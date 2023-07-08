ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Engelli maaşına zam geldi! İşte zamlı engelli maaşı...

2023 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR? - Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından engelli vatandaşların alacağı yeni maaş da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni maaşları açıkladı. İşte detaylar...

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları bildirildi.

Bakan Göktaş açıklamasında, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.