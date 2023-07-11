Haberler Haberler EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI 2023 | Emekli kök aylık hesaplama Temmuz 2023 | e-Devlet kök maaş öğrenme ekranı

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI 2023 | Emekli kök aylık hesaplama Temmuz 2023 | e-Devlet kök maaş öğrenme ekranı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesiyle emekli kök aylıkları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenmesiyle yüzde 25 zam yapılacağı belirtilen emekli maaşlarında, zam için kök aylıklar esas alınacak. Peki emekli kök maaş zammı ne kadar oldu Temmuz 2023? İşte Emekli kök aylık hesaplama ve e-Devlet kök maaş öğrenme ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 07:50
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI 2023 | Emekli kök aylık hesaplama Temmuz 2023 | e-Devlet kök maaş öğrenme ekranı

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 | TÜİK'in açıkladığı verilere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,55 olarak belirlenirken refah payı eklenen emekli maaş zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zammın ardından memur maaşları yüzde 17,55 ve seyyanen zamdan yararlanırken emekli kök maaşları üzerinden yapılacak emekli zammında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de emekli kök aylık hesaplaması oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ KÖK AYLIK HESAPLAMA

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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e-DEVLET KÖK MAAŞ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir. Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Kök maaş esası itibariyle yasal düzenlemeler sonrası emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakamdır. Kendi kök aylığı 6 bin lira olan bir emekli, Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL alıyor. Bu emeklinin kök aylığına bin 500 TL zam yapılacak. Yasal düzenlemeye göre, emekli aylığı 7 bin 500 TL'nin altında olmamalıdır, bu nedenle Hazine yardımı kesilecek ve emekli 7 bin 500 TL almaya devam edecek. Benzer şekilde, kök aylığı 6 bin 100 lira olan bir kişiye yüzde 25 zam yapılacak ve maaşı 7 bin 625 liraya çıkacak. Ancak eline geçen maaş zaten 7 bin 500 lira olduğu için sadece 125 liralık bir artış olacak.

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Başka bir örnekle, 7 bin lira emekli maaşı alan kişiye yüzde 25 zam yapılacak, bu da maaşını 8 bin 750 liraya çıkaracak. Ancak maaşı zaten bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için ekstra bin 250 lira alacak. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25 zamı maaşı üzerinden alacak ve maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.

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