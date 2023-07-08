Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 8 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 8 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 8 Temmuz Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:30
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 8 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

8 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Temmuz 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,04 (Alış) - 26,07 (Satış)

EURO: 28,35 (Alış) - 28,37 (Satış)

STERLİN: 33,16 (Alış) - 33,33 (Satış)

1 DOLAR = 26,07 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉8 Temmuz Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.611,11

Gram altın satış: 1.612,21

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.608,00

Çeyrek altın satış: 2.673,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.201,00

Yarım altın satış: 5.347,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.385,00

Tam altın satış: 10.645,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.772,00

Cumhuriyet altını satış: 10.935,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.660,00

Ata altın satış: 10.922,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden alıyor! Süper Lig'de yılın transferi Kanarya'dan...
Yakayı fena ele verdiler! Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, Ala Tokel'e abayı fena yaktı
İlk hocası konuştu: Messi değil Maradona...
Boey imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle
Deprem son dakika! 8 Temmuz deprem mi oldu?
En düşük emekli maaşına zam geldi mi?
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı belli oldu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
NEF’ten 3. takviye NEF’ten 3. takviye 00:34
Mikail Elazığspor’da Mikail Elazığspor’da 00:32
Maksimovic imzaladı Maksimovic imzaladı 00:30
Sertaç’tan veda Sertaç’tan veda 00:29
Daha Eski
Marius’tan 3 yıllık imza Marius’tan 3 yıllık imza 00:29
Marius Mouandilmadji Samsunspor’da! Marius Mouandilmadji Samsunspor’da! 23:30
Szalai F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Szalai F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:18
Joao Pedro için transfer savaşı! 3 takım birden... Joao Pedro için transfer savaşı! 3 takım birden... 23:18
F.Bahçe'den Paredes bombası! G.Saray'a dev çalım F.Bahçe'den Paredes bombası! G.Saray'a dev çalım 23:18
Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı 23:18