Haberler Haberler HEMŞİRE MAAŞI SON DAKİKA | 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire, uzman hemşire, başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları

HEMŞİRE MAAŞI SON DAKİKA | 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire, uzman hemşire, başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından memur maaşlarına da düzenleme gelmesiyle hemşire maaşları güncellendi. En düşük hemşire maaşı, uzman hemşire ve başhemşire maaşlarını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında ‘2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire, uzman hemşire, başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları’ sorgulamaları yapıyor. Ara zamlı maaşlar haberimizde…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:01
HEMŞİRE MAAŞI SON DAKİKA | 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire, uzman hemşire, başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları

2023 HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? | Memur maaşlarına her yıl iki kez yapılan zamla birlikte, 2023 hemşire maaşları güncellendi. 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan ara zamma refah payı da eklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte hemşire, uzman hemşire ve başhemşire Temmuz ara zamlı maaşları…

HEMŞİRE, UZMAN HEMŞİRE, BAŞHEMŞİRE TEMMUZ ARA ZAMLI MAAŞLARI

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 oranında artacak. AK Parti Torba Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Canlı yayında açıklama yapan Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm memurlara seyyanen 8077 TL'lik bir artış öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 15.611

Yeni maaş: 26.427 (%17,55 + 8077)

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