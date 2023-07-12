İŞKUR'DAN 117 BİN PERSONEL İLANI | A'dan Z'ye tüm meslekler listede! İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları

İŞKUR'DAN 117 BİN PERSONEL İLANI | İŞKUR, Temmuz ayında iş arayan meslek ve firmaların listesini yayımladı. A'dan Z'ye tüm mesleklerde, toplamda 117 binden fazla personel açığı bulunduğunu kaydeden İŞKUR, işsizlerle iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Çaycı, temizlik elemanı, tezgahtardan laborant, teknisyen, öğretmene kadar yüzlerce farklı sektör ve meslekte ilan yayımlayan İŞKUR'un Temmuz ayı listesini biz de haberimizde derledik. İşte İŞKUR Temmuz ayı iş ilanları...
İŞKUR TEMMUZ AYI İŞ İLANLARI (MESLEK VE ALINACAK KİŞİ SAYISI)
- Acil Servis Hemşiresi 4
- Acil Tıp Teknisyeni 17
- Açık Hava Depo Görevlisi 1
- Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 46
- Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah 5
- Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
- Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 48
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
- Ağaç Kurutma İşçisi 5
- Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 2
- Ağaç Palet İmalatçısı 26
- Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
- Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 6
- Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
- Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
- Ahşap Ambalaj İşçisi 8
- Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 70
- Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 14
- Ahşap Doğrama İmalatçısı 5
- Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 14
- Ahşap Ev İmalat İşçisi 1
- Ahşap Ev İmalatçısı 3
- Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5
- Ahşap İskeletçi 30
- Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 24
- Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 11
- Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 6
- Ahşap Kalıpçı 34
- Ahşap Kapı İmalatçısı 23
- Ahşap Kaplama Pres Operatörü 9
- Ahşap Karoserci 1
- Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 17
- Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3
- Ahşap Mobilya İmalat Ustası 233
- Ahşap Mobilya İmalatçısı 241
- Ahşap Montaj Elemanı 58
- Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 10
- Ahşap Yer Döşemecisi 40
- Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 17
- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 757
- Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 10
- Akrilik İplik Üretim İşçisi 17
- Akrilik Tezgah Ustası 1
- Akrobat 46
- Aksesuar Şefi (Tekstil) 3
- Alakart Aşçısı 26
- Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
- Alçı Model Kalıpçı 2
- Alçı Sıva Uygulayıcısı 50
- Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 11
- Almanca Öğretmeni 14
- Alüminyum Doğramacı 105
- Alüminyum İmalat İşçisi 135
- Alüminyum Kaynakçısı 39
- Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 11
- Ambalajcı 65
- Ambalajcı (Makine İle) 20
- Ambalajlama işçisi (Elle) 225
- Ambar İşçisi (Portör) 1
- Ambar Sorumlusu 1
- Ambar/Depo Görevlisi 1521
- Ambulans Sürücüsü 7
- Ameliyathane Teknisyeni 1
- Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi 1
- Anestezi Sağlık Teknikeri 5
- Anestezi Teknisyeni 1
- Animatör-Eğlence Hizmetleri 5
- Anketör 5
- Antrenör 3
- Apartman İdarecisi 5
- Apre Hazırlama İşçisi 1
- Ara Ütücü 44
- Araç Filo Sorumlusu 4
- Araç Kabul Görevlisi 12
- Araç Muayene İstasyon Amiri 1
- Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 16
- Araç Takip Görevlisi (Kargo) 7
- Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 1
- Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 1
- Araştırma Görevlisi 1
- Arazöz Şoförü 1
- ARGE Elemanı 41
- ARGE Şefi 2
- Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 415
- Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3
- Ark Kaynakçısı 17
- Armadör İşçisi 2
- Arşiv Destek Elemanı 5
- Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 22
- Asansör Bakım ve Onarım Ustası 16
- Asansör Görevlisi 2
- Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 7
- Asansör Montaj İşçisi 8
- Asfalt İşçisi 2
- Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 22
- Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 6
- Aşçı 911
- Aşçı (Özel Hizmet) 7
- Aşçı Yamağı (Çırağı) 10
- Aşçı Yardımcısı 648
- Aşçı (Yöresel Mutfak) 3
- Aşçıbaşı 11
- Aşçıbaşı Yardımcısı 4
- At Yetiştiricisi 1
- Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü 1
- Atıksu Arıtma Operatörü 3
- Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Sorumlusu 1
- Av Tüfeği Montaj İşçisi 6
- Avize İmalatçısı 13
- Avukat 19
- Ayakçı (Tekstil) 62
- Ayakkabı İmalatçısı 127
- Ayakkabı Modelisti 1
- Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 6
- Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 51
- Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı 2
- Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 27
- Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 2
- Bahçıvan 201
- Bakım Onarım Mühendisi 3
- Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 2
- Balata İmal İşçisi 2
- Bale Dansçısı 1
- Balık Temizleme İşçisi 57
- Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri 7
- Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 10
- Balyacı 11
- Balyalama Pres Operatörü 2
- Bankacılık Meslek Elemanı 111
- Bankacılık ve Finans Uzmanı 1
- Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 35
- Bant elemanı 9
- Bant Şefi (Tekstil) 29
- Bar Görevlisi 1
- Bar Şefi 5
- Barkodcu 1
- Barmen-Barmaid 36
- Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 7
- Basınçlı Dökümhane İşçisi (Seramik) 5
- Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) 1
- Baskı Operatörü - Tekstil 31
- Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1
- Baskı Sonrası Operatörü 1
- Baskıcı (Makineyle) -Cam 1
- Baskıcı (Plastik) 1
- Baskıcı (Suni Deri) 13
- Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu 1
- Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı 5
- Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi 10
- Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi 4
- Baz İstasyonu Montaj Elemanı 3
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 22
- Beden İşçisi (Genel) 24931
- Beden İşçisi (İnşaat) 331
- Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 523
- Beden İşçisi (Temizlik) 638
- Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 48
- Benzinli Otomotiv Mekanikeri 3
- Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 5
- Beton Kaplama Makinesi Operatörü 2
- Beton Laboratuvar Test Elemanı 1
- Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
- Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 10
- Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 67
- Beton Santral Operatörü 15
- Beton Teknikeri 3
- Beton Transmikser Operatörü 96
- Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 29
- Betonarmeci 226
- Betoniyer Operatörü 1
- Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 2
- Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 1
- Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 15
- Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1
- Bilgi Güvenliği Uzmanı 3
- Bilgi İşlem Destek Elemanı 47
- Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 12
- Bilgi İşlem Donanım Görevlisi 1
- Bilgi Teknoloji Danışmanı 13
- Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 11
- Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 5
- Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 1
- Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 11
- Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 2
- Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 18
- Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 3
- Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 4
- Bilgisayar Kullanıcısı 1
- Bilgisayar Mühendisi 25
- Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 2
- Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı 4
- Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 3
- Bilgisayar Programcısı 13
- Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 2
- Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
- Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 18
- Bilgisayar Teknisyeni 12
- Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 2
- Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 181
- Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1
- Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 97
- Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 5
- Bilişim Personeli 16
- Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 3
- Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 7
- Bilişim Uzmanı 1
- Bina Bakımcısı 4
- Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 5
- Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı 3
- Bisküvi İmalat İşçisi 72
- Biyeci 1
- Biyokimya Teknikeri 1
- Biyolog 9
- Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 18
- Biyomedikal Cihaz Teknikeri 6
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni 1
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 2
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 4
- Biyomedikal Mühendisi 3
- Biyomühendis 1
- Bobin Aktarma İşçisi 38
- Bobin Kırıcı-İplik 5
- Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 6
- Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 11
- Bobinaj Teknisyeni 1
- Bobinci - yün iplik 2
- Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 86
- Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 5
- Boru Kaynakçısı 29
- Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 3
- Boru Taşlama Tezgahı İşçisi 6
- Borverk (Bohrwerk) Operatörü 125
- Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi 9
- Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 14
