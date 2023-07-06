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KIDEM TAZMİTANI TAVANI NE KADAR? | Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı. Memur, emekli ve memur emeklisi maaşları seyyanen artış oranı da dahil edilerek yükseltildi. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni kıdem tazminatı tavanına çevirildi. Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Kıdem tazminat tavanı ne kadar? Arttı mı? Kıdem tazminatı tabanı ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:00
KIDEM TAZMİTANI TAVANI NE KADAR? | Kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TABAN SON DAKİKA | Çalışan işçinin hizmet süresini kapsayan uzun yıllar boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Enflasyon oranlarının belli olması ve memur, emekli maaşlarının artmasının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2023 kıdem tazminatı tavan, taban ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret ara zammı ile brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olurken, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı 13 bin 510 TL'ye yükselmişti. Enflasyon oranlarının artmasının ardından gözler yeni ve zamlı kıdem tazminatına çevirildi. Memur maaşlarına gelen yüzde 17.55 zam oranı ile artış hesaplandığında yeni rakamın 23 bin 489 TL 81 kuruş olması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

YILLARA GÖRE KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATLARI

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 19.982,83 TL

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 15.371,40 TL

2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı: 10.848,59 TL

2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 8.284,51 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.638,96 TL

2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 7.117,17 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.730,15 TL

2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6.379,86 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 6017,60 TL

2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

(Temmuz - Aralık) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.434,42 TL

(Ocak - Temmuz) Kıdem Tazminatı Tavanı: 5.001,76 TL

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