İşçisi 118

Kablo İmal Makinesi Operatörü 92

Kablo İzolasyon Elemanı 20

Kablo Montaj İşçisi 104

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 1

Kadın Giyim Modelisti 2

Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 3

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı 11

Kadın Kuaförü 22

Kadın Terzisi 3

Kağıt İmal İşçisi 8

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü 5

Kahvaltı Hazırlama Elemanı 33

Kahvaltı Şefi 3

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 181

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 33

Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı 2

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 27

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 11

Kalıpçılık Teknikeri 1

Kalıpçı-Pres 81

Kalibrasyoncu 3

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 1

Kalite Güvence Müdürü 7

Kalite Kontrol Müdürü 2

Kalite Kontrol Sorumlusu 97

Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) 1

Kalite Kontrolcü 653

Kalite Kontrolcü (Metal) 101

Kalite Kontrolcü (Boya) 1

Kalite Kontrolcü (Çimento) 1

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 3

Kalite Kontrolcü (Plastik) 149

Kalite Kontrolcü-Tekstil 234

Kalite Kontrolörü-Kumaş 26

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 10

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 2

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 8

Kameraman 2

Kamyon Şoförü 648

Kamyonet Şoförü 114

Kantin Görevlisi 12

Kapalı Depo Görevlisi 101

Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi 2

Kapı Görevlisi (Doorman) 3

Kapı Montaj İşçisi 10

Kapıcı 64

Kapıcı-Kaloriferci 19

Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi 3

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı 7

Kapı/Kantar Görevlisi 29

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 7

Kaplama Operatörü (Draje) 1

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 21

Kargo Takip Görevlisi 26

Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 1

Kartelacı 7

Karton Astarlama Makinesi Operatörü 2

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 29

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 12

Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle) 4

Kasap 226

Kasiyer 796

Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1

Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 4

Kat Şefi/Sorumlusu 11

Katçı (Tekstil) 1

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 19

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 13

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 1

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 65

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 5

Kauçuk Yoğurucu 4

Kaya Kamyonu Operatörü 5

Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi 15

Kaynak Mühendisi 5

Kaynak Operatörü 210

Kaynak Teknikeri 1

Kaynak Teknisyeni 6

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 471

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) 6

Kebap Ustası 20

Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) 1

Kepçe Operatörü 93

Kepenk Montaj İşçisi 4

Kese ve Köpük Masörü 3

Keseci(Tellak) 12

Kesim Şefi (Tekstil) 3

Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 6

Kesimci (Konfeksiyon) 95

Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) 3

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 5

Kır Bekçisi 1

Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 2

Kimya Laboratuvarı Görevlisi 9

Kimya Laboratuvarı Teknisyeni 353

Kimya Mühendisi 79

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 19

Kimya Proses Elemanı 11

Kimya Proses Operatör Yardımcısı 4

Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi) 2

Kimya Teknolojisi Teknisyeni 14

Kimyager 62

Kimya/Kimya Teknolojisi Teknikeri 13

Kimyasal İşlem Teknisyeni 1

Klima İmalat ve Montaj Elemanı 23

Klima Sistemleri Teknisyeni 15

Klinik Araştırma Saha Görevlisi 5

Klinik Destek Elemanı (Hastane) 16

Klinik Psikolog 1

Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) 1

Kokoreç Ustası 8

Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü 3

Kolonya İmal İşçisi 1

Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 19

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 35

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) 70

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 54

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı 1

Konfeksiyon İşçisi 1249

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32

Konik Çözgü Makinesi Operatörü 1

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 6

Konserve Üretim Elemanı 50

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 1

Kontrol Teknisyeni-İnşaat 1

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 13

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 1

Kontrolör 6

Konut Hizmetleri Müdürü 2

Konveyör Bant Bakım Onarımcısı 1

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma 1

Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler 1

Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış 1

Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) 1

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 6

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 14

Kömür Torbalama İşçisi 1

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 7

Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) 4

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü 3

Kuaför 14

Kum Püskürtücü-Metal 1

Kumanda Teknikleri Elemanı 3

Kumaş Açıcı 17

Kumaş Boyacısı 8

Kumaş Boyamacı (Elle) 5

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 12

Kumaş Paketleme İşçisi 20

Kumaş Sarıcı 9

Kumaş Serim Makinesi Operatörü 1

Kumlama Makinesi Operatörü 21

Kuru İncir İşlemecisi 5

Kuru Temizlemeci 7

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 1

Kurumsal İletişim Müdürü 2

Kurumsal İletişim Uzmanı 4

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı 1

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 5

Kurutmacı (İplik) 1

Kuruyemiş Paketleme İşçisi 32

Kuruyemişçi 21

Kurye 414

Kurye (İlaç Dağıtım) 1

Kuyumcu 2

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme 7

Kümes Bakım İşçisi 27

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri 1

Kürekçi - maden ocağı 2

Kütüphaneci 5

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi 1

Laborant (Alçı) 2

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 7

Laborant (Gıda) 5

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 6

Laborant-Boya 8

Laboratuvar Müdürü 1

Laboratuvar Teknikeri 16

Laboratuvar Teknolojisi/Laboratuvar/Tarımsal Laboratuvar Teknikeri 2

Lahmacun Ustası 20

Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha 2

Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) 2

Laminasyon Makinesi Operatörü 4

Lastik Kaplama İşçisi 6

Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 14

Lastik Üretim Elemanı 7

Lastik-Cant Montaj İşçisi 10

Lazer Kesimci ( Tekstil ) 7

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 33

Lehim Bandı İşçisi 1

Lif ve Polimer Mühendisi 1

Liman İşçisi 10

Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 5

Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) 5

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3

Lojistik Elemanı 119

Lojistik Gümrük Takipçisi 1

Lojistik Meslek Elemanı 3

Lojistik Operasyon Elemanı 119

Lojistik Operasyon Sorumlusu 21

Lojistik Operasyon Yöneticisi 3

Lojistik Uzmanı 50

Lojman Sorumlusu 4

Lok Makineci 2

Lokum Ustası 9

LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi 21

Maça Hazırlayıcısı 11

Maça Yapıcı (Makine İle) 6

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 2

Maden Mühendisi 21

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) 2

Maden Teknolojisi Teknikeri 5

Madenci (Genel) 25

Madeni Yağ Satış Elemanı 3

Mağaza Müdürü 45

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 4

Mağaza Sorumlusu/şefi 47

Makam Şoförü 32

Makarna İmal İşçisi 7

Makarna Paketleme İşçisi 6

Makas Makinesi İşçisi 10

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) 2

Makastar-Tekstil 26

Makinatocu 10

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 143

Makine Bakım Ustası 30

Makine Bakım ve Onarımcısı 409

Makine Bakım Yardımcı Elemanı 38

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 1

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi 1

Makine Montaj İşçisi 257

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 41

Makine Montajcısı 145

Makine Mühendisi 360

Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 2

Makine Nakışçısı 31

Makine Resim ve Konstrüksiyonu Teknikeri 5

Makine Teknikeri 142

Makine Teknolojisi Teknisyeni 122

Makine ve İmalat Mühendisi 4

Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 6

Makine Yıkayıcısı 1

Makineci (Dikiş) 2360

Mali Müşavir 17

Maliyet Analiz Uzmanı 2

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) 1

Malzeme Bilimi Mühendisi 3

Malzeme Mühendisi 1

Malzeme Planlama Elemanı 2

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi 26

Malzeme Taşıyıcısı 2

Manav 80

Manevracı-Harmancı (Maden) 3

Manikürcü-Pedikürcü 11

Mantı Ustası 14

Marangoz 231

Marka Patent Satış Elemanı 1

Market Elemanı 402

Market Müdürü 2

Masaj Terapisti 2

Masaj Uygulayıcısı/Masör 2

Masaj Uygulayıcısı/Masöz 12

Masör-Masöz 21

Matbaa İşçisi 109

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) 9

Matbaa Öğretmeni 1

Matbaa Teknisyeni 10

Matbaa Ustası 28

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 49

Matematik-Bilgisayar Uzmanı 2

Matematikçi 2

Matkap Tezgah İşçisi 35

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1

Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 2

Medikal Muhasebe Elemanı 3

Medya ve İletişim Teknikeri 2

Mekanik Bakım Onarımcısı 542

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 38

Mekaniker (Dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 2

Mekaniker-Buhar Kazanları 29

Mekaniker-Fabrika Bakımı 7

Mekatronik Bakım Onarımcısı 405

Mekatronik Mühendisi 30

Mekatronik Teknikeri 7