- Boya Kurutma Fırını İşçisi 2
- Boya Mutfağı Elemanı 7
- Boya Renk Ayar Elemanı 2
- Boya Üretim Operatörü 23
- Boya Üretim Sorumlusu 4
- Boya ve Apre Operatörü 13
- Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 10
- Boyahane Tesis Takip İşçisi 73
- Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 49
- Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 1
- Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 16
- Börek Ustası 8
- Branda Pvc Kaplama İşçisi 7
- Briket İmal İşçisi 17
- Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 12
- Brülör Bakım Ve Onarımcısı 2
- BT İş Analisti 2
- Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 68
- Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil 1
- Bulaşıkçı (Stevard) 935
- Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 5
- Buldozer (Dozer) Operatörü 21
- Büfeci 3
- Büro İşçisi 304
- Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
- Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 5
- Büro Memuru (Dış Ticaret) 1
- Büro Memuru (Genel) 757
- Büro Memuru (İdari İşler) 33
- Büro Yönetimi Elemanı 3
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 124
- Bütçe Uzmanı 1
- Büz İmal İşçisi 5
- Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 20
- Cam Elyaf İmal İşçisi 3
- Cam Kenarı Perdahlayıcısı 20
- Cam Levha Kesici (Elle) 20
- Cam Mamul İmalatçısı 9
- Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) 2
- Cam Pres Makinesi Operatörü 6
- Cam Şekillendirmeci 1
- Cam Temizleyici 5
- Cam Üfürücü 3
- Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 2
- Camcı 46
- Cankurtaran 67
- Canlı Piliç Kabul İşçisi 111
- Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 17
- Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 8
- Cer Fitil Makinesi Ayarcısı 1
- Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 117
- Cıvata İmal İşçisi 1
- Ciğer Ustası 2
- Cilacı 6
- Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 33
- Ciltçi ( Mücellit ) 3
- CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 248
- CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 18
- CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 5
- CNC Freze Tezgahı Operatörü 396
- CNC Kayar Otomat Operatörü 19
- CNC Lazerle Kesme Operatörü 155
- CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 9
- CNC Plazma Kesim Operatörü 112
- CNC Programcısı 40
- CNC Punch Makinesi Operatörü 34
- CNC Router Operatörü 16
- CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü 4
- CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 5
- CNC Taşlama Operatörü 11
- CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 8
- CNC Torna Tezgahı Operatörü 681
- Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 12
- Çağrı Karşılama Personeli 3
- Çağrı Merkezi Elemanı 129
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 824
- Çağrı Merkezi Takım Lideri 1
- Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik) 1
- Çamaşırcı (Genel) 92
- Çamaşırhane Şefi 3
- Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu 1
- Çanta Dikim Elemanı 1
- Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5
- Çapakçı 36
- Çarşı ve Mahalle Bekçisi 4
- Çatı Sistemleri Teknisyeni 10
- Çay Servis Elemanı (Askıcı) 6
- Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 40
- Çaycı 231
- Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 28
- Çelik Hasır İmal İşçisi 20
- Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 6
- Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 1
- Çelik Kapı Montaj İşçisi 23
- Çelik Kapı Satış Elemanı 20
- Çelik Kaynakçısı 275
- Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 2
- Çelik Levha Bükücüsü 2
- Çelik Yapılandırmacı 34
- Çelik Zincir İmal İşçisi 10
- Çelikhane İşçisi 12
- Çevirmen/Tercüman 1
- Çevre Görevlisi 2
- Çevre Hizmetleri Elemanı 2
- Çevre Koruma ve Kontrol Teknikeri 1
- Çevre Mühendisi 53
- Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 4
- Çevre Sağlığı Teknisyeni 1
- Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı 3
- Çift İğne Makineci 8
- Çiftçi (Hayvancılık) 6
- Çiftçi (Tarla Ürünleri) 2
- Çiftlemeci (Çorap) 125
- Çiftlik İşçisi (Genel) 44
- Çiftlik Nezaretçisi (Kahya) 4
- Çiftlik Yöneticisi 1
- Çiğ Köfte Ustası 1
- Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı 8
- Çiklet İmal İşçisi 5
- Çikolata İmal İşçisi 74
- Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 5
- Çim Saha Görevlisi 1
- Çimento İmal İşçisi 2
- Çimento Üretim Elemanı 13
- Çimento Üretim Yardımcı Elemanı 6
- Çince Öğretmeni 2
- Çivi İmal Makinesi Operatörü 10
- Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 2
- Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 7
- Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 1
- Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri 1
- Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 23
- Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) 5
- Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 25
- Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 30
- Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 11
- Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1
- Çocuk Gelişimi Uzmanı 4
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 45
- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 34
- Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 15
- Çorap Burun Makinesi Operatörü 5
- Çorap Örme Makinesi Operatörü 130
- Çöp Kamyonu Sürücüsü 20
- Çöp Tasnif Ediciler 5
- Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 9
- Çözgü Operatörü 16
- Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) 2
- Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 22
- Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 119
- Dalgıç (Balıkadam) 2
- Damperli Kasa İmal Ustası 1
- Danışma Görevlisi-Otel 2
- Danışma Memuru 195
- Değirmen İşçisi (Hububat) 6
- Değirmen İşçisi (Makarna) 1
- Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı 1
- Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı 5
- Demir Doğramacı 89
- Demir Dövme Presi Operatörü 4
- Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri 9
- Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi 7
- Deniz Operasyon Sorumlusu 1
- Depo Görevlisi (Gıda) 277
- Depo Görevlisi (Hammadde) 40
- Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde) 3
- Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 79
- Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 208
- Depo İşçisi (Elleçleme) 787
- Depo Sevkiyat Sorumlusu 387
- Depocu (Giyim Üretim) 29
- Deri Ayakçı 10
- Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 11
- Deri İşçisi 11
- Deri Kesimci 1
- Deri Konfeksiyon Makinecisi 10
- Dermatoloji Uzmanı 1
- Desinatör (Tekstil) 3
- Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 27
- Deterjan Üretim İşçisi 18
- Dış Lastik Tamircisi 13
- Dış Ticaret Meslek Elemanı 36
- Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 1
- Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 2
- Dış Ticaret Uzmanı 42
- Diğer Ağaç İşlem İşçileri 27
- Diğer Aşçılar 4
- Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 52
- Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 3
- Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 4
- Diğer Büro Memurları 51
- Diğer Büro Nezaretçileri 1
- Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 6
- Diğer Çatı İşçileri 2
- Diğer Deri İşçileri 10
- Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 1
- Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 2
- Diğer Elektrik Montörleri 12
- Diğer Elektrik Mühendisleri 14
- Diğer Elektrik Teknisyenleri 31
- Diğer Elektrik Tesisatçıları 18
- Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri 4
- Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 40
- Diğer Elektronik Teknisyenleri 17
- Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri 2
- Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 43
- Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 7
- Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler 13
- Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 16
- Diğer Hemşireler 6
- Diğer Hizmet Müdürleri 2
- Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri 1
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 192
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 691
- Diğer İnşaat Boyacıları 2
- Diğer İnşaat Teknisyenleri 10
- Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 62
- Diğer Kağıt İmalat İşçileri 6
- Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 1
- Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 25
- Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 33
- Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 15
- Diğer Kimya Teknisyenleri 5
- Diğer Kimyagerler 1
- Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler 7
- Diğer Kompozitörler 3
- Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 6
- Diğer Lastik İmalat İşçileri 3
- Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar 2
- Diğer Makine Teknisyenleri 8
- Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 2
- Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb. 1
- Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 5
- Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar 1
- Diğer Metal İşlemcileri 12
- Diğer Metal Levha İşçileri 25
- Diğer Metalurji Mühendisleri 2
- Diğer Mobilya İşçileri 31
- Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 82
- Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 4
- Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 2
- Diğer Muhasebeciler 2
- Diğer Mühendisler 10
- Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 4
- Diğer Orman İşçileri 15
- Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 1
- Diğer Öğretmenler 28
- Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 91
- Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 36
- Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri 1
- Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri 1
- Diğer Sağlık Personeli 25
- Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 1
- Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 20
- Diğer Satış Nezaretçileri 17
- Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri) 2
- Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 24
- Diğer Sınıf Öğretmenleri 5
- Diğer Sıvacılar 2
- Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler 2
- Diğer Stok Memurları 2
- Diğer Süthane İşçileri 4
- Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 5
- Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri 1
- Diğer Taşımacılar 1
- Diğer Teknik Hizmet Personeli 18
- Diğer Teknik Ressamlar 2
- Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 62
- Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 6
- Diğer Veterinerler 1
- Dijital Baskı Operatörü 18
- Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 10
- Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 1
- Dijital Oyun Tasarımcısı 2
- Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 5
- Dikim İşçisi (Bahçecilik) 1
- Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi 21
- Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 144
- Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü 3
- Dil ve Konuşma Terapisti 24
- Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 3
- Direksiyon Eğitmeni 17
- Direnç Kaynak Ayarcısı 1
- Diskjokey(DJ) 1
- Diş Hekimi 6
- Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 42
- Diş Hekimi Sekreteri 5
- Diş Protez Teknisyeni 9
- Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri 1
- Diyaliz Sağlık Teknikeri 6
- Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 20
- Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 2
- Dizel Otomotiv Mekanikeri 10
- Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 3
- Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli 12
- Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 3
- Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı 6
- Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 6
- Doğal Gaz Tesisatçısı 28
- Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 5
- Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) 10
- Dokuma Konfeksiyon Makineci 278
- Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 319
- Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 3
- Dokuma Operatörü/Teknisyeni 36
- Dokuma Sorumlusu 12
- Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 11
- Dondurma Satış Elemanı 4
- Dondurma Üretim Elemanı 35
- Dosyalama Memuru 1
- Döküm Modelcisi 13
- Döküm Ocakçısı 9
- Döküm Temizleyici 15
- Dökümcü (Metal) 149
- Döner Ustası 69
- Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 15
- Döviz Alım Satım Elemanı 3
- Dövmeci 4
- Drama Öğretmeni (Özel Kurs) 5
- Duşakabin Montajcısı 13
- Duvarcı 97
- Düğme İmal İşçisi 5
- Düz Dikiş Makineci 352
- Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 15
- Ebe 10
- Ebe Yardımcısı 3
- Ebe-Hemşire 11
- Eczacı 2
- Eczacı Kalfası 10
- Eczane Hizmetleri Teknikeri 9
- Eczane İşçisi 16
- Editör (Radyo-Televizyon) 1
- Editör-Gazete, Dergi Vb. 1
- Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 5
- Eğitim Danışmanı 24
- Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim 1
- Ekmek Dağıtım Elemanı 12
- Ekmek Ustası 12
- Ekonomist (İktisatçı) 1
- Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 186
- Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 114
- El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 4
- El Ve Makine Nakışçısı 2
- Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 57
- Elektrik Direği Dikim İşçisi 6
- Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi 29
- Elektrik Mühendisi 73
- Elektrik Öğretmeni 9
- Elektrik Pano Elemanı 18
- Elektrik Pano Montaj Ustası 47
- Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 13
- Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 27
- Elektrik Teknikeri 183
- Elektrik Teknisyeni 528
- Elektrik Tesisat Ustası 54
- Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 17
- Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü 7
- Elektrik ve Otomasyon Şefi 7
- Elektrikçi (Genel) 960
- Elektrik-Elektronik Mühendisi 88
- Elektrik-Elektronik Teknisyeni 123
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 35
- Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 24
- Elektro Komponent Dizgi İşçisi 2
- Elektro-Mekanik Montaj Ustası 6
- Elektro-Mekanik Montajcısı 39
- Elektronik Cihazlar Montörleri 12
- Elektronik Haberleşme Teknisyeni 21
- Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 10
- Elektronik Montörü (Genel) 16
- Elektronik Mühendisi (Genel) 5
- Elektronik Teknisyeni 41
- Elektronik Teknolojisi Teknikeri 5
- Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 123
- Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1
- Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2
- Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 5
- Elektrostatik Boya Operatörü 201
- Elementer Sigorta Temsilcisi 6
- Eloksal Kaplama İşçisi 1
- Elyaf Açma Makineleri Operatörü 4
- Elyaf Değerlendirici 48
- Elyaf Sarıcı 7
- Emaye İşçisi 6
- Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 35
- Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 8
- Endeks Okuma Görevlisi 10
- Endüstri Mühendisi 106
- Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 2
- Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 3
- Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 19
- Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 6
- Endüstriyel Eczacı 5
- Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 11
- Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 7
- Endüstriyel Kontrol Teknisyeni 3
- Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 23
- Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 31
- Endüstriyel Otomasyon İşçisi 19
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 7
- Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 1
- Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) 3
- Endüstriyel Robot Programcısı 1
- Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 6
- Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 3
- Endüstriyel Tasarım Mühendisi 12
- Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri 5
- Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni 1
- Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 45
- Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 19
- Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 9
- Enerji Öğretmeni 3
- Enerji Sistemleri Mühendisi 12
- Engelli Bakıcısı 29
- Engelli ve Yaşli Bakım Elemanı 48
- Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 19
- Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 1
- Erkek Giyim Modelisti 1
- Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı 1
- Eşya Taşıma İşçisi 8
- Et Paketleme İşçisi 550
- Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 40
- E-Ticaret (Elektronik Ticaret) ve Yönetimi Uzmanı 21
- E-Ticaret Meslek Elemanı 68
- Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) 4
- Ev Kurum Hizmetleri Elemanı 1
- Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 1
- Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 6
- Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 22
- Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler 5
- Evde Çocuk Bakım Elemanı 5
- Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 1
- Fabrika Satış Temsilcisi 10
- Fabrika/İşletme Müdürü 13
- Fantezi Bükümcü 1
- Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış) 1
- Fason Takip Elemanı (Tekstil) 12
- Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 147
- Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 7
- Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 73
- Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 1
- Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 17
- Ferforje Demir Ustası 5
- Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.) 5
- Fermente Ürün Üretim Operatörü 2
- Fermuar İmal İşçisi 3
- Fındık İşleme İşçisi 10
- Fırçacı (Tekstil) 1
- Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen) 6
- Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları) 10
- Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü 55
- Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 182
- Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı 3
- Fiberglasçı 10
- Fide Yetiştiricisi 1
- Figüran 107
- Fiksaj İşçisi 18
- Filament İplik Üretim İşçisi 5
- Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 18
- Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı) 1
- Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı) 2
- Filtre İmal İşçisi 32
- Filtre Tesisi Operatörü-Maden 2
- Finans Analisti 3
- Finans Hizmetleri Elemanı 9
- Finans Uzmanı 17
- Finansman Planlamacısı 5
- Finansman Sorumlusu 7
- Finansman Yöneticisi 1
- Fitil (Flayer) Makineci 12
- Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni) 5
- Fizik Laboratuvarı Sorumlusu 1
- Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 20
- Fizik Tedavi Teknikeri 16
- Fizik Teknisyeni 1
- Fizikçi 2
- Fizyoterapist 68
- Fleks Hortum Boru Makinesi Operatörü 8
- Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 2
- Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası 3
- Folyo Uygulamacısı 3
- Forklift Operatörü 939
- Formacı ( Çorap) 2
- Fotoğraf ve Video Çekimcisi 7
- Fotoğrafçı 4
- Fotokopi Makinesi Operatörü 1
- Föncü (Kuaför Elemanı) 1
- Fransızca Öğretmeni 1
- Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3
- Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 17
- Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 58
- Fuar görevlisi 8
- Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi 12
- Garson (Servis Elemanı) 2209
- Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 7
