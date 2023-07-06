Haberler Haberler KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Ric Roman Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Sinemaseverler Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin konusunu, oyuncularını araştırmaya devam ederken; Kod Adı: Angel filmine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 16:20
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmi gündemde yerini aldı, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak filmin konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte 2019 yapımı Kod Adı: Angel (Angel Has Fallen) filmine dair merak edilenler...

KOD ADI ANGEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir.

KOD ADI ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Gerard Butler
  • Frederick Schmidt
  • Danny Huston
  • Rocci Williams
DİĞER
Son dakika haberi: Ve yılın resmen açıklandı! Arda Güler Real Madrid'de...
Bir sen eksiktin! "Kurban Bayramı'na katliam ayı diyelim" Başak Sayan'dan sonra Hatice'den çizmeyi aşan Kurban Bayramı sözleri
Jesus'tan flaş hamle! O yıldızı gözüne kestirdi
Barça'dan Cimbom'a flaş Kessie yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DGS NE ZAMAN?
2023 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ
KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den F.Bahçe'ye veda mesajı! Arda Güler'den F.Bahçe'ye veda mesajı! 15:54
Arda Güler resmen R. Madrid'de! Arda Güler resmen R. Madrid'de! 15:39
Marco Asensio PSG'de! Marco Asensio PSG'de! 15:26
Sertaç Şanlı Barcelona'dan ayrıldı! Sertaç Şanlı Barcelona'dan ayrıldı! 15:21
Jesus'tan flaş hamle! O yıldızı gözüne kestirdi Jesus'tan flaş hamle! O yıldızı gözüne kestirdi 14:10
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer açıklaması! 14:07
Daha Eski
TOFAŞ'tan şutör gard takviyesi! TOFAŞ'tan şutör gard takviyesi! 13:44
Barça'dan Cimbom'a flaş Kessie yanıtı! Barça'dan Cimbom'a flaş Kessie yanıtı! 13:42
Vinicius Junior'ın adı yeni yasaya verildi! Vinicius Junior'ın adı yeni yasaya verildi! 13:32
PSG'den Skriniar hamlesi! PSG'den Skriniar hamlesi! 12:58
Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! Fırtına hazırlıklarına devam ediyor! 12:55
Armin Hodzic Hatayspor'da! Armin Hodzic Hatayspor'da! 12:49