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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren Temmuz ara zammının ardından Emekli Sandığı, BAĞKUR ve SSK emeklileri, yeni maaşların ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. 4A, 4B ve 4C'den emekli olanların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanların da merak ettiği 'Zamlı emekli maaşı hangi ay yatacak 2023? Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:40
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak SSK, Bağkur, Emekli Sandığı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emeklilerin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyahen zam da eklenmesiyle emeklilerin yüüz gülerken akıllardaki en büyük soru ise zamlı maaşların ne zaman yatacağı oldu. Peki Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani Temmuz ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak.

7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi? Devamını Oku BUNU DA OKU

YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK

En düşük memur maaşı: 11.848TL

En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL

En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 9.105 TL

En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL

En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK

En düşük memur maaşı: 6.429 TL

En düşük memur emekli aylığı: 4.289

En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.881 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.276

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

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2021 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.500 TL

En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL

En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ

En düşük memur maaşı: 4.230 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

2020 OCAK

En düşük memur maaşı: 4.000 TL

En düşük memur emekli aylığı: 2.661 TL

En düşük emekli aylığı: 2.089 TL

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