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1761
- Gazete Dağıtıcısı 1
- Gece Müdürü (otel) 1
- Geçici Personel 5
- Gelinlik Modelisti 1
- Gelinlik Satıcısı 2
- Gemi Acente Personeli 1
- Gemi Baş Makine Zabiti 5
- Gemi İnşaatı Teknikeri 1
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 12
- Gemi İzolasyoncusu 8
- Gemi Makine Bakımcısı 1
- Gemi Makine Montajcısı 20
- Gemi Montaj ve Onarım Elemanı 15
- Gemi Onarım İşçisi 10
- Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 22
- Gemi Yağcısı 6
- Gemici 14
- Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 10
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 374
- Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 79
- Genel Müdür 2
- Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 3
- Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör) 1
- Geri Dönüşüm İşçisi 41
- Gerontolog 1
- Gıda İşlemecisi 11
- Gıda Kontrol Elemanı 1
- Gıda Laboratuvar Elemanı 6
- Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze) 5
- Gıda Mühendisi 182
- Gıda Teknikeri 137
- Gıda Teknoloğu 1
- Gıda Teknolojisi Teknikeri 5
- Gıda Teknolojisi Teknisyeni 14
- Giyotin Makas İşçisi 10
- Gömülü Sistemler Uzmanı 1
- Görsel Sanatlar Öğretmeni 6
- Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni 5
- Gözetmen ( Liman -Antrepo) 9
- Gözleme Ustası 7
- Gözlükçü-Optik 4
- Grafik Öğretmeni 3
- Grafik Tasarımcısı 62
- Grafik Tasarımı Teknikeri 1
- Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 1
- Grafiker 59
- Granit Seramik İmal İşçisi 5
- Granül İmal İşçisi 12
- Greyder Operatörü 17
- Gübre Üretim İşçisi 43
- Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) 20
- Gümrük İşletme Meslek Elemanı 4
- Gümrük Müşavir Yardımcısı 2
- Gümrük Müşaviri 2
- Gümüş Eşya Satış Elemanı 2
- Gümüş Kaynakçısı (Elle) 1
- Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) 1
- Gümüş Takı İşlemecisi 4
- Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı 5
- Güvenlik Amiri/Sorumlusu 14
- Güvenlik Müdürü 26
- Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 31
- Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 5
- Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim 1
- Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 90
- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 2
- Haber Editörü 3
- Haber Kameramanı 1
- Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı 2
- Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı 33
- Hadde Ayarcısı (Metal) 5
- Hadde İşçisi 27
- Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
- Halı Desinatörü 1
- Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 14
- Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi 1
- Halı Kontrolörü 2
- Halı Yıkama İşçisi 13
- Halk Oyunları Oyuncusu 1
- Halkla İlişkiler Görevlisi 47
- Halkla İlişkiler Müdürü (Otel) 2
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı 5
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 2
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı 9
- Hamal/Elle Taşıma 33
- Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) 4
- Hamur Hazırlayıcı Yardımcısı 1
- Hamurkar (Makarna) 2
- Harita Mühendisi 18
- Harita Teknikeri 27
- Harmancı-Çay 1
- Harman-Hallaç Makinesi Operatörü 5
- Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 2
- Hasta Bakımevi Müdürü 1
- Hasta Bakımı Teknisyeni 7
- Hasta Danışmanı 34
- Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 29
- Hasta Refakatçisi 4
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 341
- Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi 13
- Hastane Hizmetlisi 112
- Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 4
- Havuz Görevlisi/Operatörü 30
- Havuz Suyu Operatörü 6
- Hayvan Bakıcısı 10
- Hayvan Yetiştiricisi 3
- Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni 10
- Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi 1
- Hekim-Pratisyen 6
- Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü 1
- Hemşire 196
- Hemşire (Yenidoğan) 2
- Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 19
- Hırdavatçı 1
- Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü 1
- Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu (Supervisor) 5
- Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi (Manager) 12
- Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi 12
- Hidrolik Apkant Pres Operatörü 75
- Hidrolik Pnömatik Elemanı 15
- Hidrolik Pnömatikçi 4
- Hidrotest Operatörü 1
- Hiyap Operatörü 1
- Hizmetçi-Ev İşleri 14
- Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 6
- Hukukçu (Genel) 12
- Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 8
- Huzurevi Müdürü 1
- Isıcam İmal İşçisi 33
- Isıl İşlem İşçisi 24
- Isıtma Sistemleri Servis Elemanı 10
- Isıtma Tesisatçısı 3
- Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı 1
- Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı 1
- Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 146
- Isıtma ve Sıhhi Tesisat/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni 1
- Izgara Köftecisi 6
- Izgara Ustası 64
- Izgara Ustası Yardımcısı 5
- İç Denetçi (Özel Sektör) 2
- İç Giyim Konfeksiyon Makineci 15
- İç Giyim Modelisti 1
- İç Giyim Satış Elemanı 5
- İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni 2
- İç Mimar 35
- İdari Büro Görevlisi 25
- İdari Destek Görevlisi 14
- İdari İşler Müdürü 5
- İdari İşler Şefi 2
- İdari İşler Uzmanı 17
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 18
- İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı 2
- İlaç Üretim Operatörü 10
- İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) 4
- İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele) 3
- İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu 1
- İlan Ve Reklam Satıcısı 1
- İletişim Uzmanı/Danışmanı 3
- İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 4
- İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik 30
- İlk Yardım Eğitmeni 1
- İlköğretim Matematik Öğretmeni 20
- İmal İşçisi 94
- İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 52
- İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 7
- İngilizce Öğretmeni 103
- İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı 1
- İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 2
- İnsan Kaynakları Şefi 1
- İnsan Kaynakları Uzmanı 57
- İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 22
- İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 52
- İnşaat Ustası 66
- İnşaat Boyacısı/Boyacı 82
- İnşaat Demiri Bağlama Ustası 10
- İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle) 3
- İnşaat İşçisi 221
- İnşaat Kalfası (Genel) 4
- İnşaat Mühendisi 173
- İnşaat Teknolojisi Teknikeri 85
- İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 26
- İnşaat/İşyeri Bekçisi 168
- İnternet Editörü 1
- İnternet Geliştiricisi 3
- İnternet Medyası Uzmanı 2
- İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri 13
- İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 1
- İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 53
- İplik Operatörü 58
- İplik Temizleme İşçisi 20
- İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi 2
- İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 16
- İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap) 17
- İstatistikçi 3
- İstihsal Teknisyeni 24
- İş Analisti 3
- İş Geliştirme Uzmanı 3
- İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 78
- İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 14
- İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 56
- İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 30
- İş Kıyafetleri Satış Elemanı 1
- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 41
- İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı 5
- İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 11
- İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı 5
- İş Makineleri Operatörü 82
- İş Makineleri Yağcısı 19
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü 2
- İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 18
- İş ve Meslek Danışmanı 1
- İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 1
- İşaretçi/Sapancı 20
- İşe Alım Uzmanı 2
- İşletme Elektrik Bakım Ustası 13
- İşletme Elektrik Bakımcısı 103
- İşletme Elektronik Bakımcısı 27
- İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı 3
- İşletme Mühendisi 1
- İşletmelerde Hijyen Görevlisi 2
- İthalat-İhracat Müdürü 3
- İthalat-İhracat Sorumlusu 67
- Jeneratör Tamircisi 8
- Jeofizik Mühendisi 1
- Jeoloji Mühendisi 18
- Jet Boya Makinesi Operatörü 27
- JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 30
- Jimnastik Antrenörü 1
- Jimnastikci 1
- Kablo Ağı Bantlama Elemanı 7
- Kablo Ağı Kesme Operatörü 1
- Kablo Gruplama İşçisi 118
- Kablo İmal Makinesi Operatörü 92
- Kablo İzolasyon Elemanı 20
- Kablo Montaj İşçisi 104
- Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 1
- Kadın Giyim Modelisti 2
- Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 3
- Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı 11
- Kadın Kuaförü 22
- Kadın Terzisi 3
- Kağıt İmal İşçisi 8
- Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü 5
- Kahvaltı Hazırlama Elemanı 33
- Kahvaltı Şefi 3
- Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 181
- Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 33
- Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı 2
- Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 27
- Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 11
- Kalıpçılık Teknikeri 1
- Kalıpçı-Pres 81
- Kalibrasyoncu 3
- Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 1
- Kalite Güvence Müdürü 7
- Kalite Kontrol Müdürü 2
- Kalite Kontrol Sorumlusu 97
- Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton) 1
- Kalite Kontrolcü 653
- Kalite Kontrolcü (Metal) 101
- Kalite Kontrolcü (Boya) 1
- Kalite Kontrolcü (Çimento) 1
- Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 3
- Kalite Kontrolcü (Plastik) 149
