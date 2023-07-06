MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU 2023 SON DAKİKA - İşte memur emeklisi maaşları

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur, memur emeklisi maaşı ile ilgili meclise sunulan teklifi açıkladı. Peki, memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?
SEYYANEN MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Müsteşar 1/1
Mevcut maaş: 28.729
Yeni maaş: 41.851 (%17,55 + 8077)
Genel Müdür 1/1
Mevcut maaş: 25.427
Yeni maaş: 37.969 (%17,55 + 8077)
Şube Müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 9.978
Yeni maaş: 19.807 (%17,55 + 8077)
Memur (Lisans) 4/1
Mevcut maaş: 7.812
Yeni maaş: 17.261 (%17,55 + 8077)
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)
Kaymakam 1.sınıf 1/4
Mevcut maaş: 16753
Yeni maaş: 27.772 (%17,55 + 8077)
Başkomiser 1/4
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)
Polis Memuru 1/4
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 11.848
Yeni maaş: 22.006 (%17,55 + 8077)
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut maaş: 8506
Yeni maaş: 18.077 (%17,55 + 8077)
Pratisyen Hekim 1/4
Mevcut maaş: 17.488
Yeni maaş: 28.636 (%17,55 + 8077)
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 17.488
Yeni maaş: 28.32.226 (%17,55 + 8077)
İmam Hatip
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 11.833
Yeni maaş: 21.988 (%17,55 + 8077)