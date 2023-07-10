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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2023? | Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kayıt yaptıran kişiler, yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 7 Temmuz'da sona eren yaz okulu kayıtlarının ardından maksimum 5 ders seçebilen adaylar, arama motorlarında 'AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu ne zaman bitecek? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2023? | Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi AÖF

AÖF YAZ OKULU 2023 | Açıöğretim Fakültesi Yaz Okulu için kayıtlar sona erdi. En fazla 5 ders seçebilen adaylar için sınavların online olup olmayacağına ilişkin açıklama ise henüz gelmedi. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ne göre, AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2023?

AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ, FİYATLARI NEDİR?

Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

👉1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

👉4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL

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