- Kalite Kontrolcü-Tekstil 234
- Kalite Kontrolörü-Kumaş 26
- Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 10
- Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 2
- Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 8
- Kameraman 2
- Kamyon Şoförü 648
- Kamyonet Şoförü 114
- Kantin Görevlisi 12
- Kapalı Depo Görevlisi 101
- Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi 2
- Kapı Görevlisi (Doorman) 3
- Kapı Montaj İşçisi 10
- Kapıcı 64
- Kapıcı-Kaloriferci 19
- Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi 3
- Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı 7
- Kapı/Kantar Görevlisi 29
- Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 7
- Kaplama Operatörü (Draje) 1
- Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 21
- Kargo Takip Görevlisi 26
- Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 1
- Kartelacı 7
- Karton Astarlama Makinesi Operatörü 2
- Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 29
- Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 12
- Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle) 4
- Kasap 226
- Kasiyer 796
- Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper) 1
- Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper) 4
- Kat Şefi/Sorumlusu 11
- Katçı (Tekstil) 1
- Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 19
- Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 13
- Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 1
- Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 65
- Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 5
- Kauçuk Yoğurucu 4
- Kaya Kamyonu Operatörü 5
- Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi 15
- Kaynak Mühendisi 5
- Kaynak Operatörü 210
- Kaynak Teknikeri 1
- Kaynak Teknisyeni 6
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 471
- Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) 6
- Kebap Ustası 20
- Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) 1
- Kepçe Operatörü 93
- Kepenk Montaj İşçisi 4
- Kese ve Köpük Masörü 3
- Keseci(Tellak) 12
- Kesim Şefi (Tekstil) 3
- Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 6
- Kesimci (Konfeksiyon) 95
- Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) 3
- Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 5
- Kır Bekçisi 1
- Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 2
- Kimya Laboratuvarı Görevlisi 9
- Kimya Laboratuvarı Teknisyeni 353
- Kimya Mühendisi 79
- Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 19
- Kimya Proses Elemanı 11
- Kimya Proses Operatör Yardımcısı 4
- Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi) 2
- Kimya Teknolojisi Teknisyeni 14
- Kimyager 62
- Kimya/Kimya Teknolojisi Teknikeri 13
- Kimyasal İşlem Teknisyeni 1
- Klima İmalat ve Montaj Elemanı 23
- Klima Sistemleri Teknisyeni 15
- Klinik Araştırma Saha Görevlisi 5
- Klinik Destek Elemanı (Hastane) 16
- Klinik Psikolog 1
- Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) 1
- Kokoreç Ustası 8
- Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü 3
- Kolonya İmal İşçisi 1
- Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 19
- Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 35
- Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) 70
- Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 54
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı 1
- Konfeksiyon İşçisi 1249
- Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32
- Konik Çözgü Makinesi Operatörü 1
- Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 6
- Konserve Üretim Elemanı 50
- Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 1
- Kontrol Teknisyeni-İnşaat 1
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 13
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 1
- Kontrolör 6
- Konut Hizmetleri Müdürü 2
- Konveyör Bant Bakım Onarımcısı 1
- Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma 1
- Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler 1
- Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış 1
- Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo) 1
- Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi 6
- Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı 14
- Kömür Torbalama İşçisi 1
- Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 7
- Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle) 4
- Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü 3
- Kuaför 14
- Kum Püskürtücü-Metal 1
- Kumanda Teknikleri Elemanı 3
- Kumaş Açıcı 17
- Kumaş Boyacısı 8
- Kumaş Boyamacı (Elle) 5
- Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 12
- Kumaş Paketleme İşçisi 20
- Kumaş Sarıcı 9
- Kumaş Serim Makinesi Operatörü 1
- Kumlama Makinesi Operatörü 21
- Kuru İncir İşlemecisi 5
- Kuru Temizlemeci 7
- Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 1
- Kurumsal İletişim Müdürü 2
- Kurumsal İletişim Uzmanı 4
- Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı 1
- Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 5
- Kurutmacı (İplik) 1
- Kuruyemiş Paketleme İşçisi 32
- Kuruyemişçi 21
- Kurye 414
- Kurye (İlaç Dağıtım) 1
- Kuyumcu 2
- Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme 7
- Kümes Bakım İşçisi 27
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri 1
- Kürekçi - maden ocağı 2
- Kütüphaneci 5
- Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi 1
- Laborant (Alçı) 2
- Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü) 7
- Laborant (Gıda) 5
- Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 6
- Laborant-Boya 8
- Laboratuvar Müdürü 1
- Laboratuvar Teknikeri 16
- Laboratuvar Teknolojisi/Laboratuvar/Tarımsal Laboratuvar Teknikeri 2
- Lahmacun Ustası 20
- Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha 2
- Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) 2
- Laminasyon Makinesi Operatörü 4
- Lastik Kaplama İşçisi 6
- Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar 14
- Lastik Üretim Elemanı 7
- Lastik-Cant Montaj İşçisi 10
- Lazer Kesimci ( Tekstil ) 7
- LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 33
- Lehim Bandı İşçisi 1
- Lif ve Polimer Mühendisi 1
- Liman İşçisi 10
- Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 5
- Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) 5
- Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 3
- Lojistik Elemanı 119
- Lojistik Gümrük Takipçisi 1
- Lojistik Meslek Elemanı 3
- Lojistik Operasyon Elemanı 119
- Lojistik Operasyon Sorumlusu 21
- Lojistik Operasyon Yöneticisi 3
- Lojistik Uzmanı 50
- Lojman Sorumlusu 4
- Lok Makineci 2
- Lokum Ustası 9
- LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi 21
- Maça Hazırlayıcısı 11
- Maça Yapıcı (Makine İle) 6
- Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 2
- Maden Mühendisi 21
- Maden Paketleme İşçisi (Kalsit) 2
- Maden Teknolojisi Teknikeri 5
- Madenci (Genel) 25
- Madeni Yağ Satış Elemanı 3
- Mağaza Müdürü 45
- Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 4
- Mağaza Sorumlusu/şefi 47
- Makam Şoförü 32
- Makarna İmal İşçisi 7
- Makarna Paketleme İşçisi 6
- Makas Makinesi İşçisi 10
- Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) 2
- Makastar-Tekstil 26
- Makinatocu 10
- Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1
- Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 143
- Makine Bakım Ustası 30
- Makine Bakım ve Onarımcısı 409
- Makine Bakım Yardımcı Elemanı 38
- Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 1
- Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi 1
- Makine Montaj İşçisi 257
- Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 41
- Makine Montajcısı 145
- Makine Mühendisi 360
- Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik) 2
- Makine Nakışçısı 31
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu Teknikeri 5
- Makine Teknikeri 142
- Makine Teknolojisi Teknisyeni 122
- Makine ve İmalat Mühendisi 4
- Makine Yağları Ve Yağlama Teknikeri 6
- Makine Yıkayıcısı 1
- Makineci (Dikiş) 2360
- Mali Müşavir 17
- Maliyet Analiz Uzmanı 2
- Maliyet Kontrolörü (Cost Control) 1
- Malzeme Bilimi Mühendisi 3
- Malzeme Mühendisi 1
- Malzeme Planlama Elemanı 2
- Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi 26
- Malzeme Taşıyıcısı 2
- Manav 80
- Manevracı-Harmancı (Maden) 3
- Manikürcü-Pedikürcü 11
- Mantı Ustası 14
- Marangoz 231
- Marka Patent Satış Elemanı 1
- Market Elemanı 402
- Market Müdürü 2
- Masaj Terapisti 2
- Masaj Uygulayıcısı/Masör 2
- Masaj Uygulayıcısı/Masöz 12
- Masör-Masöz 21
- Matbaa İşçisi 109
- Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) 9
- Matbaa Öğretmeni 1
- Matbaa Teknisyeni 10
- Matbaa Ustası 28
- Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 49
- Matematik-Bilgisayar Uzmanı 2
- Matematikçi 2
- Matkap Tezgah İşçisi 35
- Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
- Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 2
- Medikal Muhasebe Elemanı 3
- Medya ve İletişim Teknikeri 2
- Mekanik Bakım Onarımcısı 542
- Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 38
- Mekaniker (Dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç) 2
- Mekaniker-Buhar Kazanları 29
- Mekaniker-Fabrika Bakımı 7
- Mekatronik Bakım Onarımcısı 405
- Mekatronik Mühendisi 30
- Mekatronik Teknikeri 7
- Mekatronik Teknisyeni 25
- Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 2
- Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) 1
- Mermer Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçısı 2
- Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 35
- Mermer Dolum İşçisi 5
- Mermer Ebatlandırma İşçisi 57
- Mermer İşçisi 528
- Mermer İşlemeci 4
- Mermer Ocakçısı 20
- Mermer Seleksiyon İşçisi 4
- Mermer Silim İşçisi 6
- Mermer Torna Makinesi Operatörü 6
- Mermer ve Taş Kaplamacısı 1
- Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 3
- Mermerit Döküm İşçisi 2
- Mesleki Rehberlik Danışmanı 1
- Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü 1
