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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Engelli maaşına zam geldi! İşte zamlı engelli maaşı...

2023 ENGELLİ MAAŞI - TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilrini açıkladı ve birçok vatandaşın maaşına zam geldi. Memurlar ve emeklilerin ardından engelli vatandaşların da aylığı artış gösterdi. Peki, engelli maaşı ne kadar? Engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 temmuz zamlı engelli maaşı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:10
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Engelli maaşına zam geldi! İşte zamlı engelli maaşı...

2023 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR? - Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından engelli vatandaşların alacağı yeni maaş da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni maaşları açıkladı. İşte detaylar...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları bildirildi.

Bakan Göktaş açıklamasında, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

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