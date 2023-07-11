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KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2023? | KPSS Giriş Belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı, yüzbinlerce adayın başvurusunun ardından 23 Temmuz'da sınav yapılacak. ÖSYM başkanlığında yapılan sınavdan önce sınava gireceği yerleri öğrenmek isteyen adaylar, arama motorlarında 'KPSS sınav yerleri belli oldu mu 2023? KPSS Giriş Belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 12:20
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2023? | KPSS Giriş Belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2023? | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), yüzbinlerce adayın başvurusunun ardından başvuru süreci tamamlandı. 23 Temmuz Pazar günü yapılacak Lisans ve Alan Bilgisi sınavlarına nerede gireceğini merak eden adaylar 'KPSS sınav yerleri belli oldu mu 2023? KPSS Giriş Belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 KPSS GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz belli olmadı. Ancak KPSS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda, sınav giriş yerlerinin ilk oturumun yapılacağı 13 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

KPSS GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

📆(KPSS) GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR-EĞİTİM BİLİMLERİ: 23 Temmuz 2023

📆ALAN BİLGİSİ 1. GÜN OTURUMLARI: 29 Temmuz 2023

📆ALAN BİLGİSİ 2. GÜN OTURUMLARI: 30 Temmuz 2023

📆KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT): 6 Ağustos 2023

📆KPSS SONUÇLARIN İLANI: 25 Ağustos 2023

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