- Metal Bükücü (Tornada) 7
- Metal Çatı İşçisi 31
- Metal Doğramacı 18
- Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı 10
- Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 20
- Metal İşleri Teknikeri 5
- Metal İşleri Teknisyeni 31
- Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 6
- Metal Kesim İşçisi 64
- Metal Kesimci (Şaloma) 1
- Metal Kesme Operatörü 12
- Metal Levha İşçisi 18
- Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi 5
- Metal Mamuller Alıştırıcı Montörü (Genel) 5
- Metal Mamuller Montaj İşçisi 391
- Metal Markacı 5
- Metal Pres Makinesi Operatörü 71
- Metal Sac İşleme İşçisi 127
- Metal Sac İşleme Ustası 40
- Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 23
- Metal Teknolojisi Teknisyeni 6
- Metal Testere Tezgahı Operatörü 12
- Metal Yüzey Boyacısı 204
- Metal Yüzey Kaplama Ustası 4
- Metal Yüzey Kaplamacı 11
- Metal Yüzey Temizleyici 30
- Metalurji Mühendisi (Röntgen) 1
- Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 43
- Metocu/Numaratör 13
- Metot Mühendisi 1
- Meydancı - Dokuma 15
- Meydancı - Dökümhane 11
- Meydancı - İmalat 115
- Meydancı - İplik 17
- Meydancı - Konfeksiyon 12
- Meyve Ağaçları Budamacısı 1
- Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 164
- Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim Operatörü 19
- Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü 2
- Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) 1
- Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 1
- Mimar 57
- Mimari Restorasyon Teknikeri 1
- Mini Barcı (Otel) 1
- Minibüs Şoförü 17
- Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 15
- Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 14
- Mobilya Döşeme İşçisi 202
- Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 4
- Mobilya Döşeme Ustası 55
- Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) 4
- Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 5
- Mobilya Montajcısı 260
- Mobilya Paketleme İşçisi 28
- Mobilya Silimci 11
- Mobilya Tasarımcısı 3
- Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 24
- Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 22
- Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim 2
- Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 3
- Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 4
- Mobilya ve İç Mekan Ressamı / İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni / İç Mekan Tasarım Teknisyeni 5
- Mobilyacı 212
- Moda Tasarım Teknikeri 1
- Model Makineci (Hazır Giyim) 52
- Modelist 24
- Modelist Yardımcısı(Tekstil) 10
- Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 59
- Montajcı (Kurgucu) 48
- Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4
- Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 12
- Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım 5
- Motosiklet Bakım Onarımcısı 9
- Motosikletli Kurye 202
- Muhabir 6
- Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı 1
- Muhasebe Görevlisi (Otel) 7
- Muhasebe Meslek Elemanı 375
- Muhasebe Müdür Yardımcısı 4
- Muhasebe Müdürü 10
- Muhasebe Şefi 5
- Muhasebe Uzmanı 85
- Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 8
- Muhasebe ve Finansman Müdürü 3
- Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı 3
- Muhasebe Yardımcı Elemanı 30
- Muhasebe Yetkili Yardımcısı 2
- Muhasebe Yetkilisi 14
- Muhasebeci 330
- Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı 15
- Mutfak Görevlisi 550
- Mutfak Şefi 7
- Müdür (Anaokulu) 5
- Müdür Yardımcısı 9
- Müracaat Görevlisi 2
- Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 88
- Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 19
- Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 3
- Müşteri Temsilcisi 246
- Müşteri Temsilcisi (banka) 10
- Müteahhit-İnşaat Sektörü 1
- Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim 19
- NC/CNC Tezgah İşçisi 96
- NC/CNC Tezgah Operatörü 187
- Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı) 1
- Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi) 2
- Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
- Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 2
- Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) 1
- Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri) 7
- Nokta Kaynak İşçisi 3
- Noter 1
- Numune Alma Elemanı 5
- Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) 3
- Ocakçı (Eritici) 1
- Oda Görevlisi-Turizm 5
- Odyolog 7
- Odyometri Sağlık Teknikeri 8
- Ofset Baskı Operatörü 17
- Oksi-Gaz Kaynakçısı 10
- Okul Müdürü 6
- Okul Öncesi Öğretmeni 114
- Okutman (İngilizce) 1
- Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 1
- Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı 4
- Open End Makinesi Operatörü 26
- Operasyon Elemanı (Turizm) 7
- Operasyon Yöneticisi 5
- Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 2
- Optik Cam Kesicisi 4
- Optisyenlik Sağlık Teknikeri 5
- Organizasyon Sorumlusu 5
- Orman Endüstri Mühendisi 2
- Orman Mühendisi 6
- Orman Teknikeri 3
- Orta Öğretim Öğretmeni 20
- Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 149
- Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı 1
- Otel Müdürü 3
- Oto Aksesuarları Satış Elemanı 7
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 171
- Oto Cam Filmi Uygulayıcısı 4
- Oto Camcısı 4
- Oto Döşemecisi 7
- Oto Kiralama Danışmanı 7
- Oto Klima Bakım Onarımcısı 2
- Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 10
- Oto Kuaför Elemanı 4
- Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü 15
- Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı 1
- Oto LPG Montajcısı 2
- Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem) 1
- Oto Satış Elemanı 7
- Oto Yıkama Elemanı 116
- Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina) 2
- Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi 1
- Otobüs Kaptanı (Şoförü) 30
- Otobüs Muavini 12
- Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 15
- Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk 3
- Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1
- Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 1
- Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 8
- Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü 3
- Otomotiv Boya İşçisi 76
- Otomotiv Boya Onarımcısı 1
- Otomotiv Boya Teknisyeni 3
- Otomotiv Boya Ustası 47
- Otomotiv Elektrikçisi 107
- Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 22
- Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 4
- Otomotiv Hasar Danışmanı 10
- Otomotiv Kaporta İşçisi 36
- Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı 1
- Otomotiv Kaportacısı 56
- Otomotiv Kaynakçısı 1
- Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 1
- Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 5
- Otomotiv Mekanikeri 46
- Otomotiv Montaj İşçisi 137
- Otomotiv Montaj Teknisyeni 1
- Otomotiv Montajcısı 8
- Otomotiv Mühendisi 1
- Otomotiv Prototip İşçisi 1
- Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 1
- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası 3
- Otomotiv Servis Danışmanı 22
- Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 3
- Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 24
- Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi 3
- Otopark Görevlisi/Vale 39
- Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 3
- Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 206
- Oyun Parkı Görevlisi 17
- Oyuncakçı-Satış 2
- Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik 1
- Ölçü Tespit Elemanı 2
- Ön Büro Müdürü-Otel 3
- Ön Büro Şefi 2
- Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı 20
- Ön İplik Operatörü 20
- Ön Kasa Elemanı 4
- Ön Muhasebeci 1505
- Örgü Makinası Operatörü 255
- Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj 1
- Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj 23
- Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 4
- Özel Eğitim Öğretmeni 38
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 317
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2903
- Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 156
- Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı 3
- Özlük İşleri Personeli 5
- Özlük İşleri Uzmanı 3
- Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 11
- Paket Teslim Elemanı 3
- Paket Yapma İşçisi - Kağıt, Karton vb. 6
- Paketleme İşçisi 1287
- Paketleme İşçisi (Cam) 110
- Paketleme İşçisi (Gıda) 182
- Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) 2
- Paketlemeci (Çorap) 1
- Palamarcı 2
- Palyaço 2
- Panel Çatı Kaplamacısı 21
- Panel Radyatör İmalatçısı 1
- Pastacı Çırağı 8
- Pastacı Yardımcısı 17
- Pastalcı 23
- Pastörize Ustabaşı 2
- Pazar Araştırma Analisti 1
- Pazarcı 2
- Pazarlama Müdürü 11
- Pazarlama Sorumlusu 103
- Pazarlama Uzmanı 39
- Pazarlamacı 270
- Pazarlamacı (Telefonla) 2
- Pedodonti Uzmanı 1
- Pekmez İmalat Elemanı 3
- Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 1
- Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi 2
- Penye Makinesi Operatörü 1
- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 458
- Perde İmal İşçisi 4
- Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 7
- Petrokimya Üretim Elemanı 1
- Petrol Rafineri Teknisyeni 1
- Peyzaj Mimarı 10
- Peyzaj Teknikeri 1
- Pide Ustası 69
- Pide Ustası Yardımcısı 19
- Pik Dökümcüsü (Makine İle) 3
- Pilates Eğitmeni 6
- Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 23
- Pişirici (Simit) 4
- Piyano Eğitmeni 1
- Pizza Ustası 31
- Planlama Müdürü 1
- Planlama Mühendisi 9
- Planlama Şefi 7
- Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 8
- Plastik Boru İmal İşçisi 21
- Plastik Doğrama Montaj Elemanı 5
- Plastik Doğramacı/PVC Doğrama-İmalat ve Montajcısı 153
- Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı 3
- Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 41
- Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 29
- Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 52
