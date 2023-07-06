TEKNİSYEN MAAŞI SON DAKİKA | 2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? Teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları

2023 TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 teknisyen maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte teknisyen Temmuz ara zamlı maaşları…

TEKNİSYEN TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Teknisyen (lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 13.142

Yeni maaş: 23.525 (%17,55 + 8077)