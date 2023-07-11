Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı faiz kararı ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi birçok faktörü etkilerken yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini Haziran ayında 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Peki Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:05
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Para Politikaları Kurul toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, iç piyasaya etkileri nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan kurul, 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı aldı. Peki Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

TCMB TEMMUZ AYI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre TÜFE`de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91`den yüzde 40,23`e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04`ten 24,27`ye yükseldi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,00`te sabit kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 69,94 oldu. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,98 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,40'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91'den yüzde 40,23'e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04'ten 24,27'ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,99 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,70'ten 20,92'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde 37 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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