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 656
- Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü 10
- Plastik İşleme Elemanı 14
- Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1
- Plastik Kalıp Teknisyeni 3
- Plastik Kaynakçı 1
- Plastik Kırma Makine Operatörü 12
- Plastik Mamuller İmal İşçisi 132
- Plastik Mamuller Montaj İşçisi 143
- Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 1
- Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 11
- Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 7
- Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 1
- Podiatrist/podolog 3
- Polimer Üretim Elemanı 11
- Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi 2
- Poliüretan Makinesi Operatörü 1
- Polyester İmal İşçisi 54
- Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi 106
- Portföy Yöneticisi 6
- Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 98
- Pres Döküm Makinesi Operatörü 35
- Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 18
- Pres Operatörü (Yağ) 1
- Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 117
- Pres Ustası 25
- Presçi (Mobilya) 3
- Prodüktör 1
- Profesyonel Sporcu 3
- Proje Danışmanı 20
- Proje Finans Uzmanı 1
- Proje Müdürü 3
- Proje Mühendisi 18
- Proje Satış Sorumlusu 12
- Proje Yazma Elemanı 1
- Proje Yöneticisi 7
- Proses İşçisi 365
- Protez Tırnak Uygulayıcısı 26
- Psikolog 39
- Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri) 1
- Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri) 1
- Psikolog (Özel Eğitim Okulları) 1
- Psikolojik Danışman 4
- Puantör 13
- Punta Kaynak Makinesi İşçisi 73
- Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü 2
- P.V.C. Doğrama Montajcısı 1
- Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 11
- Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) 5
- Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı 1
- Radyo Ve Televizyon Spikeri 1
- Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik 1
- Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör) 1
- Radyoterapi Sağlık Teknikeri 1
- Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 5
- Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar) 1
- Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 64
- RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 17
- Raportör 3
- Raspacı (Gemi) 25
- Rattan Örücü 1
- Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı 1
- Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni 1
- Raylı Sistemler Mühendisi 4
- Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 64
- Regulacı 1
- Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 72
- Reklam Tabelacı 29
- Reklamcı 2
- Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 41
- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 329
- Resepsiyon Şefi 4
- Resim Öğretmeni (Özel Kurs) 5
- Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim 3
- Restoran Karşılama Hostesi 16
- Restoran Müdürü 14
- Restoran Yönetici Yardımcısı 12
- Restoran Yöneticisi 7
- Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 2
- Reyon Görevlisi 753
- Rezervasyon Elemanı 8
- Rezervasyon Elemanı (Havayolu) 2
- Rezistans İmal İşçisi 10
- Robot Kaynak Operatörü 43
- Robotik Sistemler Operatörü 1
- Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 5
- Röntgen Teknisyeni (Metal) 1
- Ruhsat Memuru 7
- Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı 1
- Sabun İmalat Makinesi Operatörü 6
- Sac Metal Kalıpçısı 42
- Saç Boyası İmalat İşçisi 2
- Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı 2
- Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama Teknikleri Uygulayıcısı 1
- Sağlık Bakım Teknisyeni 33
- Sağlık Bilgisi Öğretmeni 2
- Sağlık Memuru 8
- Sağlık Teknisyen Yardımcısı 2
- Sağlık Yöneticisi 1
- Saha İnşaat Müdürü 1
- Saha Sayım Görevlisi 2
- Sahne Işık ve Ses Teknikeri 1
- Salatacı (Salata Ustası) 6
- Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 15
- Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film) 1
- Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni 4
- Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) 3
- Sanforcu 19
- Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü 2
- Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) 1
- Saraciye Dikişçisi 1
- Saraciye Modelisti 1
- Saraciye Üretim Elemanı 8
- Satın Alma Görevlisi 32
- Satın Alma Sorumlusu 69
- Satın Alma Şefi 1
- Satın Alma Uzmanı 20
- Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 3
- Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 59
- Satış Danışmanı / Uzmanı 3577
- Satış Destek Personeli 57
- Satış Görevlisi 79
- Satış Müdürü 8
- Satış Müdürü/Yöneticisi 1
- Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 2
- Satış Pazarlama Şefi 69
- Satış Sonrası Hizmet Personeli 7
- Satış Sorumlusu 58
- Satış Temsilcisi / Plasiyer 296
- Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 8
- Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 9
- Satış Yöneticisi 12
- Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı 19
- Satranç Eğitmeni 2
- Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) 33
- Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) 11
- Sayaç Okuma Elemanı (Su) 3
- Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım) 1
- Sekreter 239
- Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) 15
- Selefon Ustası 3
- Selektör Makinesi Operatörü 7
- Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü 55
- Sentetik Elyaf İmal İşçisi 10
- Seramik İmal İşçisi 427
- Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi 4
- Seramik Mühendisi 3
- Seramik Teknisyeni 2
- Seramik Ve Cam Teknolojisti 3
- Serbest Muhasebeci 1
- Serdümen 2
- Seri Üretimtezgah Operatörü 18
- Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) 2
- Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 63
- Servis Aracı Şoförü 115
- Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 7
- Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) 2
- Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 51
- Servis Komisi 291
- Servis Rehberi (Okul) 13
- Servis Şoförü (Okul) 12
- Sevkiyat Görevlisi 607
- Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 5
- Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 2
- Seyahat Servis Elemanı (Host/Hostes/Otobüs) 219
- Seyis 3
- Sıcak Demirci 2
- Sıcak Haddeci-Çelik 5
- Sıcak Metal Şekillendirme Ustası 3
- Sıcak Mutfak Aşçısı 18
- Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı 2
- Sıhhi Tesisatçı 105
- Sınıf Öğretmeni 80
- Sır İşçisi 3
- Sıvacı 23
- Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 27
- Siber Güvenlik Uzmanı 1
- Sigorta Acentesi Teknik Personeli 59
- Sigorta Eksperi 3
- Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 16
- Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi 2
- Sigortacı 18
- Silah Sanayi Teknikeri 1
- Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 10
- Silindir Operatörü 18
- Silobas Operatörü 39
- Simit İmalat Ustası 6
- Sipariş Alıcı 1
- Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) 11
- Sirke İmal İşçisi 2
- Sistem Koordinatörü 3
- Sistem Uzmanı/Danışmanı 1
- Soğuk Demirci 10
- Soğuk Hava Depo İşçisi 20
- Soğuk Kaynak İşçisi 1
- Soğuk Mezeci 22
- Soğuk Mutfak Aşçısı 3
- Soğutma Sistemi Operatörü 2
- Soğutma Sistemleri Teknisyeni 3
- Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 12
- Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 18
- Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 22
- Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 1
- Somun İmal İşçisi 1
- Son Ütücü 40
- Sondaj İşçisi 12
- Sondaj Operatörü/Sondör 5
- Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 6
- Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim 2
- Sosyal Bilimler Meslek Elemanı 1
- Sosyal Hizmet Uzmanı 7
- Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) 11
- Sosyal Medya Uzmanı 54
- Sosyolog 1
- Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali 6
- Spor Kıyafetleri Satış Elemanı 1
- Spreyci (Tekstil) 1
- Stajyer (Öğrenci) 29
- Step-Aerobik Eğitmeni 1
- Sterilizasyon Görevlisi 12
- Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik) 2
- Stilist 2
- Stok Kontrol Uzmanı 4
- Su Taşıyıcı 6
- Su Ürünleri Mühendisi 6
- Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı 10
- Su Yalıtımcısı 1
- Sucuk Bağlama İşçisi 2
- Sulama Teknikeri 9
- Sunta Kesme İşçisi 2
- Survey ve Belgelendirme Uzmanı 2
- Sünger Kesim Makinesi Operatörü 10
- Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb. 14
- Sürekli Döküm İşçisi 4
- Süs Bitkileri Yetiştiricisi 11
- Süt İşleme Teknisyeni 1
- Süt Kabul İşçisi 4
- Süt Toplama İşçisi 1
- Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi 14
- Süt Ve Ürünleri Teknikeri 1
- Süthane/ Mandıra İşçisi 58
- Sütlü Tatlı Ustası 9
- Şablon Operatörü (Tekstil) 4
- Şantiye Şefi-İnşaat 19
- Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) 1
- Şarap İmal İşçisi 2
- Şardon Makinesi Operatörü 14
- Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 200
- Şeker İmal İşçisi 1
- Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle) 14
- Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal 25
- Şekilli Kesim Operatörü 3
- Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası 10
- Şirket Genel Sekreteri 1
- Şişirme Pres Tezgahı İşçisi 1
- Şoför (Yolcu Taşıma) 459
- Şoför-Yük Taşıma 1371
- Şönil İplik Üretim İşçisi 6
- Şube Müdürü 12
- Tabanca Montaj İşçisi 1
- Tabldot Aşçısı 1
- Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi) 1
- Tahribatsız Muayene Operatörü 1
- Takı İmalatçısı (misinalı, çivili, örme düğümlü) 2
- Taksi Şoförü 6
- Tamir Tarama Sökümcüsü 1
- Tanıtım Sorumlusu 10
- Tantuni Ustası 4
- Tarak Makinesi Ayarcısı-Tekstil 2
- Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 136
- Tarhana İmal İşçisi 3
- Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 3
- Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 27
- Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği) 15
- Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 10
- Taş Yontma İşçisi 3
- Taşlama Tezgâh İşçisi 157
- Taşlama Tezgâh Ustası 33
- Taşlama ve Alet Bilemecisi 9
- Tatlı Ustası (Baklava) 20
- Tatlı Ustası (Dökme) 1
- Tatlı Ustası (Künefe) 1
- Tatlı Ustası Yardımcısı 6
- Tavuk döner ustası 4
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 5
- Tekne Ustası (Polyester) 1
- Teknik Müdür 4
- Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim) 1
- Teknik Ressam 171
- Teknik Satış Temsilcisi 5
- Teknik Servis Elemanı 196
- Teknik Servis Şefi 7
- Teknoloji Tasarım Öğretmeni 1
- Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni-Ortaöğretim 1
- Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 1
- Tekstil Laborantı 10
- Tekstil Laboratuvar Sorumlusu 2
- Tekstil Mühendisi 37
- Tekstil Tasarımcısı 4
- Tekstil Teknikeri 11
- Tekstil Teknolojisi Teknisyeni 2
- Tekstil Terbiye İşçisi 52
- Tekstil Terbiye İşçisi (Apre) 4
- Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 76
- Tel Çekme İşçisi (Elle) 5
- Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 10
- Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi 8
- Telefon Santral Operatörü 5
- Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı 3
- Telekomünikasyon Elektronik Kart Üretim, Montaj ve Test Elemanı 3
- Telekomünikasyon Mühendisi 2
- Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı 2
- Tele-Satış Elemanı 14
- Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 56
- Temel Metal Şekillendirme Elemanı 5
- Temizlik Görevlisi 3597
- Temizlik Görevlisi (Hastane) 29
- Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü 1
- Tercüman (Almanca) 13
- Tercüman (Arapça) 20
- Tercüman (Çince) 1
- Tercüman (Fransızca) 1
- Tercüman (Hollandaca) 1
- Tercüman (İngilizce) 2
- Tercüman (Rusça) 3
- Termik Santral Saha Operatörü 1
- Terminal Çekici Operatörü 1
- Tersane Yardımcı İşçisi 2
- Terzi 121
- Tesis Kumanda Operatörü (Kömür) 1
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 3
- Tesisat ve Enerji Sistemleri Teknisyeni 4
- Tesviyeci 51
- Tezgah Ayar İşçisi 7
- Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 3
- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü 3
- Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni 3
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri 24
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 2
- Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri 2
- Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 2
- Tıbbi Malzeme İmal İşçisi 1
- Tır-Çekici Şoförü 502
- Tır/Kamyon Muavini 19
- Tifdruk Baskı Operatörü 1
- Topoğraf 2
- Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
- Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü 10
- Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi 14
- Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
- Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 194
- Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 203
- Toz Altı Kaynak Operatörü 8
- Toz Dolum Makinesi Operatörü 1
- Toz Harç İmal İşçisi 5
- Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu) 1
- Traktör Bakım Onarımcısı 7
- Traktör Şoförü 33
- Transpalet Operatörü 5
- Traşçı (Tekstil) 3
- Treyler Montaj İşçisi 18
- Triko Paketleme İşçisi 10
- Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 3
- Tuğla İmal İşçisi 47
- Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Makineyle) 11
- Tulum Peyniri İmalat Ustası 1
- Tur Operatörü 3
- Turist Rehberi 2
- Turizm Danışma Elemanı 4
- Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 4
- Turizm ve Otel İşletmecisi 2
- Turizm Ve Otelcilik Elemanı 1132
- Turşucu 5
- Tuvalet Temizlik Görevlisi 2
- Tuz Paketleme Makinesi Operatörü 5
- Tül Perde Kontrol İşçisi 1
- Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 4
- Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 11
- Türkçe Öğretmeni 18
- Tütün Harman İşçisi 10
- Tütün Kıyma Makinesi Operatörü 35
- TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 1
- Uçak Gövde - Motor Öğretmeni 1
- Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri 1
- Uçak Temizlik Görevlisi 7
- Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni 1
- Uluslararası Satış Elemanı 6
- Uluslararası Ticaret Uzmanı 1
- Un İmal İşçisi 1
- Un Paketleme İşçisi 14
- Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 45
- Usta Gemici 2
- Usta Öğretici (Anaokulu) 4
- Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği) 3
- Usta Öğretici (Diğer) 1
- Usta Öğretici (Frezecilik) 1
- Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı) 2
- Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği) 1
- Usta Öğretici (Kaynakçılık) 3
- Usta Öğretici (makine Ressamlığı) 1
- Usta Öğretici (Mobilyacılık) 2
- Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği) 11
- Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği) 1
- Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik) 3
- Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik) 4
- Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı) 4
- Usta Yardımcısı 65
- Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 22
- Uzman Yardımcısı (Genel) 3
- Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 2
- Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 14
- Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 7
- Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 161
- Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 17
- Üretim Müdürü (Tekstil) 2
- Üretim Müdürü(Maden) 2
- Üretim Paneli Kontrol Operatörü 18
- Üretim Planlama Memuru 30
- Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform) 3
- Üretim Şefi 19
- Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı 1
- Üretim ve Planlama Mühendisi 15
- Üretim ve Planlama Uzmanı 19
- Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 47
- Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) 27
- Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil) 1
- Ürün Müdürü 1
- Ürün Uzmanı 6
- Ütücü 283
- Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi 15
- Vardiya Amiri - İmalat 43
- Vardiya Amiri (Genel) 42
- Vardiya Amiri(Maden) 1
- Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 1
- Vasıta Sürücüsü 13
- Vater Makinası Operatörü 55
- Vater-Bobin Makinesi Operatörü 30
- Veri Giriş Elemanı 33
- Veri Giriş Kontrol İşletmeni 2
- Veri Mühendisi 2
- Veri Tabanı Analisti 6
- Veteriner Hekim 12
- Veteriner Sağlık Teknisyeni 9
- Veznedar 8
- Vidanjör Şoförü 7
- Video Montaj ve Efekt Uzmanı 4
- Vinç Operatörü 109
- Viyol Makinesi Operatörü 3
- Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA 1
- Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü 1
- Web Sitesi Yöneticisi 2
- Web Tasarımcısı 4
- Yağ Endüstrisi Teknikeri 1
- Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) 2
- Yakın Koruma (Bodyguart) 1
- Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 65
- Yangın İlk Müdahale İşçisi 3
- Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü 2
- Yangın Tesisatçısı 7
- Yapı Denetimi Teknikeri 1
- Yapı Laboratuvarı Teknisyeni 6
- Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) 1
- Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri 6
- Yapı Yalıtımcısı 7
- Yapısal Analiz ve Tasarım Uzmanı (Savunma Sanayi) 2
- Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) 1
- Yaş Boya Ustası/Operatörü 46
- Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 11
- Yaş Pasta Yapımcısı 3
- Yaşlı Bakım Teknisyeni 2
- Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri 2
- Yat Kaptanı 1
- Yatak İmalat İşçisi 16
- Yatak Keçeleme İşçisi 10
- Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 8
- Yatırım Uzmanı 3
- Yat-Tekne Laminasyon İşçisi 10
- Yay Makinesi Operatörü 5
- Yazılım Destek Uzmanı 17
- Yazılım Geliştiricisi 29
- Yazılım Koordinatörü 1
- Yazılım Mühendisi 29
- Yazılım Tasarımcısı 1
- Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı 1
- Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 2
- Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 1
- Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü 3
- Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 121
- Yemekhane işçisi 86
- Yemekhane servis işçisi 9
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Güneş Enerji Sistemleri Teknisyeni) 37
- Yenilenebilir Enerji Uzmanı 1
- Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü 4
- Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü 1
- Yer Hostesi 1
- Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) 3
- Yiyecek İçecek Müdürü 3
- Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 2
- Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel) 1
- Yoğun Bakım Hemşiresi 30
- Yönetici (Ardiye Ve Depolama) 2
- Yönetici (İş Hizmetleri) 1
- Yönetici (Perakende Ticaret) 2
- Yönetici-Gayrimenkul İşleri 1
- Yönetici-Sigorta 2
- Yönetim Muhasebecisi 2
- Yönetmen 1
- Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı 2
- Yufka Ustası 13
- Yumurta Paketleme İşçisi 17
- Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi 16
- Yurt Yönetim Memuru 12
- Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) 5
- Yükleyici (Loder) Operatörü 19
- Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi 10
- Yün Yıkama İşçisi (Elle) 15
- Yüzey Boyama Elemanı 6
- Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü 1
- Yüzme Antrenörü 8
- Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 8
- Zeytinyağı Üretim Elemanı 7
- Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 22
- Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi 2
- Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü 8
- Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 16
- Zikzak Makineci 4
- Zincir Dikiş Makineci 10
- Ziraat Mühendisi 53
- Ziraat Mühendisi (Zootekni) 6
- Ziraat Teknikeri 11
- Ziraat Teknisyeni 2
- Zirai Ürünler Satış Elemanı 1
- Züccaciye Satış Elemanı 9
- 3D Üretim Uzmanı 1