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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | Emekli maaşı 2023 Temmuz zammı (SSK-Bağ-Kur)

TÜİK, Haziran enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emeklilerin yeni maaşları netleşmeye başladı. Emekli maaşları ile ilgili detaylar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Özellikle "en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı belli oldu mu?" gibi detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | Emekli maaşı 2023 Temmuz zammı (SSK-Bağ-Kur)

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | Emekli maaş zammında enflasyon farkı, TÜİK'in 5 Temmuz Çarşamba günü açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon SSK ve BAĞKUR emeklisi vatandaş, 2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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