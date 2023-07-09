KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI KİM OLDU 2023? | 662. Kırkpınar şampiyonu belli oldu mu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonun belirlenmesi için mücadele sürüyor. 662 yıldır devam eden dünyanın en uzun soluklu organizasyonunda adaylar Başpehlivan unvanı için yarışıyor. Türklerin ata sporu olarak bilinen yağlı güreşte son başpehlivanın kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı kim oldu 2023? 662. Kırkpınar şampiyonu belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

662. KIRKPINAR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

662. Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan henüz belli olmadı. Saat 17.30'da yapılacak olan final karşılaşmasının ardından başppehlivan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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Müsabakalar kapsamında başpehlivanlık güreşlerinin son turu için başpehlivanlar arasındaki kura çekimi tamamlandı. Kura sonucu Ali Gürbüz-Özkan Yılmaz, Emre Erkal-Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek-İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu-Kürşat Şevki Yılmaz, Mustafa Batu-Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen-Mehmet Yeşil Yeşil eşleşmeleri oluştu. Kuraya göre Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek güreşmeden çeyrek finale yükseldi.

Turun en kısa güreşi Orhan Okulu ile Emre Erkal arasındaki müsabaka oldu. Orhan Okulu rakibini müsabaka başından itibaren bastırarak 7. dakikada yenmeyi başardı. Bu karşılaşmanın dışında normal sürede yenişme olmadığı için diğer güreşler puanlama bölümüne taşındı.

ŞİMŞEK-BALABAN GÜREŞİ NEFESLERİ KESTİ

Geçen yılın yarı finalinin rövanşı niteliğindeki İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek'in güreşi dikkat çekici müsabakalardan oldu. Geçen yıl kaybeden İsmail Balaban bu kez aynı hataya düşmemek için atak başladı. Ayaktaki oyunlarda çevik olan İsmail Balaban'ı Cengizhan Şimşek ara ara yerde oyuna çekti. Puanlama bölümünde de pehlivanlar riske girmemek için en net anı kovaladı. Müsabakada İsmail Balaban'a bir, Cengizhan Şimşek'e ise pasif güreşten iki ihtar verildi. Müsabakanın 97. dakikasında Balaban rakibini yenmeyi başardı.

Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte ise sürpriz sonuç çıktı. Favori Ali Gürbüz müsabakanın 58. dakikasında rakibine yenildi.

Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.