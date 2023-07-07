KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023 | Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE | Türk'ün ata sporu yağlı güreş, Kırkpınar adıyla 662. kez Edirne'de düzenleniyor. Dünya tarihinin en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan ve Türkiye'nin 'başpehlivanı'nın belilrleneceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını ve tüm merak edilenleri sporseverler içim derledik. İşte detaylar...

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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayacak.

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. Organizasyon "Türkiye'nin başpehlivanının" belirleneceği 9 Temmuz'da sonra erecek. Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500'e yakın pehlivan güreş tutacak. Öte yandan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, 662.'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 327 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini belirtti.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.