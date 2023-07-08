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EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023? | Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları

Asgari ücret, emekli ve memurlara yapılan zamların ardından öğretmenler, ek ders ücretlerini araştırmaya başladı. Asgari ücret yüzde 34 zamla net 11 bin 402 TL'ye yükselirken emeklilere ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki ek ders ücreti ne kadar oldu Temmuz 2023? İşte sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:10
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023? | Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023? | 1 milyon 200 binden fazla öğretmen, ek ders ücretleri için araştırmalara başladı. TÜİK'in açıkladığı verilerle 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken asgari ücrete yüzde 34, emekli maaşlarına ise yüzde 25 zam yapıldı. Peki sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen zamlı maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Sözleşmeli öğretmenler için ek ders ücreti, 43.93 TL'den 51.46 TL'ye yükseldi. Böylece sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.

KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Böylece kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17,14 oranında zam geldi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Ücretli öğretmenlik yapanlar, girdikleri ders saati başına ücret alırlar. Bu durumda ders saatine göre örnek hesaplama şöyle yapılabilir:

👉Haftada 30 saat: 6.175,2 TL (+her 5 saate 1 saat=1235,04) = 7.410,24 TL

👉Haftada 40 saat: 8.233,6 TL (+her 5 saate 1 saat=1.646,72) = 9.880,32 TL

👉Haftada 50 saat: 10.292 TL (+her 5 saate 1 saat=2.058,4) = 12.350,4 TL

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