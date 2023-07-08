💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 8 Temmuz Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 8 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '8 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Temmuz Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
8 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL SONUÇLARI
10 - 37 - 45 - 67 - 73 - 84 Joker: 68 SüperStar: 45
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