Haberler Haberler EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | Emekli maaşı 2023 Temmuz zammı (SSK-Bağ-Kur)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | Emekli maaşı 2023 Temmuz zammı (SSK-Bağ-Kur)

TÜİK, Haziran enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emeklilerin yeni maaşları netleşmeye başladı. Emekli maaşları ile ilgili detaylar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Özellikle "en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı belli oldu mu?" gibi detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:40
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | Emekli maaşı 2023 Temmuz zammı (SSK-Bağ-Kur)

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | Emekli maaş zammında enflasyon farkı, TÜİK'in 5 Temmuz Çarşamba günü açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon SSK ve BAĞKUR emeklisi vatandaş, 2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı heyecanla bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli aylığı belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu. En düşük emekli maaşı ile ilgili net bir açıklama henüz gelmezken, 10 bin tl civarında olması bekleniyor.

DİĞER
Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darbettiği iddia edilmişti
İstanbul Esenler'de röntgenci kabusu! Pencereden evi gözetlerken yakalandı
Aslan teklifini yaptı! Önerilen rakam...
Kanarya gurbetçi yıldızla imzaları atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FİT TARİFLER ✅ MERCİMEKLİ FİT CİPS TARİFİ
KPSS-2023/1 TERCİHLERİ BAŞLADI
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA - Emekli maaşı 2023 açıklandı mı?
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yüksel Yıldırım kulüp satın aldı! Demba Ba ve Comolli... Yüksel Yıldırım kulüp satın aldı! Demba Ba ve Comolli... 11:12
TFF'den flaş Lale Orta kararı! TFF'den flaş Lale Orta kararı! 11:12
Ali Koç'tan kabul edilemez hareket! Ambargo talimatı Ali Koç'tan kabul edilemez hareket! Ambargo talimatı 10:50
Malta U19 - Polonya U19 maçı saat kaçta? Malta U19 - Polonya U19 maçı saat kaçta? 10:47
Portekiz U19 - İtalya U19 maçı saat kaçta? Portekiz U19 - İtalya U19 maçı saat kaçta? 10:30
G.Saray'dan 44 milyon Euro'luk dev harekat! G.Saray'dan 44 milyon Euro'luk dev harekat! 10:29
Daha Eski
F.Bahçe'de Dennis Man ısrarı! F.Bahçe'de Dennis Man ısrarı! 10:20
Fırtına'ya müjde! O takımı reddetti Fırtına'ya müjde! O takımı reddetti 09:54
Süper Lig devinden 10 numaraya Kazak yıldız! Süper Lig devinden 10 numaraya Kazak yıldız! 09:43
Aslan teklifini yaptı! Önerilen rakam... Aslan teklifini yaptı! Önerilen rakam... 09:32
Kanarya gurbetçi yıldızla imzaları atıyor! Kanarya gurbetçi yıldızla imzaları atıyor! 09:19
Altay Ceyhun'la nikah tazeledi Altay Ceyhun'la nikah tazeledi 08:46