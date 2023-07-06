ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA | 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Uzman öğretmen, başöğretmen Temmuz ara zamlı maaşları

2023 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 öğretmen maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen Temmuz ara zamlı maaşları…

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN, BAŞÖĞRETMEN TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 oranında artacak. AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246

Yeni maaş: 29.525 (%17,55 + 8077)

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793

Yeni maaş: 26.641 (%17,55 + 8077)