Mekatronik Teknisyeni 25

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 2

Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) 1

Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı 2

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 35

Mermer Dolum İşçisi 5

Mermer Ebatlandırma İşçisi 57

Mermer İşçisi 528

Mermer İşlemeci 4

Mermer Ocakçısı 20

Mermer Seleksiyon İşçisi 4

Mermer Silim İşçisi 6

Mermer Torna Makinesi Operatörü 6

Mermer ve Taş Kaplamacısı 1

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 3

Mermerit Döküm İşçisi 2

Mesleki Rehberlik Danışmanı 1

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 1

Metal Bükücü (Tornada) 7

Metal Çatı İşçisi 31

Metal Doğramacı 18

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı 10

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 20

Metal İşleri Teknikeri 5

Metal İşleri Teknisyeni 31

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 6

Metal Kesim İşçisi 64

Metal Kesimci (Şaloma) 1

Metal Kesme Operatörü 12

Metal Levha İşçisi 18

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi 5

Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) 5

Metal Mamuller Montaj İşçisi 391

Metal Markacı 5

Metal Pres Makinesi Operatörü 71

Metal Sac İşleme İşçisi 127

Metal Sac İşleme Ustası 40

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 23

Metal Teknolojisi Teknisyeni 6

Metal Testere Tezgahı Operatörü 12

Metal Yüzey Boyacısı 204

Metal Yüzey Kaplama Ustası 4

Metal Yüzey Kaplamacı 11

Metal Yüzey Temizleyici 30

Metalurji Mühendisi (Röntgen) 1

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 43

Metocu/Numaratör 13

Metot Mühendisi 1

Meydancı - Dokuma 15

Meydancı - Dökümhane 11

Meydancı - İmalat 115

Meydancı - İplik 17

Meydancı - Konfeksiyon 12

Meyve Ağaçları Budamacısı 1

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 164

Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim Operatörü 19

Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü 2

Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) 1

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 1

Mimar 57

Mimari Restorasyon Teknikeri 1

Mini Barcı (Otel) 1

Minibüs Şoförü 17

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 15

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 14

Mobilya Döşeme İşçisi 202

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 4

Mobilya Döşeme Ustası 55

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 4

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 5

Mobilya Montajcısı 260

Mobilya Paketleme İşçisi 28

Mobilya Silimci 11

Mobilya Tasarımcısı 3

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 24

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 22

Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim 2

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 3

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 4

Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni 5

Mobilyacı 212

Moda Tasarım Teknikeri 1

Model Makineci (Hazır Giyim) 52

Modelist 24

Modelist Yardımcısı(Tekstil) 10

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 59

Montajcı (Kurgucu) 48

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 12

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım 5

Motosiklet Bakım Onarımcısı 9

Motosikletli Kurye 202

Muhabir 6

Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı 1

Muhasebe Görevlisi (Otel) 7

Muhasebe Meslek Elemanı 375

Muhasebe Müdür Yardımcısı 4

Muhasebe Müdürü 10

Muhasebe Şefi 5

Muhasebe Uzmanı 85

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 8

Muhasebe ve Finansman Müdürü 3

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı 3

Muhasebe Yardımcı Elemanı 30

Muhasebe Yetkili Yardımcısı 2

Muhasebe Yetkilisi 14

Muhasebeci 330

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı 15

Mutfak Görevlisi 550

Mutfak Şefi 7

Müdür (Anaokulu) 5

Müdür Yardımcısı 9

Müracaat Görevlisi 2

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 88

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 19

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 3

Müşteri Temsilcisi 246

Müşteri Temsilcisi (banka) 10

Müteahhit-İnşaat Sektörü 1

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 19

NC/CNC Tezgah İşçisi 96

NC/CNC Tezgah Operatörü 187

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 2

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) 1

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) 7

Nokta Kaynak İşçisi 3

Noter 1

Numune Alma Elemanı 5

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) 3

Ocakçı (Eritici) 1

Oda Görevlisi-Turizm 5

Odyolog 7

Odyometri Sağlık Teknikeri 8

Ofset Baskı Operatörü 17

Oksi-Gaz Kaynakçısı 10

Okul Müdürü 6

Okul Öncesi Öğretmeni 114

Okutman (İngilizce) 1

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 1

Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı 4

Open End Makinesi Operatörü 26

Operasyon Elemanı (Turizm) 7

Operasyon Yöneticisi 5

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 2