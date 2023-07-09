OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar Eylül'ün kaçında başlayacak? 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı...

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı eğitim - öğretim takvimi milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. Yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin ne zaman çalacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte Eylül ayında başlayacak yeni eğitim - öğretim dönemine dair merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar açılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

13 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 15 TATİLİ NE ZAMAN?

19 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

8 - 12 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir sonraki yaz tatili 14 Haziran 2024'te başlayacak.