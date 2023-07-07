Haberler Haberler DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Düşüş filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Düşüş filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Scott Mann'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Düşüş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Düşüş filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Düşüş dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 15:10
DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Düşüş filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Scott Mann'ın kaleme aldığı Düşüş filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

DÜŞÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın rol aldığı film, 2.000 feet (610 m) yüksekliğindeki bir radyo kulesine çıkan ve iniş yolu olmadan tepede mahsur kalan iki kadını konu almaktadır.

DÜŞÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Grace Caroline Currey
  • Virginia Gardner
  • Mason Gooding
DİĞER
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'inin son hali ortaya çıktı! Film gibi hikayesini anlattı! "Parmaksız oyuncu aranıyordu…"
Nihat Kahveci "Geçim sıkıntım var gelirim yok" dedi eski eşine nafaka çalımını attı! Eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olan Kahveci...
Real Madrid başkanından flaş Arda Güler sözleri!
Arda Güler'in R. Madrid'deki forma numarası belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muharrem ayı ne zaman 2023?
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Temmuz 2023
MEB Görevde Yükselme Sınavı ne zaman 2023?
MEB Görevde Yükselme Sınavı çıkmış sorular
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den flaş 'Türkçe' kararı! Arda Güler'den flaş 'Türkçe' kararı! 14:02
İşte Arda'nın Real'le sahaya çıkacağı ilk maç İşte Arda'nın Real'le sahaya çıkacağı ilk maç 13:38
Annesi ağladı, Arda Güler gözyaşlarını böyle sildi! Annesi ağladı, Arda Güler gözyaşlarını böyle sildi! 13:22
Arda Güler'in R. Madrid'deki forma numarası belli oldu! Arda Güler'in R. Madrid'deki forma numarası belli oldu! 13:07
Real Madrid başkanından flaş Arda Güler sözleri! Real Madrid başkanından flaş Arda Güler sözleri! 12:36
Kartal'a Kolombiyalı duvar! Kartal'a Kolombiyalı duvar! 12:34
Daha Eski
Yıldız isimden Aslan'a transfer yanıtı! Yıldız isimden Aslan'a transfer yanıtı! 12:28
F.Bahçe'ye Becao müjdesi! F.Bahçe'ye Becao müjdesi! 11:53
F.Bahçeli yıldıza Arabistan'dan teklif! F.Bahçeli yıldıza Arabistan'dan teklif! 11:24
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası flaş açıklama! 11:07
Galatasaray Turgay Şeren'i andı! Galatasaray Turgay Şeren'i andı! 10:44
F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! F1'de sıra Büyük Britanya GP'sinde! 10:40